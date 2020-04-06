Что изменилось в правилах назначения выплаты в размере 42 500 тенге

Вначале своего выступления министр напомнил, что основная это социальная выплата предназначена тем людям, которые работали до ЧП, официально, неофициально, и потеряли свои доходы в связи с введением режима ЧП.



"Это наемные работники компаний МСБ, а в городах, где введен карантин, и крупного бизнеса тоже, если за них производились отчисления в ГФСС хотя бы 1 раз за последние 12 месяцев до объявления ЧП. Это работники, которых отправили в отпуска без сохранения зарплаты. К ним не относятся те, кто работает удаленно и получает зарплату", – сообщил Биржан Нурымбетов.



Он также отметил, что в вышеуказанные Правила добавлена дополнительная категория наемных работников. Теперь к ним относятся и сотрудники некоммерческих организаций, общественных объединений если их отправили в отпуск без сохранения зарплаты. На государственные организации и квазигосударственный сектор – это нововведение не распространяется.



"Кроме того, выплата предусмотрена физическим лицам (самозанятым гражданам), которые работали до режима ЧП и потеряли доход в связи с его введением. Те, кто официально работал – ИП; лица, занимавшиеся частной практикой (далее – ЧП, к ним относятся адвокаты, нотариусы и т.п.); лица, работавшие по договорам гражданско-правового характера (далее – ГПХ), имеют право на выплату если за последние 12 месяцев до объявления ЧП хоть 1 раз делали соцотчисление в ГФСС (для ИП и ЧП) либо пенсионные взносы в ЕНПФ (для ГПХ). К этой категории также относятся граждане, которые платили единый совокупный платеж (ЕСП). Всем гражданам, относящимся к этой категории, не надо переживать, если вы делали отчисления за последние 12 месяцев до ЧП – то у вас нет проблем, вы подаете заявление на назначение выплаты в связи с потерей доходов", – пояснил глава МТСЗН.



Министр также напомнил, что в своем обращении к народу Казахстана Глава государства сказал, что и неформально, неофициально занятые люди должны получить эту помощь, для этого им достаточно формализовать свой статус.



"Что касается неофициально работавших, тех кто занимался какой-то мелкой работой, кормили семью ежедневными заработками, но при этом не регистрировались в качестве ИП, не имеют индивидуальных трудовых договоров, не платили налоги, социальные и пенсионные отчисления. Чтобы каждый месяц на период ЧП получать 42 500 тенге, вам необходимо формализовать свой статус – хотя бы 1 раз заплатить ЕСП до подачи заявления на выплату. В этом как раз отличие: те, кто официально работал – нужно иметь за последние 12 месяцев до объявления ЧП хотя бы один платеж, т.е. до 16 марта, а тем, кто неофициально – им достаточно и сегодня заплатить один раз ЕСП, чтобы ежемесячно на период ЧП получать 42 500 тенге. Но это относится к тем, кто действительно работал неофициально", – сказал Биржан Нурымбетов.



Глава МТСЗН подчеркнул, что в случае, если гражданин продолжает работать удаленно и получает зарплату, выплата ему не положена.



Биржан Нурымбетов также прокомментировал возможность получения выплаты из ГФСС женщинами, которые находятся в декретном отпуске.



"Тем, у кого ребенку менее года, государство выплачивает пособие на ребенка. Но сегодня обращаются женщины, у которых ребенок старше одного года. В данном случае, в лучшие времена, вы могли бы пойти работать. Но сегодня такой возможности нет. Потому вы можете подавать заявление на получение выплаты, предварительно уплатив ЕСП", – отметил глава МТСЗН.



Кроме того, министр уточнил, что для получения соцвыплаты не надо открывать "специальные" счета в банках второго уровня.



"Никаких "специальных" счетов не нужно. Любой карточный банковский счет подходит. Несколько дней назад было поручение Агентства по регулированию финансового рынка всем банкам второго уровня с этих 42 500 тенге не покрывать имеющиеся у граждан задолженности: ни коммунальные, ни кредиты, ни налоги и т.п. Никакие банки не имеют право удерживать долги, даже если они имеются", – подчеркнул он.



В завершение брифинга Биржан Нурымбетов разъяснил изменения в Правилах, касающиеся подачи заявления на соцвыплату от ИП.



"Юристы и ИП интересуются, может ли индивидуальный предприниматель, имеющий наемных работников, подать заявление самостоятельно как физлицо? Конечно может, если он сам потерял доход. Аналогия с ТОО – юридическое лицо не может подать заявление, подается за сотрудников этой организации. Но директор ТОО – также наемный работник этого ТОО, и он за себя, как работник своего же ТОО, может подать. Поэтому ИП, который имеет наемных работников, он может подать заявление за себя, как работник своего же ИП", – резюмировал министр.