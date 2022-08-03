Фото: Kazpravda.kz
Общество
Что мешает развивать управление на местах, рассказала экс-аким сельского округа

Директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Акмолинской области, экс-аким сельского округа Белла Газдиева озвучила своё мнение относительно того, что мешает развивать управление на местах, сообщает Kazpravda.kz.

Так, по её словам, развивать управление на местах нам мешает дефицит доверия.

"Закрытость власти, неустойчивость экономики, скачки цен и на этом фоне, мягко говоря, не совсем удачные заявления отдельных политиков, которые тотчас же тиражируются социальными сетями, – все это нисколько не добавляет доверия. В результате любая, даже адекватная инициатива, направленная на улучшение качества жизни, принимается гражданами в штыки. Люди устали от абстрактных обещаний и от того, что обещания разнятся с делами", - высказалась Белла Газдиева.

Как правильно развивать местное самоуправление – по её мнению, на этот вопрос однозначного ответа нет.

"Мы пока переживаем турбулентный период, нужно время, чтобы все устоялось. Хотела бы пожелать представителям власти побольше совершать дел и поменьше выступать с лозунгами", - сказала экс-аким.

Также она отметила один парадокс.

"У нас у всех сейчас есть доступ в Интернет, мы зачитываемся различными пабликами и в то же время, встречаясь с людьми, особенно в регионах, мы видим, что есть колоссальный дефицит информации. Поэтому одна из главных задач, которая должна стоять перед государственными служащими, – быть не только слышащими, но и говорящими. Говорить с людьми, быть открытыми, давать информацию в максимально доступной форме через те каналы, которыми люди интересуются. То есть, не просто запустить сюжет на областном телевидении, а писать в пабликах, в соцсетях и мессенджерах, объяснять, что делается и для чего, какие инициативы к каким результатам могут привести", - заключила директор филиала.

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