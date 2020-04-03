Что грозит призывникам, не явившимся на спецсборы

Айдана Демесинова
Фото пресс-службы Минобороны РК
О том, какое наказание грозит призывникам, которые не придут на специальные сборы, рассказал министр обороны РК Нурлан Ермекбаев в ходе онлайн-брифинга на площадке СЦК при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В соответствии с законодательством неявка в призывной пункт по повестке влечет административную ответственность и не освобождает от воинской обязанности", - сообщил министр.

Также у главы Минобороны спросили о том, как будут находить людей, которые должны быть призваны.

"Местные органы военного правления или военкоматы ведут соответствующие учеты и будут направлять повестки, оповещать с помощью SMS, телефонными звонками и различными другими каналами", - ответил Ермекбаев.

Ранее он сообщил кого в Казахстане освободят от специальных военных сборов.

Стоит отметить, в Казахстане специальные сборы могут продлиться максимально 3 месяца.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы.

Позже стало известно, что военнобязанных в Казахстане призовут для борьбы с паводками и в помощь для патрулирования на улицах.

