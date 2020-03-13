Что известно о казахстанцах, заболевших коронавирусом

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК подробнее рассказал о заболевших коронавирусом казахстанцах, прибывших из Германии, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мы не можем персональные данные раскрывать в соответствии с нашими законодательными требованиями. Могу сказать, что это мужчина и женщина. Они прибыли из Германии. Первый пациент прибыл 9 марта, а второй пациент – 12 марта, сегодня ночью. Все кто был на этом борту, а это 73 пассажира, уже установлены, списки у нас есть, они находятся под наблюдением", – сообщил Биртанов.
По его словам, Минздрав сейчас приступил к их поиску и помещению в соответствующие карантинные объекты.
"Эти люди не болеют, но они будут находиться на карантине в течение 14 дней. Будем наблюдать за симптомами, будем их обследовать. Второй борт прилетел сегодня ночью. На борту было 12 человек, включая экипаж. Все они были сразу же помещены на карантин в инфекционный стационар Алматы. Поэтому там контактных нет", – добавил он.
Как сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг, заболевшие – мужчина 1974 г.р. и женщина 1984 г.р.
Напомним, ранее в Казахстане объявили
ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.