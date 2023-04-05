Что доля – то неволя…

Руководитель ТОО «Жаркын-СК» Бейбут Молдашев был обвинен в мошенничестве в крупном размере, совершенном в 2017 году. 29 декаб­ря 2022 года он был приговорен Петропавловским городским судом к шести годам восьми месяцам лишения свободы в учреж­дении УИС средней безопасности.

«Установлено, что подсудимый руководил ТОО «Жаркын-СК», участниками которого были сельские жители Айыртауского района, передавшие свои земельные доли в качестве вкладов в ТОО, – указывалось в приговоре. – С целью совершения мошенничества Молдашев организовал фальсификацию протокола общего собрания участников ТОО и предоставил в качестве залога земельные доли 777 его участников. В июне 2017 года он получил заведомо невозвратный кредит в 600 млн тенге и распорядился им по своему усмотрению. Чтобы скрыть следы преступления, он через три года переоформил ТОО «Жаркын-СК» на иных лиц».

Бейбут Молдашев вины не признал, утверждая, что деньги использовались на проведение весенне-полевых работ, а о том, что протокол собрания был поддельным и что люди не давали согласия на предоставление своих наделов под залог, он даже не догадывался. Дескать, всем этим занимался по его поручению другой человек, которому, вероятно, просто не захотелось собирать подписи.

Апелляционная коллегия рассмотрела дело по жалобе защитника осужденного и переквалифицировала действия Молдашева на другую статью УК РК, назначив наказание в виде одного года ограничения свободы, применив также закон об амнистии.

Судья Северо-Казахстанского областного суда Ербар Калиев так объяснил решение апелляционной инстанции:

– Изначально была статья 190, часть 4 пункт 2, она звучала как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц в особо крупном размере. Суд апелляционной инстан­ции переквалифицировал действия Молдашева на статью 219 часть 1 – «Получение руководителем организации кредита путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений». Отличие между этими двумя составами следующее: при наличии мошенничества лицо, получающее кредит, изначально либо в момент получения имеет умысел на безвозмездное изъятие чужого имущества, то есть получил 600 миллионов и намеревался не возвращать их в момент заключения либо оформ­ления этого договора.

Что мы имеем в рассматривае­мом случае? Действительно, Молдашев получил кредитные средства в размере 600 миллионов тенге в 2017 году. Дальнейшие действия после получения кредита указывают на отсутствие у Молдашева умысла на безвозмездное получение чужого имущества… На погашение кредита у него пошло 606 миллионов тенге, это больше суммы кредита, который получило ТОО «Жаркын СК». Исковые требования крестьян, которые имели условные земельные доли, также рассмотрены судом. Все условные земельные доли, которые были предоставлены в качестве залога, освобождены из-под него, то есть крестьяне остались при своей земле. Другое имущество в виде зданий, сооружений, техники осталось в качестве залога.

По словам Ербара Калиева, Бейбут Молдашев пробыл за решеткой около года.

– Значит, все деньги он вернул?

– Да, 480 миллионов тенге вернул, а имущество на 178 миллионов остается арестованным.

На вопрос же о том, почему суд первой инстанции признал его виновным, судья ответил, что на тот момент еще не было решения гражданского суда о возвращении земельных паев. 22 декабря это решение было вынесено судом первой инстанции, а в 2023-м оно вступило в законную силу. Статья 219 относится к категории небольшой тяжести, санкция предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, либо ограничение свободы до двух лет, либо штраф в 600 МРП. Поскольку данное деяние относится к категории небольшой тяжести, был применен закон об амнистии в связи с 30-летием независимости республики.

Судья областного суда пояснил также, что исполнительное производство, возбужденное в рамках гражданского судопроизводства, еще существует.

– Банк хочет произвести взыска­ния в соответствии с процент­ными надбавками, по их расчетам получается 690 или 680 миллионов тенге, – пояснил Ербар Калиев. – Но поскольку мы пришли к выводу об уголовно наказуемом деянии Молдашева, то никакие проценты не могут быть исчис­лены: 600 миллионов получил – 600 миллионов должен вернуть.

«Апелляционное постановление вступило в законную силу», – указывается в пресс-релизе областного суда.

Между тем решение апелляционной инстанции областного суда, которая переквалифицировала действия Молдашева с мошенничества на незаконное получение кредита и освободила его из-под стражи на основании акта амнистии, прокомментировала прокуратура Северо-Казахстанской области. В пресс-релизе надзорного органа указывается, что «постановление областного суда является незаконным и необоснованным, имеем твердое мнение о наличии в действиях Молдашева мошенничества».

Прокуратура области готовит ходатайство о принесении кассационного протеста в Генеральную прокуратуру, напоминая, что приговором суда Молдашев был признан виновным в мошенничест­ве с использованием доверия жителей Айыртауского района. Свою принципиальную позицию прокуратура намерена отстаивать до последней инстанции.