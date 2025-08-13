Блокировка банковского счета – ситуация, с которой может столкнуться клиент банка. Причины блокировки могут быть разными: от технических сбоев до подозрений в нарушении законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напоминает, как действовать в подобных случаях.

Что делать, если счет заблокирован?

Если вы обнаружили, что доступ к счету ограничен, в первую очередь проверьте уведомления в мобильном приложении банка – возможно, причина указана там.

Свяжитесь с банком через колл-центр или обратитесь в ближайшее отделение для получения подробной информации. Уточните, какие действия необходимы для восстановления доступа.

Проверьте наличие возможной задолженности через eGov.kz или кабинет налогоплательщика. При необходимости подготовьте и предоставьте документы, подтверждающие происхождение средств.

Если банк не предоставляет разъяснений или не предпринимает мер, вы можете подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Как снизить риск блокировки: