Что будет с жезлами казахстанских полицейских

Общество
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Ксения Воронина
Фото с сайта jasqazaq.kz
В Министерстве внутренних дел РК рассказали о судьбе жезлов полицейских, использование которых запрещено с 1 января 2017 года, передает Kazpravda.kz.

"У каждого жезла есть инвентарный номер. Сотрудники обязаны сдать свои жезлы, а далее они (жезлы – Прим.ред.) будут отправлены на хранение и затем утилизированы, согласно процедуре", – пояснили в пресс-службе МВД, отметив, что жезлы будут продолжать использоваться для регулировки дорожного движения. 

Отметим, что граждане в социальных сетях высказывали предложения передать "полосатые палочки" на сувениры и высказали пожелания об их приобретении.

"Это исключено. Бывшие жезлы полицейских не станут сувенирами ни для казахстанцев, ни для иностранцев", – заверили представители МВД.

Напомним, что  в соответствии с международными стандартами, с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств.

Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы. Остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования.

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