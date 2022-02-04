Что казахстанцам нужно знать про АСП и новые выплаты на аренду жилья

Общество
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Екатерина Бескорсая, Павлодарская область
Сегодня «горячая линия» в редакции «КП» посвящена адресной социальной помощи, а также новому виду соцподдержки – выплатам на аренду жилья, поскольку именно получатели АСП потенциально будут в числе тех, кому государство таким образом поможет преодолевать сложности. Адресную социальную помощь в Казахстане выплачивают уже много лет, но тем не менее вопросов вокруг этой темы меньше не стало. Признают это и чиновники на местах, которые занимаются оформлением выплат и непосредственно работают с гражданами. Да и лакмусовая бумажка современного времени – соцсети – дает яркую реакцию на все посты об АСП, такие публикации не остаются без гневных комментариев.

На вопросы «КП» отвечает руководитель управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Альмира Дисюпова. Уверены, что информация будет полезна не только жителям Прииртышья, поскольку принципы такой помощи едины для всей страны.



– Альмира Амановна, почему, на Ваш взгляд, у казахстанцев так много вопросов, связанных с АСП?

– Во-первых, потому что получатели такой помощи – самые разные семьи, люди, у всех свои жизненные обстоятельства. Абсолютно каждый сценарий невозможно прописать для алгоритма госуслуги, отсюда и появляются все новые и новые детали. Поэтому-то и изменения в самом порядке назначения АСП были не единожды. Ну а во-вторых, вникать в детали люди начинают только тогда, когда сами сталкиваются с проблемой.

– И все же государство делит всех получателей АСП на две большие группы: тех, кому оказывают безусловную и обусловленную денежную помощь. Расскажите, в чем разница?

– Можно сказать, что разница принципиальная. Есть семьи, в которых просто нет ни одного трудоспособного члена семьи, нап­ример, одинокая мама с маленькими детьми или когда супруги – инвалиды 1-й или 2-й группы. В таких случаях назначается безус­ловная адресная социальная помощь. Студенты-очники, кстати, тоже считаются нетрудоспособными членами семьи, так что если, допустим, у одинокой женщины есть малыши и 17-летний студент, то такая семья тоже может претендовать на безусловную АСП.

Но когда в семье есть хотя бы один трудоспособный человек (просто не может или не хочет найти работу), государство предос­тавляет обусловленную денежную помощь. А то самое условие при таких обстоятельствах – заключение социального контракта и обязательное участие трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости. Наша задача здесь – вместе с получателем найти выход из тяжелой жизненной ситуации. Иногда для этого хватает нескольких месяцев – одни получают новые профессио­нальные навыки и находят работу после курсов, другие открывают свое дело, даже небольшое, связанное с хозяйством, но все же позволяющее жить достойно. Кому-то мы просто находим работу через другие формы господдержки, социальные рабочие места, например.

– У АСП нет единого размера – эта выплата всегда рассчитывается индивидуально. И это тоже порождает массу вопросов – каждый заявитель пытается сравнить свою историю с кем-то из знакомых, соседей или знакомых знакомых. Но все упирается в доход каждой конкретной семьи. Как АСП зависит от доходов?

– Легче всего рассчитать размер АСП, когда у семьи вообще нет никакого дохода, но такое случается крайне редко. Во всех остальных случаях выплата будет равна разнице между чертой бедности, установленной в регионе в данном квартале, и среднедушевым доходом семьи за минувший квартал. То есть считается весь доход семьи за предыдущий квартал, потом он делится на 3 по числу месяцев и опять делится на число членов семьи. Если полученная цифра больше размера черты бедности, то АСП назначена не будет. И нужно понимать, что в разных регионах республики устанавливается свой размер черты бедности.

Еще мы сталкивались с тем, что в соцсетях поднимают тему «недополучения» продуктовых наборов, которые выделяют детям из семей, получающих АСП. Но при этом почему-то забывают говорить о том, что дети-то разных возрастов. Так, ребенок от 1 года до 6 лет получает социальный пакет – раз в месяц продуктовые наборы и раз в квартал – набор бытовой химии. Плюс в разных районах и городах не могут быть абсолютно идентичные товары. Для тех, кто постарше, тоже есть помощь – дети от 6 до 18 лет из семей, получающих АСП, обеспечены бесплатным горячим питанием, школьной формой и канцелярией, за них возмещается 50% оплаты за проезд в городском общественном транспорте.

– То есть на местах может быть некоторая разница в помощи – в разных селах, городах, областях?

– Конечно, ведь может быть предусмотрена помощь из местного бюджета – та же компенсация за проезд. А вот методика расчета совокупного дохода семьи как раз общая по всей стране. И доход – это не только зарплата. Это и пенсии, и большая часть пособий, и выплаты по утере кормильца, и алименты. А вот стипендии студентов, пособия для детей-инвалидов, ежемесячные государственные пособия многодетным матерям, награж­денным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-герои­ня», наг­ражденным орденами «Материнская слава» I и II степени, в доход семьи не включаются. Вообще, перечень того, что входит в доход, а что нет, большой. Например, единовременная выплата по рождению ребенка не засчитывается, а ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до года уже берут в зачет. Именно поэтому мы всегда говорим – не ориентируйтесь на «соседа», а обращайтесь за индивидуальной консультацией. Даже если вы подавали заявку через портал электронного правительства и вам пришел отказ, придите в центр занятости или в местный отдел, чтобы вам пояснили, где вы просчитались.






– А такое бывает, что люди не знают о своих доходах?

– Люди не знают, что к доходам относятся не только «деньги». Например, по специальной методике учитывается при исчислении дохода заявителя АСП личное подсобное хозяйство, имущество, транспорт, даже доли недвижимости. И здесь как раз важна «документальная дисцип­лина» граждан – то, чем, к сожалению, могут похвастать не все. Согласитесь, нередко мы слышали истории о том, что в свое время человек продал автомобиль по доверенности, машины уже много лет нет, но юридически она за ним числится. И в нашей автоматизированной системе все это высветится, когда будет считаться доход семьи. Если есть машина, значит, есть возможность хоть как-то, но зарабатывать. А если машины таким образом «окажется» две, то АСП вообще не назначается, вне зависимости от дохода. Но опять же, у многодетных семей, претендующих на АСП, или если в семье есть ребенок-инвалид, может быть два автомобиля.

Отмечу еще один нюанс, требую­щий той самой «документальной дисциплины». Если у одного из членов семьи есть статус ИП, то его доход автоматически считается как 25-кратный месячный расчетный показатель, например, сейчас это более 76 тысяч тенге. Это мало кто знает и мало кто думает об этом, когда годами не закрывает свое бездействующее ИП. Такие случаи тоже были.

– Наверное, один из самых частых вопросов от населения связан с темой прописки и состава семьи. Почему считают пенсию бабушки, у нее же вообще другая фамилия? Мне откажут в АСП, если дети прописаны не со мной? И многое другое…

– Да, тема обширная и нюансы есть. Для начала отмечу: при назначении АСП в составе семьи учитываются все совместно проживающие, то есть бабушки и дедушки – это тоже члены вашей семьи, если живут они вместе с детьми и внуками. И их пенсии тоже идут в зачет совокупного дохода, хозяйство-то наверняка общее.

Что касается прописки: АСП наз­начают по месту фактического проживания, которое должно быть подтверждено либо постоянной регистрацией, либо временной.

Например, семья зарегист­рирована у бабушки в деревне, но переехала в город и хочет получать АСП в городе. Тогда им нужно получить здесь временную регистрацию, и обратиться за адресной помощью можно только через полгода после такой пропис­ки. То есть если семья сняла квартиру в январе, все временно прописались в ней в январе, то в этом же месяце они никак не смогут подать на АСП – нужно ждать полгода.

– Думаю, многие получатели АСП, как раз арендующие жилье, захотят получить и новый вид поддержки. Государство готово оплатить половину стои­мости аренды жилья для нескольких групп населения. Расскажите об этом.

– Да, тем более что павлодарцы уже звонят и пишут нам по этому вопросу. И хотя оператором этой программы будет «Отбасы банк», а курирующий госорган на мес­тах – это управление ЖКХ, мы, конечно же, готовы подсказать и рассказать. Тем более, как вы правильно заметили, коснется это тех граждан, кто относится к социально защищаемым категориям.

Уже утверждены соответствую­щие правила: помощь по аренде жилья смогут получить инвалиды 1-й и 2-й групп, семьи, воспитываю­щие детей-инвалидов, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не дос­тигшие 29 лет, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи.

Но здесь есть два важных критерия: все претенденты должны официально стоять в очереди на получение жилья из госфонда, а их доход на каждого члена семьи не должен превышать размер прожиточного минимума.

Например, по данным, предос­тавленным региональным управлением ЖКХ, в Павлодарской облас­ти около 8 400 человек подходят под эти критерии.

– Немало, но разве можно сказать, что все они получат компенсацию за аренду?

– Сколько именно людей воспользуется такой помощью, заранее неясно. Но чтобы сделать эту поддержку максимально эффективной, мы и проводим разъяс­нение. Важно сделать акцент на принципе солидарной ответственности. Государство готово взять на себя половину расхода семьи на съем жилья: для этого в «Отбасы банке» арендодатель откроет специальный счет, куда и начнут перечислять средства каждый месяц. Но только при условии, что получатель помощи также перечислит на этот счет вторую половину суммы. Естественно, необходим официальный зарегистрированный договор аренды – без этого документа помощь оказана не будет. Опять же, для исключения нечистоплотных действий в правилах прописано – арендовать жилье у родственников нельзя, и это касается как близких родственников супругов, так и бывших жен и мужей.

– А какие требования предъявляются к самому жилью и по суммам аренды?

– Утверждена допустимая площадь жилья: для семьи в составе 1–3 человек – не более 40 квадратных метров, для семьи в составе 4–5 человек – не более 60 квадратных метров, для семьи в сос­таве 6 и более человек – не более 80 квадратных метров. Площадь арендуемого жилья может быть и больше, но для расчета выплат будут учитывать этот потолок. Впрочем, это вписывается в стандартную планировку на вторичном рынке по стране.

Стоимость одного квадратного метра аренды высчитывается для каждого региона отдельно, но по единому принципу: месячный расчетный показатель делят на утвержденный коэффициент. Эти коэффициенты как раз отличаются для разных областей и городов республиканского значения. Например, коэффициент для Павлодарской области – 1,55, соответственно, за квадрат выходит 1 976 тенге. За однокомнатную квартиру в 40 квадратов получается чуть менее 80 тыс., за двушку в 55 квадратов – 108 тыс. Такие же цены и на реальном рынке аренды жилья в нашем областном центре. Напомню, из бюджета будут платить половину. Нужно понимать, что если фактическая стоимость аренды будет ниже предельной, тогда и перечислять на счет владельца жилья будут суммы, исходя из данных договора аренды.

Многие уже видели выступление в прессе министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека­ Ускенбаева и слышали, что полный запуск жилищных вып­лат на аренду намерены запус­тить в мае. Ну а до этого времени у людей есть возможность изучить вопрос, проконсультироваться, и если кто-то из жителей Прииртышья решил обратиться для этого в органы заня­тости, наши коллеги помогут сориентироваться и направят в нужном направлении.

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