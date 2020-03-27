Что известно о заразившихся коронавирусом в Атырауской области

Коронавирус
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Айдана Демесинова
Подробности о заразившихся коронавирусной инфекцией в Атырауской области людях рассказал руководитель управления здравоохранения региона Байтолла Газизов в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"К сожалению, 27 марта в Атырауской области зарегистрировано три случая заражения коронавирусной инфекцией. Первый пациент 21 марта прибыл из города Нур-Султан в Атырау, наблюдались симптомы ОРВИ. 26 марта были получены результаты анализов – выявлено заражение инфекцией. Второй пациент 17 марта вылетел из Стамбула в Алматы, затем из Алматы прилетел в Атырау. Так как она была в контакте с прилетевшим из Стамбула в Алматы инфицированным жителем Нур-Султана, у нее были взяты анализы. В результате выявлено заражение инфекцией", – сказал Газизов.

По его словам, третий пациент накануне прилетел из Амстердама.

"Все прилетевшие этим рейсом были помещены на карантин, у них взяты анализы. К сожалению, по результатам теста у пациента обнаружена коронавирусная инфекция. Состояние заразившихся сейчас удовлетворительное. Проводятся госпитализация и лечебные мероприятия. Их состояние стабильное, находится на контроле", – добавил спикер.

Ранее сообщалось о первой смерти от коронавируса в Казахстане. В настоящее время в стране подтверждено 125 случаев регистрации коронавирусной инфекции.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.

Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.

23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.

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