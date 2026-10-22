Что изменилось в социальной сфере Казахстана за семь лет

Накануне Дня Республики в Казахстане подводят итоги последних семи лет. Основные показатели вынесли на билборды, которые стали частью праздничного оформления городов, и жители разных регионов уже успели заметить их по дороге на работу, сообщает Kazpravda.kz

Многие из этих цифр касаются социальной сферы, и за каждой из них стоят перемены, которые казахстанцы замечают в повседневной жизни.

Всего за семь лет в социальную сферу инвестировано 88 трлн тенге. Деньги распределялись между образованием, медициной, поддержкой детей, студентов и семей, и в каждом из этих направлений есть результат, который можно увидеть своими глазами.

Школы и детские сады

Свыше 1342 школ открыто в стране за семь лет. Новые здания строили там, где учеников становилось больше, чем мест в классах, поэтому значительная их часть пришлась на быстро растущие пригороды и районные центры.

Сеть дошкольных учреждений пополнилась за это время 1483 детскими садами. Родителям стало проще устроить ребенка поближе к дому.

Медицина и лекарства

Новых медицинских учреждений за семь лет открылось 1259. Среди них есть и крупные больницы, и небольшие амбулатории в селах, куда раньше врач приезжал по графику.

Расходы на бесплатные лекарства составили 1,3 трлн тенге. Здоровье нации государство назвало своим приоритетом. Лекарственное обеспечение стало одной из крупных статей социальных затрат.

Гранты и общежития

В 2,5 раза за последние семь лет выросла стипендия. Для студента, который учится на гранте и живет вдали от родителей, такая прибавка заметна уже в первый месяц.

Сами гранты обошлись государству в 1,5 трлн тенге, и благодаря этому тысячи выпускников школ поступили в вузы без оплаты обучения.

Приезжим студентам помогли с жильем. За семь лет открыто 267 общежитий.

Спорт и культура

За семь лет в стране построено 536 новых спортивных объектов, от футбольных полей и бассейнов до крытых залов, где можно тренироваться круглый год. Многие из них открыты для детских секций.

Новых объектов культуры за тот же период появилось 312. Для жителей небольших городов новый дом культуры часто становится главным местом, где проходят концерты, праздники и занятия творческих кружков.

Поддержка семьи

Центров поддержки семьи в стране теперь 160. Сюда приходят за консультацией психолога, юриста или социального работника.

Первые такие центры появились в 2019 году как пилотный проект при семейных судах. Позже их начали открывать при местных акиматах, и сеть постепенно охватила все регионы.

Жилье и газ

Масштабно всего выглядят итоги строительства по всей стране. За семь лет в Казахстане построено 118 млн квадратных метров жилья, и новые дома выросли в мегаполисах, областных центрах и небольших городах, где многие годы почти ничего не строили.

К газу подключены 772 села. Для сельской семьи это теплый дом зимой без запасов угля и дров.

Оформление щитов повторяет цвета государственного флага и создает в городах торжественную атмосферу накануне праздника, ведь за каждой цифрой стоит труд миллионов казахстанцев. Сам праздник страна отмечает 25 октября.