Что грозит призывникам, не явившимся на спецсборы

О том, какое наказание грозит призывникам, которые не придут на специальные сборы, рассказал министр обороны РК Нурлан Ермекбаев в ходе онлайн-брифинга на площадке СЦК при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"В соответствии с законодательством неявка в призывной пункт по повестке влечет административную ответственность и не освобождает от воинской обязанности", - сообщил министр.
Также у главы Минобороны спросили о том, как будут находить людей, которые должны быть призваны.
"Местные органы военного правления или военкоматы ведут соответствующие учеты и будут направлять повестки, оповещать с помощью SMS, телефонными звонками и различными другими каналами", - ответил Ермекбаев.
Ранее он сообщил кого в Казахстане освободят
от специальных военных сборов.
Стоит отметить, в Казахстане специальные сборы могут продлиться максимально 3 месяца
.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал
указ о призыве военнообязанных на специальные сборы.
Позже стало известно, что военнобязанных в Казахстане призовут
для борьбы с паводками и в помощь для патрулирования на улицах.