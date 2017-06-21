​Что лучше: имидж или доверие?

– Сравнивая прошлое и настоя­щее, какой пример Вы припомните прежде всего?

– Классическим примером в правоохранительных кругах стало задержание в 90-е годы минувшего века наркоторговцев, принявших все меры конспирации и все-таки взятых с поличным. Но мало кому известно, что для выезда на ту операцию оперативники ДВД… в складчину покупали бензин. Земля и небо – так можно охарактеризовать произошедшие в материально-техническом обеспечении службы изменения. Впрочем, двигаясь шаг за шагом, на местах мы воспринимаем процесс как естественный ход событий.

Со стороны разница еще больше заметна. Стоило послушать, что говорили по этому поводу наши бывшие сотрудники, приехавшие в апреле на мероприятия в честь 30-летия ветеранского движения Казахстана из Омской, Тюменской областей, Москвы, Твери, Ханты-Мансийска, Челябинска, когда мы ознакомили их с работой центра оперативного управления, СпецЦОНа, процессингового центра, основанного на компьютерных новинках, показали, каким оснащением располагают сейчас стражи порядка. Им есть что сравнивать, тем весомее общее мнение ветеранов: с профессиональной точки зрения в развитии казахстанской полиции произошел громадный качественный скачок.

Как и повсюду, в этой работе важна системность. Так, немалую роль сыграло объявление нашим департаментом прошлого года – Годом районных отделов полиции, а 2017-го – Годом местной полицейской службы. Фактически исчезла транспортная проблема, приобретенные за счет местного бюджета машины повышенной проходимости передавались полицейским целыми колоннами. В прошлом году во всех районах отремонтированы здания РОВД, в нынешнем при содействии акима Петропавловска Марата Тасмаганбетова начат ремонт во всех участковых пунктах полиции областного центра. Акимами районов, сельских округов решаются вопросы установки камер видеонаблюдения с выводом их на участковые пункты полиции.

Более того, к процессу активно подключились и многие предприниматели. Пример, как всегда, показал директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко, установивший в селе Новоникольском больше сотни видеокамер. Довольно хорошо с центрального пункта просматривается Петропавловск, а скоро в общественных местах поя­вятся еще 169 видеокамер. Надо заметить, именно система видео­наблюдения помогла недавно в считанные часы раскрыть два совершенных в сельской местнос­ти резонансных преступления.

– Каковы основные итоги прои­зошедших изменений?

– Североказахстанцы заметили, что в последнее время их жизнь стала намного безопаснее и спокойнее. На то вся наша работа и направлена. На протяжении ряда лет в регионе наблюдается устойчивая динамика снижения всех видов преступлений: в 2016 году на улицах их совершено на 23,2% меньше, в общественных местах – на 26,3%, несовершеннолетними – на 27,3%, заметно реже нарушали УК лица в состоянии опьянения и ранее судимые. Параллельно повысилась раскрывае­мость – в общем до 75%, тяжких и особо тяжких преступлений – до 90%, резонансные преступления раскрыты все до единого. Департамент внутренних дел СКО занимает одну из лидирующих позиций среди органов внутренних дел республики практически по всем направлениям служебной деятельности.

– Такой результат возможен лишь при тесном взаимодействии с населением. Как Вы лично оцениваете имидж полиции?

– Вообще не люблю слово «имидж» – чужеродное, как мас­ка, натянутая на лицо. Мне больше импонируют слова «доверие», «уважение». Работе полиции мы стараемся придать максимально возможную открытость. Тут и регулярные отчеты перед населением, когда ни одно замечание или предложение граждан не остается без внимания. И участие общественности в ведомственных мероприятиях: нашу художественную самодеятельность земляки знают и ценят, музей ДВД постоянно принимает посетителей, все его экспонаты, как говорится, работают на пропаганду, воспитание.

Мы поддерживаем постоянную связь с нашими ветеранами (недавно вся область стала свидетелем чествования 100-летнего Джуры Кобелева), участвуем в благотворительной деятельности – помогли материально пострадавшим от паводка, посещаем малообеспеченные семьи, организовываем досуг так называемых трудных подростков. Изыскали возможность и приобрели для наших ветеранов, родственников погибших сотрудников, детям из многодетных семей и наиболее отличившихся сотрудников билеты на Международную выставку ­«ЭКСПО-2017». Специально для детей из малообес­печенных семей организовываем поездку на объекты ЭКСПО. Пусть посмотрят и свои­ми глазами оценят достижения страны. Может быть, это поможет им правильно ориентировать себя на работу и достижение целей в жизни. Ведь только эти факторы являются залогом успешности...

Еще одним социальным проектом нашего ведомства стала организация сеансов иппотерапии для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Бесплатно мы их катаем на наших служебных лошадях кавалерийского взвода. Дети получают колоссальное удовольствие, катание благоприятно отражается на их здоровье.

Два года назад на базе закрытой старой школы мы открыли ночной пункт пребывания для лиц без определенного места жительства. Помогали и поддерживали нас социальные службы, НПО. В результате за две пережитые суровые зимы в области ни один бездомный в зимних условиях не погиб от переохлаждения.

– Профессия стала престижной, значит, кадры вы можете подбирать с особой меркой?

– Всегда говорил, что полицейского нужно готовить к работе со школьной скамьи. В нынешнем году побывал во многих колледжах и школах и убедился, что нужно больше рассказывать о нашей работе, привлекать к этому профессиональных сотрудников. Процесс подбора кадров у нас сложный и многоступенчатый, связанный с хорошими физическими и психологическими данными. Всех, кто желает учиться в ведомственных вузах, мы поддерживаем, в сопровождении кадрового аппарата направляем на поступление. За выпускниками стараемся сразу же закрепить наставников. Конечно, бывают и просчеты в подборе кадров...

Работа в полиции не терпит слабаков, быстро выявляет неподготовленных, а порой и случайных людей. Большие психофизические нагрузки при небольшой, скажем так, материальной отдаче не каждый способен выдержать. Стараемся поддержать их морально и материально. Тех, кто провел хорошее задержание, раскрыл сложное преступление, имеет стабильные хорошие показатели – премируем. Стараемся развивать творческие и спортивные задатки. Даже дети сотрудников у нас участвуют в концертных программах. Большим моральным подспорьем является появление положительных материалов в СМИ. А таких фактов немало. Героями не рождаются, ими становятся. Только по ходу нынешнего паводка можно навскидку привести пару десятков примеров, когда сотрудники полиции, сами находясь в воде, сутками работали по спасению людей, их скота и имущества.

– Как Вам, первому из руководителей ДВД, удалось кардинально сдвинуть с места самую сложную ведомственную проб­лему – жилищную?

– Это стало возможным благодаря поддержке акима области Кумара Аксакалова. В Петропавловске департаменту передали заброшенное здание, которое мы реконструируем под общежитие для сотрудников полиции. Сдача его в эксплуатацию назначена на 23 июня. В тот же день ряд полицейских получат ключи от новых квартир в микрорайоне «Береке». Оба эти события станут ярким штрихом празднования 25-летия казахстанской полиции. И получат продолжение: акимат области выделил землю под строи­тельство дома в районе ДСР, которое планируется завершить до июня следую­щего года. Наши сотрудники получат в нем порядка 100 квартир. Думаю, что решение этих вопросов станет большим подспорьем для решения социальных проблем полицейских, укрепления профессионального ядра.