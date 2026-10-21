Что ИИ может изменить в здравоохранении Казахстана?
Беседовала Лаура Тусупбекова
Казахстан переходит к новому этапу цифровизации здравоохранения. Правительство обозначило задачу объединения разрозненных медицинских информационных систем в единую цифровую экосистему. Параллельно все активнее обсуждается применение искусственного интеллекта для мониторинга качества и объемов медицинской помощи. Но достаточно ли просто объединить существующие системы и где именно ИИ может дать реальный эффект? Об этом мы говорим с экспертом в области цифровизации Олегом СТРЕЛЬЦОВЫМ.