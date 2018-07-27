​Что хранит Елеке Сазы

Каждый год восток страны дарит миру археологические открытия. Этот сезон – не исключение. В Тарбагатайском районе в горной долине Елеке Сазы экспедиция известного исследователя профессора Зейноллы Самашева при расчистке кургана обнаружила массу украшений. Уже установлен их примерный возраст – VIII–VII века до н. э. Это бусы, многочисленные золотые детали ритуальной одежды, ожерелье с самоцветами, отдельные бусины, серьги-колокольчики, золотые украшения конского парадного убранства…

Несмотря на заголовки в СМИ о новом «золотом человеке», для самого ученого это только образное выражение. В археологии все находки «золотые», потому что бесценны для воссоздания картины прошлого. «Практи­чески все элитарные памятники скифо-сакского времени можно условно обозначить усыпальницами «золотых людей», – отметил профессор. – Они богатые. Но целью археологов является не поиск золота, а реконструкция истории по вещественным материалам. В данном кургане могут быть захоронены царствующие особы или люди, принадлежавшие к знати. Об этом говорят многочисленные золотые украшения».

Погребальная камера еще не вскрыта. Ученые строят версии, чем могло быть вызвано обилие разбросанных многочисленных бусин, пластин и других фрагментов убранства. Даже если окажется, что курган грабленый, «улов» исследователей позволяет сделать вывод о развитых технологиях металлургии и ювелирного искусства у наших предков. Как отметил Зейнолла Самашевич, микроскопические «ушки», приделанные к каждой золотой бисеринке, чтобы пришить ее к одежде, свидетельствуют, что в I тыс. до н. э. древние мастера вовсю пользовались микропайкой.

Долина Елеке Сазы – это огром­ный некрополь из нескольких групп могильников от эпохи ранних саков до среднетюркского периода. Плато расположено на высоте 1 500 метров над уровнем моря. Впервые археологи пришли сюда только в 2016 году и провели раскопки кургана, отмеченного на карте под номером 7. Несмотря на то, что захоронение оказалось грабленым, экспедиция нашла фигурки оленей из листового золота в знаменитом скифо-сакском зверином стиле. А также бронзовые наконечники стрел с гофрированными золотыми насадками, три серьги в виде колокольчиков, бисер.

– Все, что мы сегодня находим, полностью меняет представление о кочевом народе, – высказал свою оценку аким Восточного ­Казахстана Даниал Ахметов. – Мы – наследники великого народа и великих технологий.

Всего по проекту «Древние сокровища Восточного Казахстана» археологические исследования помимо долины Елеке Сазы проходят в Берельском некрополе в Катон-Карагайском районе, в долине Шиликты Зайсанского района, в крепости-монастыре Аблайкит Уланского района и на могильнике Кырыкунгир в Абайском районе. Экспедиции возглавляют ведущие ученые Зейнолла Самашев, Абдеш Толеу­баев и Карл Байпаков.