Что дает цифровизация сельскому хозяйству

В целях реализации данной задачи в настоящее время принимаются конкретные меры, направленные на цифровизацию сельского хозяйства, ведь без этого выполнить поручение Президента страны по увеличению в течение 5 лет производительности труда в АПК как минимум в 2,5 раза практически невозможно.
В рамках этих мер Министерство сельского хозяйство в феврале текущего года определило наш университет научно-методическим центром по цифровизации АПК и внедрению технологии точного земледелия в основных зерносеющих регионах Центрального и Северного Казахстана. Необходимо отметить, что для выполнения данной задачи у нас имеются все возможности. Три года назад за счет иностранных инвестиций при содействии и активной помощи Университета Кореи (Сеул), американской компании ESRI мы создали у себя Центр ГИС-технологий, а также Центр точного земледелия при технической поддержке всемирно известных компаний Claas и John Deere.
Когда речь идет о цифровизации и технологии точного сельского хозяйства, многие воспринимают их как панацею решения всех сегодняшних проблем аграрного сектора экономики. К сожалению, это не так. Потому что два данных компонента являются лишь инструментом повышения эффективности управления производством, рационального использования имеющихся материально-технических, финансовых, сырьевых и трудовых ресурсов с целью получения максимальной выгоды от производственной деятельности.
По сути дела, ощутимый эффект от их внедрения получится только там, где аграрии добились максимальной отдачи от всех ныне известных технологических приемов ведения производства за счет ликвидации существующей разнородности почвенной, агрохимической и фитосанитарной характеристики каждого поля. Иными словами, это своего рода высший пилотаж, позволяющий еще больше повысить эффективность производства за счет рационального использования ресурсов и тем самым снизить себестоимость производимой продукции.
Это означает, что применение данной технологии в хозяйствах будет осуществляться поэтапно. По этой причине Министерством сельского хозяйства принято решение начать ее внедрение с базовых хозяйств с последующим использованием их опыта для массового распространения в производстве.
Что же сделано нами за этот период времени? Прежде всего, учеными университета освоена методика создания аграрной инфраструктуры пространственных данных (АгроИПД) в цифровом формате. Она будет состоять из 2 блоков.
Первый – это база данных для государственных органов для осуществления ими контрольных функций и принятия необходимых решений административного характера и совершенствования законодательной и нормативной базы АПК. В частности, оцифрованные поля и переведенные на цифровой формат севообороты в соответствии с проектами внутрихозяйственного землепользования дадут возможность через космические снимки полностью контролировать деятельность каждого землепользователя по соблюдению требований земельного законодательства без выезда на места.
Таким образом, будет решена одна из самых актуальных проблем сегодняшнего дня – осуществление государственного контроля над процессами землепользования, – которая, как известно, была предметом жарких споров в период работы государственной земельной комиссии летом 2016 года. Также посредством изучения космических снимков можно будет осуществлять контроль и за состоянием, использованием лесных ресурсов, соблюдением арендаторами лесных угодий своих обязательств по рубке и восстановлению лесов.
Кроме того, появляется возможность осуществления мониторинга за талыми водами, прогнозирования их ожидаемого уровня с учетом толщины снежного покрова, определения потенциальных зон подтопления, а также мест, подходящих для накопления этих вод путем строительства дамб, прудов, водохранилищ с последующим использованием их для орошения. Глава государства всегда обращал наше внимание на то, что талые воды являются бесценным источником орошения в условиях рискованного земледелия!
Второй блок – это база данных, предназначенная для субъектов агропромышленного комплекса для внедрения технологии точного сельского хозяйства. Здесь будут накапливаться и постоянно обновляться данные о состоянии полей, их почвенные, агрохимические и фитосанитарные характеристики.
В настоящее время мы уже приступили к оцифровке полей землепользователей Акмолинской области, созданию соответствующих электронных карт и переводу в цифровой формат севооборотов, направляя студентов старших курсов землеустроительного и агрономического факультетов для оказания практической помощи местным исполнительным органам и хозяйствующим субъектам в этом вопросе.
Следует отметить, что в ходе этой работы всплыли на поверхность целые пласты проблем нынешнего состояния землепользования. В частности, вскрылись факты скрытой субаренды земель, неправильного оформления правоустанавливающих документов на землю, полное отсутствие севооборотов, в особенности у мелких крестьянских и фермерских хозяйств, использование земель без изменения целевого назначения и многое другое.
В ходе поездки по областям мы также убедились, что не везде руководители местных исполнительных органов используют процесс оцифровки полей и составления их электронных карт для продвижения политики диверсификации растениеводства с учетом региональной специализации через разработку и внедрение научно обоснованных севооборотов каждым землепользователем. Как известно, Министерством сельского хозяйства поставлена задача – завершить составление электронных карт полей до 1 июля текущего года, и поэтому местным исполнительным органам необходимо воспользоваться удобным моментом и навести порядок в столь важном вопросе.
Кроме того, в соответствии с поручением Министерства сельского хозяйства для внедрения технологии точного земледелия в пилотном режиме совместно с акимами Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей мы выбрали 9 базовых хозяйств. Сейчас учеными университета ведется ревизия их технического парка, выдаются рекомендации по дооснащению необходимым оборудованием и дополнительными опциями. До начала весенне-полевых работ в университете будут обучены специалисты этих хозяйств.
Параллельно силами республиканского научно-методического центра агрохимической службы при научном сопровождении ученых университета будут отобраны и проанализированы пробы почв с полей базовых хозяйств с составлением их агрохимических картограмм. Параллельно будут подготовлены фитосанитарные карты этих полей, а также составлены электронные карты дифференцированного внесения минеральных удобрений. Таким образом, мы создадим всю необходимую базу данных для внедрения технологии точного земледелия в базовых хозяйствах.
В то же время имеется ряд проблем, без решения которых невозможно внедрить технологию точного земледелия.
Первая заключается в том, что в сельской местности не везде устойчиво работают сотовая связь и Интернет. А без них, как известно, не будет спутниковой навигации, на которой базируется вся технология точного земледелия.
Вторая проблема касается обеспечения точности прогноза погоды – хотя бы месячных данных о сроках и количестве осадков в вегетационный период. Без этого трудно рассчитывать на максимальную отдачу от проводимых технологических мероприятий, в том числе и по технологии точного земледелия.
Нынешние возможности нашей службы «Казгидромет» позволяют проводить прогноз только с вероятностью не более 60%. А в развитых странах, например, в США, государствах Евросоюза, в Китае, метеослужбы могут с точностью до 80% прогнозировать погоду, а главное, количество осадков. Добились они этого благодаря максимальному охвату территории страны сетью локальных метеостанций.
В частности, в КНР локальные метеостанции установлены по всей стране через каждые 10 км. И нам надо будет создавать такую систему гидрометслужбы, тогда ее точные данные о погоде позволят сделать огромный рывок в развитии земледелия. Урожайность зерновых культур в республике можно увеличить в разы, если научимся эффективно использовать весенние и летние осадки!
Процесс углубления глобализации мировой экономики и, как следствие, дальнейшее усиление конкуренции на мировых и внутренних продовольственных рынках требуют от нас действенных мер по повышению конкурентоспособности нашего агропромышленного комплекса. И в этих условиях следует делать ставку именно на развитие отрасли на основе цифровых технологий и тем самым создавать основу для внедрения в производство искусственного интеллекта. Это наше будущее, и ему нет альтернативы.