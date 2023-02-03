Как субсидируются ставки вознаграждения по кредиту, объяснили фермерам

В холдинге «КазАгро» разъяснили процесс субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинга на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: gov.kz

В холдинге «КазАгро» сообщили, что программа субсидирования ставок вознаграждения по кредиту и лизингу реализуется по двум основным направлениям:

- субсидирование ранее принятых обязательств по договорам займов субъектов АПК, которые были включены в программу в прошлые годы, где выплата субсидий происходит согласно графикам погашения авансовым платежом на будущий период (например, в феврале средства субсидий направляются на погашение за март);

- оплата субсидий по новым договорам займов, которые еще не вошли в программу субсидирования и могут быть включены после одобрения управлением сельского хозяйства.

«Для оплаты субсидий в соответствии с требованиями правил фининституты направляют соответствующие заявки в управления сельского хозяйства. 1 февраля запущен прием заявок на портале gosagro.kz. В настоящее время в оперативном порядке продолжается работа по доработке функционала платформы.

Необходимо отметить, что даже с учетом технических неполадок на портале gosagro.kz, никто не отменял правила субсидирования, а, значит, возмещение части процентной ставки со стороны государства будет реализовано согласно регламенту, и каждый фермер получит сумму, обозначенную в договорах», – заверили в холдинге.

Отмечается, что согласно правилам субсидирования сразу после поступления бюджетных средств на счета уполномоченного органа фермеру в полном объеме возмещается субсидируемая часть ставки вознаграждения, и средства зачисляются фининституту, который в течение 10 рабочих дней перенаправляет их на расчетный счет фермера.

Что касается процесса включения новых договоров займов в программу субсидирования, то, по данным КазАгро, в данном случае фермер также не несет дополнительных затрат или потерь субсидий, так как по действующим договорам займа, заключенным не ранее четырех лет до включения в программу, начисление субсидий происходит с 1 января года подачи предложения. По договорам займа, заключенным в год подачи предложения, начисление происходит с момента выдачи кредита или передачи предмета лизинга.

«Фермер, например, по своему новому договору займа, заключенному, предположим, в 2022 году, может обратиться за получением субсидий в любом месяце текущего года. При этом в случае одобрения, субсидии будут начисляться, начиная с 1 января этого года. По договорам займов, заключенным в том числе в январе и феврале 2023 года и поданных на субсидирование в текущем году, субсидирование будет осуществляться с момента выдачи кредита или передачи предмета лизинга вне зависимости от даты обращения фермера», – пояснили в пресс-службе холдинга.