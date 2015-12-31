​Что дал нам год минувший?

С докладом выступил глава областного центра Бекбол Сагын. Как он отметил, в развитии Актобе в целом отмечается стабильная динамика роста основных социально-экономических показателей. Так, за отчетный период ушедшего года промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 233,1 млрд тенге. В рамках Программы индустриально-инновационного развития введены 5 инвестиционных проектов на сумму 3,3 млрд тенге, создано 400 новых рабочих мест. В городе зарегистрировано 41,7 тыс. единиц субъектов малого и среднего бизнеса. При этом произошел рост числа действующих предприятий на 1,5% и составил 34,2 тыс. единиц. По «Дорожной карте бизнеса-2020» оказана поддержка на общую сумму 6,7 млрд тенге 119 предприятиям в сфере логистики, производственной деятельности и социальной сфере. Эти меры позволили сохранить более 3 тыс. рабочих мест, дополнительно на предприятиях города создано 643 новых рабочих места.

Сохранены темпы роста и по объему инвестиций в основной капитал – 98,8 млрд тенге. Строительными предприятиями выполнены работы на сумму 50,7 млрд тенге.

Остановился аким и на вопросах изыскания внутренних резервов отраслей экономики, развития продовольственного пояса в части сохранения и увеличения численности поголовья скота в сельхозформированиях города, улучшения их качества посредством породного преобразования. В этих целях хозяйства города активно начали участвовать в госпрограммах «Сыбага», «Алтын асык», «Кулан» и «Ырыс». Так, по линии «Сыбага» приобретены 988 голов маточного поголовья КРС на сумму более 170 млн тенге, а по четырем программам – 296 голов скота на сумму более 74 млн тенге. Коснулся аким также мер по повышению эффективности и целевого использования земель сельхозназначения. В текущем году в запас земель города возвращено 53,5 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Кроме того, в целях повышения ответственности землевладельцев маслихатом города на очередной сессии 25 декабря 2015 года принято решение о повышении базовых ставок земельного налога на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения в 10 раз.

В своем выступлении Бекбол Сагын затронул положение в сети розничного товарооборота, вопросы обеспечения мониторинга необоснованного повышения цен на социально значимые продукты питания первой необходимости. Подписанный акиматом города с торговыми сетями меморандум по применению лишь 10-процентной торговой надбавки находится на постоянном контроле. Оказывается содействие по расширению присутствия торговых автолавок местных товаропроизводителей в густонаселенных районах города.

Для прямой реализации основных продуктов по цене производителя в 2015 году проведено свыше 40 сельскохозяйственных ярмарок, где продано продукции на сумму более 287 млн тенге. Ведется работа по обеспечению социально уязвимых слоев населения продуктами питания, которые в этом нуждаются особо остро. Общая сумма такой помощи составила 24 млн тенге. Выдача продовольственных пакетов производится на рынке «Табыс» ежедневно. Продукция для таких людей предоставляется компаниями «Анвар», «Дина» строго по списку.

Подробно остановился аким на вопросах реализации программы «Доступное жилье-2020», вопросах трудоустройства, развития системы образования, сферы культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, автодорог, благоустройства...

На заседании горактива выступил также аким области Бердыбек Сапарбаев. Он подвел итоги уходящего года и поставил перед городской исполнительной властью ряд задач на 2016 год в рамках реализации основных поручений Главы государства.