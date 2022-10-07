Что изменится на дорогах Астаны

В Астане продолжат развивать Интеллектуальную транспортную систему (ИТС). ИТС позволяет повысить пропускную способность улично-дорожной сети, снизить задержки в движении транспорта, сократить время в пути и др. О цифровых решениях в сфере транспорта и улично-дорожной сети, концепции Комплексной транспортной схемы рассказал аким столицы Алтай Кульгинов.

«За счет использования Интеллектуальной транспортной системы в Астане скорость транспорта увеличена на 18%, среднее время в пути снижено на 20%. «Умные» светофоры позволяют выбрать оптимальный режим работы во время заторов, тем самым разгружая движение на дорогах. Интеллектуальными функциями у нас в городе оснащено более 40% светофорных объектов. Следующим этапом планируем охватить ИТС порядка 80% светофорных объектов», - сказал Алтай Кульгинов.

Кроме того, ранее в столице была утверждена концепция Комплексной транспортной схемы (КТС). Она позволяет выработать единое техническое видение городского транспорта на 10 и более лет с учётом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах. КТС также предусматривает увеличение количества новых автомобильных мостов, транспортных развязок, расширение улиц, пробивку дорог, существенную модернизацию общественного транспорта и др.

В августе текущего года открыто движение по новому мосту по пр. Улы дала, строительство еще одного моста – по пр. Тауелсиздик через реку Есиль – планируется завершить уже в следующем году. Кроме того, за последние годы отремонтировано более 400 улиц, половина из них – в жилых массивах.