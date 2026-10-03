Что изменилось в казахстанской медицине за семь лет

Здравоохранение

В такой жизненно важной для населения сфере, как здравоохранение, семь лет - срок, за который можно увидеть накопленный результат многих решений.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала президентства Касым-Жомарта Токаева изменения затронули профилактику, лечение, сельскую медицину, лекарственное обеспечение и инфраструктуру, пишет телеграм-канал Политес.КЗ

Один из главных итоговых показателей - ожидаемая продолжительность жизни. Сегодня она составляет 75,97 года, общая смертность снизилась на 9,2%.

Большая работа проведена в раннем выявлении заболеваний. Возраст участников скринингов увеличен до 76 лет, для мужчин от 50 до 76 лет появился скрининг на риск инсульта. В стране работают 85 инсультных центров и 83 центра коронарного вмешательства, количество высокотехнологичных операций на открытом сердце выросло на 7,2%.

Для здравоохранения это принципиально: чем раньше выявлено заболевание, тем выше вероятность начать лечение до развития тяжелых осложнений. Поэтому профилактика напрямую влияет и на продолжительность, и на качество жизни.

Серьезно изменилась ситуация в регионах. За семь лет построено 1 259 медицинских объектов, 655 из них - в рамках модернизации сельского здравоохранения. Более 200 сел впервые получили собственные медицинские учреждения, около миллиона сельских жителей получили возможность обращаться за помощью рядом с домом.

Для небольших населенных пунктов это означает более короткий путь до врача, меньше поездок в районные центры и больше медицинских услуг по месту жительства. Одновременно расширяются возможности первичного звена для диагностики и наблюдения за пациентами.

Существенно выросло лекарственное обеспечение. За эти годы на бесплатные препараты направили около 1,3 трлн тенге, ежегодно их получают в среднем 3,3 млн человек. С 2019 по 2025 год финансирование увеличилось с 83 млрд до 272,9 млрд тенге, число получателей - с 2,5 млн до 3,4 млн.

В 2026 году план закупок лекарственных средств и медицинских изделий составляет 584,1 млрд тенге.

Общий объем финансирования здравоохранения за семь лет вырос с 1 до 3,4 трлн тенге. Вместе с ним росли масштабы строительства, профилактики, диагностики, высокотехнологичного лечения и лекарственного обеспечения.

Следующая цель - довести ожидаемую продолжительность жизни до 77 лет к 2029 году. Эта цифра объединяет сразу несколько ключевых показателей: доступность врача, раннее выявление заболеваний, качество лечения, лекарственное обеспечение и работу медицины в регионах. И сейчас как раз тот этап, когда необходимо добиться, чтобы созданная инфраструктура и вложенные средства давали устойчивый результат в качестве и доступности медицинской помощи для каждого казахстанца.

#Казахстан #Токаев #медицина #президентство

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