Что казахстанцам нужно знать про АСП и новые выплаты на аренду жилья

Сегодня «горячая линия» в редакции «КП» посвящена адресной социальной помощи, а также новому виду соцподдержки – выплатам на аренду жилья, поскольку именно получатели АСП потенциально будут в числе тех, кому государство таким образом поможет преодолевать сложности. Адресную социальную помощь в Казахстане выплачивают уже много лет, но тем не менее вопросов вокруг этой темы меньше не стало. Признают это и чиновники на местах, которые занимаются оформлением выплат и непосредственно работают с гражданами. Да и лакмусовая бумажка современного времени – соцсети – дает яркую реакцию на все посты об АСП, такие публикации не остаются без гневных комментариев.