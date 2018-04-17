Что дает цифровизация сельскому хозяйству

В целях реализации данной задачи в настоящее время принимаются конкретные меры, направленные на цифровизацию сельского хозяйства, ведь без этого выполнить поручение Президента­ страны по увеличению в течение 5 лет производительности труда в АПК как минимум в 2,5 раза практически невозможно.

В рамках этих мер Минис­терство сельского хозяйство в феврале текущего года определило наш университет научно-методическим­ центром по цифровизации АПК и внедрению технологии точного земледелия в основных зерносеющих регионах Центрального и Северного Казахстана. Необходимо отметить, что для выполнения данной задачи у нас имеются все возможности. Три года назад за счет иностранных инвестиций при содействии и активной помощи Университета Кореи (Сеул), американской компании ESRI мы создали у себя Центр ГИС-технологий, а также Центр точного земледелия при технической поддержке всемирно известных компаний Claas и John Deere.

Когда речь идет о цифровизации и технологии точного сельского хозяйства, многие воспринимают их как панацею решения всех сегодняшних проблем аграрного сектора экономики. К сожалению, это не так. Потому что два данных компонента являются лишь инструментом повышения эффективности управления производством, рационального использования имеющихся материально-технических, финансовых, сырьевых и трудовых ресурсов с целью получения максимальной выгоды от производственной дея­тельности.

По сути дела, ощутимый эффект от их внедрения получится только там, где аграрии добились максимальной отдачи от всех ныне известных технологических приемов ведения производства за счет ликвидации существующей разнородности почвенной, агрохимической и фитосанитарной характеристики каждого поля. Иными словами, это своего рода высший пилотаж, позволяющий еще больше повысить эффективность производства за счет рационального использования ресурсов и тем самым снизить себестоимость производимой продукции.

Это означает, что применение данной технологии в хозяйствах будет осуществляться поэтапно. По этой причине Министерством сельского хозяйства принято решение начать ее внедрение с базовых хозяйств с последующим использованием их опыта для массового распространения в производстве.

Что же сделано нами за этот период времени? Прежде всего, учеными университета освоена методика создания аграрной инфраструктуры пространственных данных (АгроИПД) в цифровом формате. Она будет состоять из 2 блоков.

Первый – это база данных для государственных органов для осуществления ими контрольных функций и принятия необходимых решений административного характера и совершенствования законодательной и нормативной базы АПК. В частности, оцифрованные поля и переведенные на цифровой формат севообороты в соответствии с проектами внут­рихозяйственного землепользования дадут возможность через космические снимки полностью контролировать деятельность каждого землепользователя по соблюдению требований земельного законодательства без выез­да на места.

Таким образом, будет решена одна из самых актуальных проблем сегодняшнего дня – осуществление государственного контроля над процессами землепользования, – которая, как известно, была предметом жарких споров в период работы государственной земельной комиссии летом 2016 года. Также посредством изучения космических снимков можно будет осуществлять контроль и за состоянием, использованием лесных ресурсов, соблюдением арендаторами лес­ных угодий своих обязательств по рубке и восстановлению лесов.

Кроме того, появляется возможность осуществления мониторинга за талыми водами, прогнозирования их ожидаемого уровня с учетом толщины снежного покрова, определения потенциальных зон подтопления, а также мест, подходящих для накопления этих вод путем строительства дамб, прудов, водохранилищ с последующим использованием их для орошения. Глава государства всегда обращал наше внимание на то, что талые воды являются бесценным источником орошения в условиях рискованного земледелия!

Второй блок – это база данных, предназначенная для субъектов агропромышленного комплекса для внедрения технологии точного сельского хозяйства. Здесь будут накапливаться и постоянно обновляться данные о состоянии полей, их почвенные, агрохимические и фитосанитарные характеристики.

В настоящее время мы уже ­приступили к оцифровке полей землепользователей Акмолинской области, созданию соответствующих электронных карт и переводу в цифровой формат севооборотов, направляя студентов старших курсов землеустроительного и агрономического факультетов для оказания практической помощи местным исполнительным органам и хозяйствующим субъектам в этом вопросе.

Следует отметить, что в ходе этой работы всплыли на поверх­ность целые пласты проблем нынешнего состояния землепользования. В частности, вскрылись факты скрытой субаренды земель, неправильного оформления правоустанавливающих документов на землю, полное отсутствие севооборотов, в особенности у мелких крестьянских и фермерских хозяйств, использование земель без изменения целевого назначения и многое другое.

В ходе поездки по областям мы также убедились, что не везде руководители местных исполнительных органов используют процесс оцифровки полей и составления их электронных карт для продвижения политики диверсификации растениеводства с учетом региональной специализации через разработку и внедрение научно обоснованных севооборотов каждым землепользователем. Как известно, Министерством сельского хозяйства поставлена задача – завершить составление электронных карт полей до 1 июля текущего года, и поэтому местным исполнительным органам необходимо воспользоваться удобным моментом и навести порядок в столь важном вопросе.

Кроме того, в соответствии с поручением Министерства сельского хозяйства для внедрения технологии точного земледелия в пилотном режиме совместно с акимами Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казах­станской областей мы выбрали 9 базовых хозяйств. Сейчас учеными университета ведется ревизия их технического парка, выдаются рекомендации по дооснащению необходимым оборудованием и дополнительными опциями. До начала весенне-полевых работ в университете будут обучены специалисты этих хозяйств.

Параллельно силами республиканского научно-методического центра агрохимической службы при научном сопровождении ученых университета будут отобраны и проанализированы пробы почв с полей базовых хозяйств с составлением их агрохимических­ картограмм. Параллельно будут подготовлены фитосанитарные карты этих полей, а также состав­лены электронные карты дифференцированного внесения минеральных удобрений. Таким образом, мы создадим всю необходимую базу данных для внедрения технологии точного земледелия в базовых хозяйствах.

В то же время имеется ряд проб­лем, без решения которых невозможно внедрить технологию точного земледелия.

Первая заключается в том, что в сельской местности не везде устойчиво работают сотовая связь и Интернет. А без них, как известно, не будет спутниковой навигации, на которой базируется вся технология точного земледелия.

Вторая проблема касается обеспечения точности прогноза погоды – хотя бы месячных данных о сроках и количестве осадков в вегетационный период. Без этого трудно рассчитывать на максимальную отдачу от проводимых технологических мероприятий, в том числе и по технологии точного земледелия.

Нынешние возможности нашей службы «Казгидромет» позволяют проводить прогноз только с вероятностью не более 60%. А в развитых странах, например, в США, государствах Евросоюза, в Китае, метеослужбы могут с точностью до 80% прогнозировать погоду, а главное, количество осадков. Добились они этого благодаря максимальному ­охвату территории страны сетью локальных метеостанций.

В частности, в КНР локальные метеостанции установлены по всей стране через каждые 10 км. И нам надо будет создавать такую систему гидрометслужбы, тогда ее точные данные о погоде позволят сделать огромный рывок в развитии земледелия. Урожайность зерновых культур в республике можно увеличить в разы, если научимся эффективно использовать весенние и летние осадки!

Процесс углубления глобализации мировой экономики и, как следствие, дальнейшее усиление конкуренции на мировых и внут­ренних продовольственных рынках требуют от нас действенных мер по повышению конкурентоспособности нашего агропромышленного комплекса. И в этих условиях следует делать ставку именно на развитие отрасли на основе цифровых технологий и тем самым создавать основу для внедрения в производство искусственного интеллекта. Это наше будущее, и ему нет альтернативы.