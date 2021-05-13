Что может угрожать тенге в 2021 году – комментарий замглавы Нацбанка
О сохраняющихся вызовах для национальной валюты в текущем году рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
"Что касается внешних вызовов, то ужесточение денежно-кредитных условий в развитых странах может спровоцировать отток портфельных инвестиций нерезидентов из развивающихся стран. Вовлеченность финансового рынка РК в мировые потоки капитала также ставит вызовы для курса тенге в случае резкого изменения сентимента инвесторов – притока и оттока нерезидентов из ГЦБ РК. В настоящее время внимание международных инвесторов сосредоточено на оценке момента сворачивания мягких монетарных условий в США. При этом некоторые представители ФРС США считают, что рассмотрение данных вопросов может быть инициировано по достижению 75% вакцинации населения.
Также к основным внешним вызовам для курса тенге можно отнести вспышки распространения коронавирусной инфекции в ряде крупных развивающихся стран и, как следствие, неустойчивость восстановления роста мировой экономики, волатильность цен на нефть, а также санкционные риски в отношении крупнейшего торгового партнера – России", – сообщила Алия Молдабекова.
По ее словам, к внутренним вызовам для курса тенге следует отнести сохраняющийся дефицит текущего счета платежного баланса. Дополнительный спрос на иностранную валюту может быть вызван ростом экспорта, а также необходимостью погашения внешних обязательств.
"Продолжающаяся вакцинация и восстановление мировой экономики являются основными предпосылками для формирования устойчивого спроса на энергоресурсы, что в свою очередь будет определяющим фактором для дальнейшей динамики тенге", – заключила Молдабекова.