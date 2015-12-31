​Что дал нам год минувший?

Жубаныш БАЙГУРИНОВ

С докладом выступил глава областного центра Бекбол Сагын. Как он отметил, в развитии Актобе в целом отмечается стабильная динамика роста основных социально-экономических показателей. Так, за отчетный период ушедшего года промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 233,1 млрд тенге. В рамках Программы индустриально-инновационного развития введены 5 инвестиционных проектов на сумму 3,3 млрд тенге, создано 400 новых рабочих мест. В городе зарегистрировано 41,7 тыс. единиц субъектов малого и среднего бизнеса. При этом произошел рост числа действующих предприятий на 1,5% и составил 34,2 тыс. единиц. По «Дорожной карте бизнеса-2020» оказана поддержка на общую сумму 6,7 млрд тенге 119 предприятиям в сфере логистики, производственной деятельности и социальной сфере. Эти меры позволили сохранить более 3 тыс. рабочих мест, дополнительно на предприятиях города создано 643 новых рабочих места.

Сохранены темпы роста и по объему инвестиций в основной капитал – 98,8 млрд тенге. Строительными предприятиями выполнены работы на сумму 50,7 млрд тенге.

Остановился аким и на вопросах изыскания внутренних резервов отраслей экономики, развития продовольственного пояса в части сохранения и увеличения численности поголовья скота в сельхозформированиях города, улучшения их качества посредством породного преобразования. В этих целях хозяйства города активно начали участвовать в госпрограммах «Сыбага», «Алтын асык», «Кулан» и «Ырыс». Так, по линии «Сыбага» приобретены 988 голов маточного поголовья КРС на сумму более 170 млн тенге, а по четырем программам – 296 голов скота на сумму более 74 млн тенге. Коснулся аким также мер по повышению эффективности и целевого использования земель сельхозназначения. В текущем году в запас земель города возвращено 53,5 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Кроме того, в целях повышения ответственности землевладельцев маслихатом города на очередной сессии 25 декабря 2015 года принято решение о повышении базовых ставок земельного налога на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения в 10 раз.

В своем выступлении Бекбол Сагын затронул положение в сети розничного товарооборота, вопросы обеспечения мониторинга необоснованного повышения цен на социально значимые продукты питания первой необходимости. Подписанный акиматом города с торговыми сетями меморандум по применению лишь 10-процентной торговой надбавки находится на постоянном контроле. Оказывается содействие по расширению присутствия торговых автолавок местных товаропроизводителей в густонаселенных районах города.

Для прямой реализации основных продуктов по цене производителя в 2015 году проведено свыше 40 сельскохозяйственных ярмарок, где продано продукции на сумму более 287 млн тенге. Ведется работа по обеспечению социально уязвимых слоев населения продуктами питания, которые в этом нуждаются особо остро. Общая сумма такой помощи составила 24 млн тенге. Выдача продовольственных пакетов производится на рынке «Табыс» ежедневно. Продукция для таких людей предоставляется компаниями «Анвар», «Дина» строго по списку.

Подробно остановился аким на вопросах реализации программы «Доступное жилье-2020», вопросах трудоустройства, развития системы образования, сферы культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, автодорог, благоустройства...

На заседании горактива выступил также аким области Бердыбек Сапарбаев. Он подвел итоги уходящего года и поставил перед городской исполнительной властью ряд задач на 2016 год в рамках реализации основных поручений Главы государства. 

Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
Моя ДНК – наше богатство
Одуванчики не отменить
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Мечтает о спортивных победах
Обращать различия в силу
Выбор Оксаны Зинченко
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Поздравили фронтового связиста
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
Наши юниоры пишут мировую историю
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

