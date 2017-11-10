Что интересовало казахстанцев в октябре, выяснил Яндекс
Яндекс изучил, какие темы чаще всего запрашивали казахстанцы в поисковой системе в октябре, сообщает informburo.kz.
Как выяснилось, самыми популярными стали запросы по школьной программе – краткие содержания произведений, определения терминов, стихи и прочее. Также в топ прошлого месяца попали запросы о новом фильме Кайрата Нуртаса "Когда ангелы спят" и песне "Зың-зың".
Список поисковых обращений, которые больше всего выросли в поиске Яндекса в октябре:
• Школьная программа (примеры запросов: "гамлет краткое содержание", "пастернак стихи", "количество стадий фотосинтеза"); • Осень (примеры запросов: "сценарий осенний бал", "платье на осенний бал", "песни про осень"); • Дмитрий Марьянов (в связи со смертью актера); • Zhonti feat. NN-Beka – "Зың-зың"; • Премьера фильма "Когда ангелы спят"; • Хэллоуин (примеры запросов: "макияж на хэллоуин", "дата хэллоуин", "костюм на хэллоуин"); • Голосовой помощник Алиса; • Высказывание Алмазбека Атамбаева о Казахстане; • Президентские выборы в Кыргызстане; • Покров Пресвятой Богородицы (искали приметы, открытки, поздравления).
Среди новинок кино казахстанцы чаще всего запрашивали премьеры фильмов "Когда ангелы спят", "Крым" и "Сделано в Америке".
А в сентябре 2017 года казахстанцы запрашивали чаще всего бой Головкина и переход на латиницу.