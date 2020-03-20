Что известно о заболевших коронавирусом в Караганде

Коронавирус
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Жанат Тукпиев
Подробности о заболевших коронавирусом в Караганде рассказал руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По состоянию на 20 марта в Карагандинской области выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. На сегодня состояние пациентов, у которых выявлен коронавирус, удовлетворительное", – сообщил Нурлыбаев.

Он отметил, что вирус обнаружен у пассажиров самолета, следовавшего рейсом Минск-Нур-Султан. 18 марта борт совершил посадку в аэропорту Караганды из-за сложностей, связанных с размещением граждан на карантин в столице.

"В этот день прибывало три международных рейса. При встрече пассажиров были соблюдены все необходимые меры безопасности. Встреча пассажиров проводилась в условиях строгого соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Автобус для транспортировки был подан непосредственно к трапу самолета, тем самым мы исключили возможность попадания пассажиров в здание аэропорта. Осмотр граждан производился непосредственно в салоне самолета", – заверил спикер.

В заключение Нурлыбаев добавил, что после осмотра все граждане были организованно доставлены в карантинный госпиталь.

"При этом лица, прибывшие из стран с высоким уровнем заболеваемости, были отделены от общей группы пациентов и размещены в других отделениях", – резюмировал Нурлыбаев.

Ранее Министерство здравоохранения РК сообщило о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло до 49 человек. Заболевшие выявлены в Нур-Султане, Алматы и Караганде.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны можно прочитать здесь.

Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.

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