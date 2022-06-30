Что даст отмена дифференциации тарифов на электроэнергию в Казахстане

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин встретился с жителями Костанайской области для разъяснения предстоящих изменений в рамках пилотного проекта по отмене дифференциации тарифов на электроэнергию по категориям потребителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АЗРК РК.

По данным Серика Жумангарина, сегодня тарифы энергоснабжающих организаций (ЭСО) дифференцируются по группам потребителей: бытовые, юридические лица и бюджетные организации. Тарифы для бытовых потребителей дифференцируются в сторону снижения за счет искусственного увеличения для юридических и бюджетных потребителей. В результате по всей стране МСБ переплачивает 31 млрд тенге ежегодно. Именно МСБ, так как крупный энергоемкий бизнес покупает электроэнергию напрямую с электростанций, и дифференциация на них не распространяется.

"Пилотный проект реализуется в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, отмена дифференциации тарифов будет проводиться в течение нескольких лет. 2 марта на совещании у Президента страны по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры было поручено начать данную работу в пилотном режиме в трех регионах – Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, - информировал Серик Жумангарин. - Исторически услуги электроснабжения всегда оказывала одна монопольная компания, на сегодня это 36 регулируемых энергоснабжающих организаций, и каждая из них обслуживает отдельно взятый регион. Из-за этого потребитель сегодня привязан к одному поставщику услуг. В то время как сейчас законодательно услуга электроснабжения находится в конкурентной среде. Кроме этих 36 в Казахстане работают порядка 180 альтернативных ЭСО, в каждом регионе их не менее 5. Дифференциация тарифов по группам - одна из причин, ограничивающих конкуренцию между старыми сбытовыми компаниями и новыми, соответственно, ограничивается и право потребителя на выбор ЭСО, возможности его смены. За счет дифференциации происходит скрытое субсидирование - кто больше тратит энергии, тот получает больше субсидий. Не соблюдается главный принцип социальной поддержки - ее адресность. В конечном итоге скрытое субсидирование все равно оплачивается потребителями, так как расходы на электроэнергию закладываются предпринимателями в стоимость товаров, работ, услуг".

В рамках пилотного проекта для жителей Костанайской области стоимость ежемесячной оплаты в квитанциях за электроэнергию увеличится в среднем на 100-200 тенге, в зависимости от объема потребляемой энергии. Для социально нуждающихся слоев населения тариф не изменится – разницу им будет субсидировать государство за счет адресной жилой помощи. В остальных регионах Казахстана отмена дифференциации тарифов на электроэнергию начнется с 2023 года.

Как пояснил руководитель управления жилищных отношений Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Султангали Жалкул, услугу предоставления жилищной помощи планируется автоматизировать с использованием Цифровой карты семьи и дальнейшей ее интеграции с ИС "Е-шанырак".

"Для обеспечения прозрачности процессов управления жилищным фондом и контроля населением затрат на коммунальные нужды мы планируем интегрировать всех субъектов ЖКХ (субъекты естественных монополий, управляющих и сервисных компаний) в единую цифровую экосистему "Е-шанырак", - подчеркнул он.

Тема встреч вызвала живое обсуждение и много вопросов со стороны приглашенных участников. Было отмечено, что до пересмотра тарифов будет организована разъяснительная работа среди МСБ о необходимости снижать цены на свои товары, работы, услуги.