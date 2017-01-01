Что будет с жезлами казахстанских полицейских

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В Министерстве внутренних дел РК рассказали о судьбе жезлов полицейских, использование которых запрещено с 1 января 2017 года, передает Kazpravda.kz
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"У каждого жезла есть инвентарный номер. Сотрудники обязаны сдать свои жезлы, а далее они (жезлы – Прим.ред.) будут отправлены на хранение и затем утилизированы, согласно процедуре", – пояснили в пресс-службе МВД, отметив, что жезлы будут продолжать использоваться для регулировки дорожного движения.
Отметим, что граждане в социальных сетях высказывали предложения передать "полосатые палочки" на сувениры и высказали пожелания об их приобретении.
"Это исключено. Бывшие жезлы полицейских не станут сувенирами ни для казахстанцев, ни для иностранцев", – заверили представители МВД.
Напомним, что в соответствии с международными стандартами, с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл
для остановки транспортных средств.
Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы. Остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования.