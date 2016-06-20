В нашей стране хранение и распространение марихуаны карается по закону, в то же время в последние несколько десятилетий в странах Европы, Северной и Южной Америки полным ходом идет процесс ее легализации. Первой ласточкой стали Нидерланды, где с 1976 года появилась возможность приобрести легкие наркотики в специализированных кафе. На сегодня в Голландии существует порядка 700 заведений, легально торгующих марихуаной, при этом только в Амстердаме их свыше 200.

После того как в конце 2013 года Уругвай принял закон, разрешивший самостоятельно выращивать коноплю в ограниченных количествах, а также покупать марихуану в аптеках, обсуждение вопроса о перс­пективах легализации этого наркотика началось в соседних Бразилии и Мексике. В Австралии, Бельгии, Аргентине, Чехии, Португалии разрешено хранение и частное использование небольшого количества марихуаны.

В США хранение и использование марихуаны разрешено на Аляске, в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне и округе Колумбия. В нынешнем году еще семь штатов будут голосовать: Калифорния, Невада, Аризона, Массачусетс, Мэн, Род-Айленд и Вермонт. При этом в двадцати трех штатах уже разрешено употребление медицинской марихуаны, а четыре других – Флорида, Огайо, Миссури и Пенсильвания – настроены на ее полную декриминализацию. И это несмотря на то, что, согласно данным, опубликованным CNSNews.com со ссылкой на Национальный институт по вопросам злоупотребления алкоголем и алкоголизма, почти 6 млн американцев страдают от проблем со здоровьем, связанных с употреблением марихуаны.

Экспансия продолжается

Между тем число публикаций в поддержку процесса легализации марихуаны в США только растет. Так, в мае нынешнего года исследователи из Вашингтонского университета Медицинской школы в Сент-Луисе обнародовали выводы, утверж­дающие, что число юных американцев, признавшихся в употреблении марихуаны, снизилось на 10%. В качестве ключевого тезиса приводится довод, что на 24% сократились проблемы, связанные с криминальным оборотом этого наркотика: конфликты с правоохранительными органами, в школе и в отношениях со сверстниками.

Однако подобные выводы легко подвергнуть сомнению, ведь снижение статистических данных по подростковым проблемам легко объяснить тем, что употребление марихуаны уже вовсе не преступление, и, как следствие, конфликты на данной почве сведены к минимуму, и не только с полицией. А учитывая опыт сверстников из Нидерландов, где доступ к легальным наркотикам для молодых людей регулярно ограничивают, рассчитывать на искренность подростков, принимавших участие в соц­опросах, не приходится тоже.

Если верить данным ведущих организаций по борьбе с наркоманией за 2014 год, то на тот момент в США били тревогу из-за резко возросшего количества детей, пробующих марихуану, экстази, кокаин, метамфетамин, болеутоляющие и другие запрещенные субстанции. При этом исследователи утверждали: в целом возраст среднестатистического американца, впервые ощутившего сильное наркотическое опьянение, упал за последние три десятилетия с 14 до 12,5 лет.

После первого года с момента легализации марихуаны в Вашингтоне (округ Колумбия) аресты, связанные с распространением этого наркотика, сократились на 85% – только 32 случая в 2015 году, пишет americaru.com. Уточняется, что в 2014-м окружные избиратели в подавляющем большинстве проголосовали за легализацию марихуаны, узаконив возможность хранения до двух ее унций для взрослых старше 21 года и выращивания до шести растений дома.

«Уменьшение числа арес­тов – огромная победа для жителей округа», – цитирует издание директора Альянса по наркополитике Билла Пайпера. В свою очередь The American Thinker оперирует другими данными, приводя статистику по общему уровню преступности, который существенным образом вырос. Так, согласно отчетам местной полиции, количество насильственных преступлений за первые три месяца 2016 года увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Для сравнения: рост численности населения составил лишь 2%. Таким образом, в эпоху легализованной марихуаны после 20 лет непрерывного снижения число убийств в Вашингтоне подскочило на 54%, делает вывод издание.

Тем временем продажи растут

В Колорадо лишь за один день объемы продажи марихуаны выросли на 53% в годовом выражении – до 7,3 млн долларов, сообщает 14 июня РИА «Новости» со ссылкой на данные компании BDS Analytics. Таким образом, показатель пробил максимум с 16 сентября 2015 года, когда за сутки было продано этого наркотика на 6,1 млн долларов.

При этом в Вашингтоне 20 апреля было продано марихуаны на 5,5 млн долларов, что вдвое превышает показатель годичной давнос­ти, свидетельствуют данные компании Headset. Во время праздника «4/;20» (20 апреля – День марихуаны) почасовые продажи выросли в среднем на 140% в годовом выражении, за один час продавалось на 70% больше товара, чем в 2015 году. Наибольший наплыв покупателей был зафиксирован в 16.00 по местному времени.

Общенациональные легальные продажи марихуа­ны достигли по итогам 2015 года 5,4 млрд долларов. В 2016-м, как ожидается, показатель достигнет отметки в 6,7 млрд долларов, сообщили агентству РИА «Новости» эксперты аналитической фирмы по каннабису New Frontier and Arcview Market Research. Поддержка легализации также продолжает расти, причем почти 90% американцев высказываются в пользу легализации медицинского каннабиса, около 54% – за любое использование марихуаны в США, следует из данных опроса Quinnipiac University.

Отрава в упаковке

Чтобы понять, насколько оправданно использование марихуаны даже в медицинских целях, достаточно изучить вопрос таблеточной наркомании, захлестнувшей США еще в начале десятилетия. Ситуация, по мнению экспертов, складывается следующим образом: на тяжелые наркотики переключаются только те наркозависимые, которые утрачивают возможность приобретать болеутоляющие средства в аптеках. Тем более что попасть в руки полиции с таблетками, выписанными по рецепту врача, это совсем не то, что быть пойманным с героином.

О том, что данная проб­лема до сих пор не решена, говорится в сообщении РИА «Новости» от 1 июня нынешнего года. Последнее исследование, проведенное американскими специалис­тами, показало, что около 50% воен­нослужащих, возвращаю­щихся из зоны боевых действий на родину, страдают от хронических болей, 15% американских солдат «привозят с собой» зависимость от обезболивающих опиатной группы препаратов, сообщает агентство со ссылкой на издание Health Day.

А теперь представим, что в качестве болеутоляющего можно получить по рецепту не таблетку, содержащую опиоид или же каннабиоид, а вещество, еще недавно считавшееся запрещенным наркотиком. То есть вмес­то того чтобы регулировать оборот прекурсоров в стране, с легализацией марихуаны государство дает оправдание самому началу наркозависимости.

Если человек покупал «траву» легально в аптеке, то что должно ему помешать приобрести ее на стороне в тот момент, когда врач больше не станет выписывать рецепт? А зная, как наркоманы находят себе оправдание, трудно поверить, что следую­щую дозу своеобразного болеутоляющего он будет искать не ради мнимого удовольствия.

Еще один фактор, на который ссылаются противники легализации марихуаны даже в медицинских целях. Если в изготовлении фармацевтических препаратов используется тетраканабинол в очищенном виде, то марихуана содержит до 50 активных веществ. При этом от изменения сорта меняется и психотропное действие марихуаны.

Ну а если представить, что вместе с «травой» кто-либо попробует употребить другой болеутоляющий препарат, то таким образом два легких наркотика уже в организме способны превратиться в нечто большее, чем легкий заменимый наркотик. Безусловно, здравомыслящий и образованный человек таких экспериментов на себе ставить не станет. Но где гарантия, что препараты не попадут в руки подростков? Ведь марихуана, прописанная врачом, не будет храниться в сейфе.

Из двух зол выбирают...

Отличие действия наркотических средств от действия алкоголя, по утверждению врача-психотерапевта, автора книг по различным аспектам популярной психологии Владимира Леви, заключается в привыкании. В своей книге «Охота за мыслью» он писал, что даже никотин в сигаретах – тот же наркотик, и первое его употребление вызывает эйфорию сродни алкогольному опьянению, хотя впоследствии эффект резко снижается и остается только зависимость.

Леви также разделяет нар­котики на заменимые и незаменимые. К заменимым можно отнести табак, марихуану и ряд обезболивающих препаратов. К незаменимым – все те, что вызывают зависимость уже после первого применения. Но факт остается фактом. Марихуана при ее частом употреблении перестает оказывать ожидаемый эффект. Точно так же, как это происходит с сильными болеутоляющими средствами. Стало быть, любителям «травки» необходимо делать либо долгие перерывы, либо искать заменители. А именно это, по мнению целого ряда уважаемых в мире ученых, и является той ступенькой, которая переводит человека из категории любителя побывать в измененном состоя­нии в стадию законченного наркомана.

На фоне тотальной борьбы с табакокурением наступающая на страны Запада легализация марихуаны выглядит, мягко говоря, противоречиво. Хотя, с другой стороны, если учесть, что на маркетинг «запретного» плода табачные гиганты тратят ежегодно колоссальные суммы, становится ясно, что с марихуаной будет происходить то же самое.

Повышенное внимание к этому вопросу лоббистов и целого ряда политиков дает четкое представление о том, что легализация легких наркотиков – это в первую очередь бизнес, то есть открытие новых рынков и инвестиции в перспективную индустрию. Безусловно, дающую официальным наркобаронам колоссальные прибыли, пусть и с оплатой налога государству. Но с другой стороны, поступление подобного рода бюджетных средств приведет к тому, что в скором времени государству же придется повсеместно строить реабилитационные центры и уже за счет средств налогоплательщиков лечить людей, впавших в зависимость от официально разрешенных к употреблению психотропных веществ.

Подготовлено по материалам зарубежных СМИ