Что известно о заболевших коронавирусом в Караганде

Подробности о заболевших коронавирусом в Караганде рассказал руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"По состоянию на 20 марта в Карагандинской области выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. На сегодня состояние пациентов, у которых выявлен коронавирус, удовлетворительное", – сообщил Нурлыбаев.
Он отметил, что вирус обнаружен у пассажиров самолета, следовавшего рейсом Минск-Нур-Султан. 18 марта борт совершил посадку в аэропорту Караганды из-за сложностей, связанных с размещением граждан на карантин в столице.
"В этот день прибывало три международных рейса. При встрече пассажиров были соблюдены все необходимые меры безопасности. Встреча пассажиров проводилась в условиях строгого соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Автобус для транспортировки был подан непосредственно к трапу самолета, тем самым мы исключили возможность попадания пассажиров в здание аэропорта. Осмотр граждан производился непосредственно в салоне самолета", – заверил спикер.
В заключение Нурлыбаев добавил, что после осмотра все граждане были организованно доставлены в карантинный госпиталь.
"При этом лица, прибывшие из стран с высоким уровнем заболеваемости, были отделены от общей группы пациентов и размещены в других отделениях", – резюмировал Нурлыбаев.
Ранее Министерство здравоохранения РК сообщило о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло
до 49 человек. Заболевшие выявлены в Нур-Султане, Алматы и Караганде.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны можно прочитать здесь
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Перед этим в Казахстане объявили
ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы.