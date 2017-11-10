Общество
Что интересовало казахстанцев в октябре, выяснил Яндекс
Яндекс изучил, какие темы чаще всего запрашивали казахстанцы в поисковой системе в октябре, сообщает informburo.kz.

Как выяснилось, самыми популярными стали запросы по школьной программе – краткие содержания произведений, определения терминов, стихи и прочее. Также в топ прошлого месяца попали запросы о новом фильме Кайрата Нуртаса "Когда ангелы спят" и песне "Зың-зың".

Список поисковых обращений, которые больше всего выросли в поиске Яндекса в октябре:

• Школьная программа (примеры запросов: "гамлет краткое содержание", "пастернак стихи", "количество стадий фотосинтеза");
• Осень (примеры запросов: "сценарий осенний бал", "платье на осенний бал", "песни про осень");
• Дмитрий Марьянов (в связи со смертью актера);
• Zhonti feat. NN-Beka – "Зың-зың";
• Премьера фильма "Когда ангелы спят";
• Хэллоуин (примеры запросов: "макияж на хэллоуин", "дата хэллоуин", "костюм на хэллоуин");
• Голосовой помощник Алиса;
• Высказывание Алмазбека Атамбаева о Казахстане;
• Президентские выборы в Кыргызстане;
• Покров Пресвятой Богородицы (искали приметы, открытки, поздравления).

Среди новинок кино казахстанцы чаще всего запрашивали премьеры фильмов "Когда ангелы спят", "Крым" и "Сделано в Америке".

А в сентябре 2017 года казахстанцы запрашивали чаще всего бой Головкина и переход на латиницу.

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