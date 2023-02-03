Как субсидируются ставки вознаграждения по кредиту, объяснили фермерам

Сельское хозяйство
53
Диасов Ораз
корреспондент

В холдинге «КазАгро» разъяснили процесс субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинга на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: gov.kz

В холдинге «КазАгро» сообщили, что программа субсидирования ставок вознаграждения по кредиту и лизингу реализуется по двум основным направлениям:

- субсидирование ранее принятых обязательств по договорам займов субъектов АПК, которые были включены в программу в прошлые годы, где выплата субсидий происходит согласно графикам погашения авансовым платежом на будущий период (например, в феврале средства субсидий направляются на погашение за март);

- оплата субсидий по новым договорам займов, которые еще не вошли в программу субсидирования и могут быть включены после одобрения управлением сельского хозяйства.

«Для оплаты субсидий в соответствии с требованиями правил фининституты направляют соответствующие заявки в управления сельского хозяйства. 1 февраля запущен прием заявок на портале gosagro.kz. В настоящее время в оперативном порядке продолжается работа по доработке функционала платформы.

Необходимо отметить, что даже с учетом технических неполадок на портале gosagro.kz, никто не отменял правила субсидирования, а, значит, возмещение части процентной ставки со стороны государства будет реализовано согласно регламенту, и каждый фермер получит сумму, обозначенную в договорах», – заверили в холдинге.

Отмечается, что согласно правилам субсидирования сразу после поступления бюджетных средств на счета уполномоченного органа фермеру в полном объеме возмещается субсидируемая часть ставки вознаграждения, и средства зачисляются фининституту, который в течение 10 рабочих дней перенаправляет их на расчетный счет фермера.

Что касается процесса включения новых договоров займов в программу субсидирования, то, по данным КазАгро, в данном случае фермер также не несет дополнительных затрат или потерь субсидий, так как по действующим договорам займа, заключенным не ранее четырех лет до включения в программу, начисление субсидий происходит с 1 января года подачи предложения. По договорам займа, заключенным в год подачи предложения, начисление происходит с момента выдачи кредита или передачи предмета лизинга.

«Фермер, например, по своему новому договору займа, заключенному, предположим, в 2022 году, может обратиться за получением субсидий в любом месяце текущего года. При этом в случае одобрения, субсидии будут начисляться, начиная с 1 января этого года. По договорам займов, заключенным в том числе в январе и феврале 2023 года и поданных на субсидирование в текущем году, субсидирование будет осуществляться с момента выдачи кредита или передачи предмета лизинга вне зависимости от даты обращения фермера», – пояснили в пресс-службе холдинга.

 

#АПК #сельское хозяйство #кредиты #субсидии #Минсельхоз #КазАгро #МСХ #аграрии #поддержка #займы #фермеры

Популярное

Все
Беги, а то замерзнешь!
Музыкант из Сатпаева нашла свое призвание и стала ювелиром
XIX век: из русских губерний в казахские степи
В творческом тандеме
Самураи капитального ремонта
В Кокшетау при областном Дворце общественного согласия в середине января открылся клуб по развитию государственного языка «Мәміле»
Новую балетную сказку, которая могла бы потеснить в новогоднем театральном репертуаре незаменимого «Щелкунчика», увидели зрители в Алматы
На языке мира и дружбы
В Караганде на казахский язык перевели хиты книжных продаж – романы «Крестный отец» и «Однажды в Америке»
Шокан в Восточном Туркестане
Вырастим спортсменов и творцов
Эволюция журналистики «Алаш»
Курс на знание
Чтобы не «поплыть»
Повышение в классе
Пинг-понг и не только
Резерв большого спорта
Топит города и села
Электронный помощник
Онкология – не приговор
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Кто ищет, тот найдет
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Еще раз о кино
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров
Гвардеец из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей"
Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ
2023 год казахстанские профсоюзы проведут под эгидой Года безопасного труда
Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию Астаны
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Инновации на развалинах аграрной науки
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов

Читайте также

Экономика , Сельское хозяйство
Ситуацию с задержкой фур с луком на границе разъяснили в Ми…
Правительство , Экономика , Сельское хозяйство
Проект Концепции развития АПК до 2030 года рассмотрели в Пр…
Сельское хозяйство
Костанайские аграрии опасаются, что нынешней весной финанси…
Сельское хозяйство
Субсидии для аграриев в Казахстане: что изменилось

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]