Что может спровоцировать развитие болезней сердца, рассказали в НИИ кардиологии
О том, что может спровоцировать развитие болезней сердца, рассказала ассистент кафедры кардиологии НИИ кардиологии и внутренних болезней, к.м.н. Жанар Ибакова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НИИ.
Ежегодно в мире 29 сентября отмечают Всемирный день сердца. На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) чаще всего становятся причиной смерти: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ.
По словам Жанар Ибаковой, в настоящее время медиками определены главные факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний. На основании этого врачами разработаны рекомендации по ведению правильного образа жизни. Если придерживаться этих правил, человеку удастся сохранить свои сосуды и сердце молодыми на протяжении максимально возможного срока.
Список условий, которые могут вызывать СЭЗ, достаточно обширен. Среди основных следует отметить следующие:
– Малоподвижный образ жизни или гиподинамия. Будьте физически активны! Ограничивайте время, которое вы проводите у телевизора и за компьютером. Организуйте семейные прогулки, походы и игры на свежем воздухе. Пульс при нагрузке не должен превышать 120-140 ударов в минуту;
– Стресс. При его воздействии на сердечно-сосудистую систему вырабатывается гормон адреналин, который заставляет сердце учащенно биться, а сосуды при этом спазмируются и сужаются. Из-за этого повышается давление, сердечная мышца изнашивается. Для профилактики спазма сосудов необходимо чаще бывать на природе, вдали от городской суеты, учиться не подпускать близко к сердцу мелкие неприятности, бытовые неурядицы, дарить себе больше позитивных эмоций;
– Увеличение массы тела отрицательно влияет на здоровье;
– Избыточный прием жирной и соленой пищи. Необходимо сократить до минимума потребление животных жиров (сало, сливочное мало, сметана, много животных жиров в колбасных изделиях), а употребление соли ограничить до 3-5 г в сутки (чайная ложка без "горочки"). Рацион должен содержать овощи и фрукты. Избегайте жирной, жареной и высококалорийной пищи;
– Повышенный уровень холестерина в крови (верхняя граница нормы 5,0 ммоль/л);
– С возрастом (более 45 лет) увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;
– Мужской пол больше подвержен развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы;
– Наследственная предрасположенность;
– Курение, злоупотребление алкоголем. Никотин спазмирует сосуды, поэтому повышается артериальное давление. Повреждаются сосудистые стенки, на них откладываются бляшки, которые и являются основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний;
– Повышенное артериальное давление (выше 140/90 мм рт. ст.);
– Сахарный диабет или повышенное содержание сахара в крови натощак (нормальный уровень глюкозы в крови от 3,3 до 5,5 ммоль/л);
"Устранив указанные факторы полностью или хотя бы частично, можно не только улучшить самочувствие, но и прожить дольше. Знайте свои цифры. Посещайте медицинское учреждение, где вам измерят артериальное давление, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, рассчитают индекс массы тела. Зная ваш риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, можно разработать конкретный план действий по улучшению здоровья сердца", – отметила Жанар Ибакова.
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