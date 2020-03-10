Что делать при паводках – рекомендации от Красного полумесяца Казахстана

Общество
Екатерина Елисеева
Директор департамента по ЧС Общества Красного Полумесяца Казахстана Ольга Ким на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президент РК рассказала, что делать всем жителям, которые проживают в зоне риска весенних паводков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Необходимо оценить границы возможного подтопления, очистить придомовую территорию от снега, также очистить или сделать водоотвод от вашего дома в сточные канавы. Имеющиеся водоотводы очистить от мусора, льда и снега. Предусмотреть водооткачивающие средства - это могут быть бытовые электронасосы, ведра, лопаты, мешковины", – сказала спикер. 

По ее словам, если паводок начался, то в первую очередь жителям рекомендуется немедленно сообщить в дежурную диспетчерскую службу по номеру 112. Также необходимо определить возвышенные места, кратчайшие пути передвижения до этих мест.

"Одна из основных рекомендаций - подготовить тревожный чемоданчик, в состав которого должны входить основные и важные документы, аптечка первой помощи и необходимые медикаменты для семьи, а также должны быть готовы запасы питьевой воды и продукты питания (..) Мы рекомендуем заблаговременно достать продукты из погребов и подвалов, перенести ценные вещи на второй этаж здания. Если идет вода, нужно обязательно выключить электричество. Рекомендуем отключить газ и погасить огонь в отопительных печах", – добавила Ольга Ким. 

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