Что думают о конституционной реформе Казахстана зарубежные правоведы

Во благо граждан

Празднование одного из важных (наряду с Днем независимости) праздников в Республике Казахстан – Дня Конституции, безусловно, пройдет под знаком конституционной реформы, за которую граждане страны отдали свои голоса на референдуме 5 июня 2022 года.

В первую очередь это обусловлено содержательным характером изменений в Конституции, а также ожиданиями быстрых и качественных реформ всей законодательно-правовой системы путем приведения ее в соответствие с «новой» пересмотренной Конституцией. Учитывая масштабы и содержание поправок в Конституции, несложно сделать вывод, что Президентом Респуб­лики Казахстан г-ном Касым-Жомартом­ Токаевым инициирована значительная по своим объемам реформа законодательно-правовой системы.

Напомним, была пересмотрена почти треть статей Конституции. По содержанию все поправки направлены прежде всего на искоренение авторитарной системы правления, подкрепляемой кумовством. Фактически целью пересмотра Конституции является упразднение «суперпрезидентской» системы в Республике Казахстан и превращение ее в систему президентского правления с сильной парламентской, судебной и конституционной властью.

В связи с этим поправками исключается статус «Елбасы» в Конституции, которым был наделен бывший президент. Этот упомянутый мной титул наделял его особыми привилегиями и незыблемым авторитетом как в обществе, так и в органах государственной, региональной и местной власти. Дальнейшему демократическому прогрессу на формально-конституционно-правовом уровне путем разрыва с авторитарной системой правления и встроенной в нее системой культа личности способствует принятый на референдуме конституционный запрет родственникам президента занимать должности политических государственных служащих, руководителей компаний квазигосударственного сектора. Это заложило конституционную основу для искоренения кумовства и привилегий.

Однако самыми важными в плане конституционных изменений для дальнейшего демократического развития Казахстана, устойчивого развития экономики и создания условий для лучшей жизни граждан, укрепления социальной справедливости, безопасности и стабильности являются изменения, связанные с децентрализацией управления экономикой, административно-территориального устройства и деконцентрацией исполнительной и административной власти, введением смешанной избирательной системы, сокращением конституционных барьеров для создания политических партий, расширением пространства для признания и защиты прав и свобод человека и созданием Конституционного суда, не входящего в систему законодательной, исполнительной и судебной власти, но являющегося государственным органом и судом.

Исходя из представленной формы и содержания изменений, вынесенных на голосование на референдуме 5 июня 2022 года о пересмотре Конституции Респуб­лики Казахстан, можно справедливо заключить, что они серьезны и существенны. С полным основанием можно сказать, что формально в области конституции это изменения, расширяющие и усиливающие конституционно-правовое устройство Республики Казахстан как демократического правового государства, государства, где соблюдаются права и свободы граждан (и меньшинств), и верховенство права.

Пожалуй, правильнее было бы сказать, что они расширили конституционные рамки для построения такого государства, в котором власть и народ будут подчинены Конституции и законам. Такой точки зрения я придерживаюсь, исходя из раскрытого содержания конституционных изменений, за которые проголосовали граждане Казахстана на прошедшем референдуме, но также и оцениваю их в контексте идеалов, ценностей и принципов, на которых основана Конституция Республики Казахстан.

Прежде всего речь идет об идеа­лах свободы, равенства и согласия, содержащихся в Преамбуле, затем о демократии, социальной и политической стабильности, экономическом развитии и патриотизме как ценностях и принципах, на которых она зиж­дется. Кроме того, на принципах народного правления, где вся власть исходит от народа, которую он осуществляет непосредственно или на свободных выборах. Этому во многом способствует система разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную. Разу­меется, при полном осознании того, что абсолютно чистой модели разделения власти не существует, тем более в современном развитом мире. Следовательно, Конституция определяет систему сдержек и противовесов для всех ветвей власти в рамках прав и обязанностей, предусмот­ренных Конституцией и⁄или соответствующих законам.

Все это еще раз свидетельствует о том, что с новой редакцией Конституции народ Казахстана четко определился и поддержал курс на построение демократического правового государства, где в полной мере соблюдаются все права и свободы граждан. В содержательном смысле Конституция Республики Казахстан (с принятыми на референдуме изменениями) подтверждает, что в стране обеспечивается конституционная основа для создания именно такого государства.

Это связано с тем, что в Респуб­лике Казахстан Конституция является высшим правовым актом, в соответствии с которой регулируются все основные правоотношения в стране. В соответствии с Конституцией гарантируется, соблюдается и осуществляется верховенство закона, то есть верховенство закона, а не власти или отдельных лиц. Связано это и с тем, что в стране действует народовластие, имеется конституционно установленная и гарантированная система разделения властей, гарантируются признанные, регулируемые и охраняемые Конституцией права и свободы человека и т. д.

Некоторые критики проведенной конституционной реформы отмечают, что изменения носят лишь символический и косметический характер. В первую очередь они считают, что смена суперпрезидентской системы должна была быть осуществлена основательно и полностью, в том числе и с упразднением президентской системы правления. Кроме того, они говорят о том, что если такой подход не одобряется, то, по их мнению, совершенно очевидно, что слишком много власти продолжает находиться в руках Президента, что позволяет сделать вывод о косметическом характере изменений. Прежде всего речь идет о полномочиях Президента, который представляет исполнительную власть, имеет право назначать судей, губернаторов регионов, является верховным главнокомандующим армией, уполномочен распускать Парламент и т. д. Следовательно, ключевые рычаги власти по-прежнему находятся в руках Президента, отмечают они. Указывается также, что отдельные государственные органы, особенно прокуратура, которая непосредственно подотчетна Президенту, наделены избыточными полномочиями, связанными прежде всего с надзором за соблюдением законности, что создает мощный механизм государственного принуждения и т. д.

Несмотря на меньшую и⁄или большую обоснованность новых критических замечаний, все же следует сказать, что пересмотр Конституции представляет собой дополнительный импульс в русле дальнейшего расширения и укрепления демократии и закрепления демократического правового государства, гарантирования прав и свобод человека, а также верховенства закона. В какой степени и с какой скоростью эта реформа будет реализована, на самом деле будет зависеть от того, в какой мере новые поправки в Конституцию Республики Казахстан будут реа­лизованы на практике. Существенное влия­ние на это окажет качество законодательной проработки этих положений, с одной стороны, а с другой – понимание и действия каждого гражданина в их реализации через местные, региональные и центральные органы государственной власти.

С тем, в какой мере эта задача будет выполнена, связана реализация целей и намерений не только Президента Касым-Жомарта­ Токаева, но и всех граж­дан Рес­публики Казахстан по продвижению идеологии Второй Респуб­лики. Этому в какой-то степени будет способствовать и День Конституции Республики Казахстан. День, когда не только празднуют, но и размышляют над тем, что из конституционных формальных изменений достигнуто, а что не достигнуто в реальной жизни, и что необходимо сделать для того, чтобы права, обязанности, свободы, ценности, идеалы и цели, установленные Конституцией, работали во благо граждан.

Поддерживая народ Казахстана­ на этом пути, как давний член Общества дружбы Хорватия – Казахстан, поздравляю всех казахстанцев с Днем Конституции, посылаю им самые теплые пожелания успехов в достижении этой цели ради благополучия всех граждан страны!