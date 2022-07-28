Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь

Пресс-секретарь Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева опубликовал в Twitter комментарий относительно информации о поездке Елбасы в Турцию, сообщает Kazpravda.kz.

"Нурсултан Назарбаев вернулся из отпуска, который он провел в Турции в кругу родных и близких. Вопреки различным вбросам анонимных источников, во время отдыха у Первого Президента не было никаких встреч с иностранными официальными лицами и представителями бизнеса", - написал Уали в Twitter.