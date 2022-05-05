Что мы знаем о Народном Герое Кайрате Умбетове?

Ежедневно военнослужащие Национальной гвардии предотвращают множество грабежей и преступлений, находят потерянных детей, людей пожилого возраста, драгоценные вещи и сотовые телефоны, возвращая их владельцам. В период выполнения задач по боевой службе, военнослужащие не раз демонстрировали примеры бдительности и самоотверженного несения службы, неоднократно рискуя собственной жизнью. Одним из таких примеров доблести и самоотверженности является спасение солдата срочной службы полковником Кайратом Умбетовым.

Напомним, инцидент произошел 7 апреля 2016 года в учебном центре Караганды солдат срочной службы Национальной гвардии при выполнении упражнения с боевой гранатой бросил ее недостаточного сильно, и она упала на бруствер окопа и скатилась вниз. Полковник Кайрат Умбетов в считанные секунды оттолкнул солдата в безопасное место и прикрыл его своим телом от взрыва. В результате, полковник Кайрат Умбетов получил осколочные ранения плеча и правой ноги ниже колена. Позже офицер назвал свой поступок обычным поведением настоящего офицера.

Кайрат Жарылкасынович родился 10 сентября 1977 года в городе Чирчик Ташкентской области Республики Узбекистан. Воспитанием Кайрата а занималась мама – Раушан Айтжановна. Отец – Жарылкасын Сутибаевич служил во внутренних войсках СССР.

Юноша часто видел, как отец приезжал домой чтобы поужинать, и через пару часов вновь уезжал на службу. Он видел, как отец усталым движением снимал с плеча АКС и прислонял его к шкафу. Вороненая сталь «калаша» притягивала взгляд. Скорее всего, тогда и возникли мысли у мальчика пойти по стопам отца, поступить в военное училище.

В 1994 году абитуриент поступил в Чирчикское высшее танковое командное инженерное училище на командно-тактический факультет. После его окончания отправился командовать противотанковым взводом первого парашютно-десантного батальона десантно-штурмовой бригады в городе Ханабаде, что в Андижанской области.

Служить там недолго – родители перебрались в Шымкент и Кайрат в звании старшего лейтенанта в 2001 году увольняется и переезжает в Казахстан.

На исторической родине он продолжил служить во внутренних войсках. Начинал в Шымкентской бригаде внутренних войск командиром первой роты оперативного назначения батальона БТР-ов. Через полтора года его назначили начальником штаба этого батальона, а через два года – комбатом.

В 2007 году он поехал учиться в Национальный университет обороны по специальности «военно-административное управление». Таким образом, спустя два года получив образование оперативно-тактического уровня, он был назначен на должность командира отдельного батальона оперативного назначения. Через год стал командовать конвойным полком в Павлодаре, после этого – другим полком в Усть-Каменогорске. В 2014 году получил должность заместителя командира Карагандинской бригады, а через год стал начальником штаба этого соединения. Также Кайрат Умбетов учился в Академии генштаба в НУО, осваивая специальность – «стратегический менеджмент в военном деле». После стал командиром Шымкентской бригады, где когда-то начинал свой служебный путь.

О событии шестилетней давности напоминает осколок в бедре, его никак не удается извлечь. Для солдата первый и единственный бросок смертоносного металла мог стать роковым. Если бы рядом не оказался надежный командир.

Граната, имеющая радиус поражения до 50 м, скатилась с бруствера в окоп, и, если бы не начальник штаба, в солдата впилось бы более 40 осколков. Не раздумывая Кайрат Умбетов заслонил бойца своим телом от смертоносных кусков металла.

В результате взрыва начальник штаба и солдат срочной службы получили ранения, Кайрату в левую ногу впились 16 осколков, 12 – в правую и еще три – в правое плечо. Должно быть, жизнь ему спасли каска и бронежилет. Солдат же получил осколочное ранение мягких тканей.

Героический поступок полковника Кайрата Умбетова высоко оценил Президент страны. Своим указом за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, он присвоил офицеру Национальной гвардии высшую степень отличия – звание «Халық Қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой Звезды и ордена «Отан».

Сегодня полковник Кайрат Умбетов проходит службу в должности первого заместителя Командующего региональным командованием «Батыс» - начальника штаба. Со своей супругой Гульмирой Адылбековной растит двух сыновей Улана и Алана.

О герое везде отзываются положительно, где бы ему не довелось служить за свою офицерскую карьеру.

- Мы с гордостью говорим, что в рядах Национальной гвардии служит Народный Герой Казахстана полковник Кайрат Умбетов. Вот с кого офицеры должны брать пример.

Рискуя собственной жизнью, он спас солдата срочной службы от взорвавшейся гранаты. Уже в больнице Кайрат Жарылкасынович придя в себя, сразу же спросил у стоящих рядом людей: «Жауынгер аман ба?». Когда сказали, что все хорошо, он духовно успокоился. Но на теле были небольшие трещины от гранаты, врачи удалили больше половину осколков. Все же некоторые изъять не удалось из-за сложности.

Позже пришли родители солдата и поблагодарили Кайрата за то, что он спас их сына. До сих пор он находится в тесном контакте с родителями и солдатом. Тем не менее, он считает эту ситуацию не подвигом, а воинским долгом. Это говорит о его высоких человеческих качествах. Только самоотверженный труд, бескорыстное исполнение своего долга, неутомимый светлый ум, способны привести человека к духовному росту, к высоким рубежам. Именно такой путь проходит полковник Кайрат Умбетов, – говорит заместитель Командующего РгК «Шығыс» Национальной гвардии по воспитательной и социально-правовой работе полковник Берик Тохтаров.

Сослуживец Кайрата Жарылкасыновича полковник Жандос Касымов горд тем, что ему довелось служить вместе с ним.

- Он пользуется деловым авторитетом среди подчиненных. А высшая степень отличия – звание «Халық қаһарманы» красноречиво говорит о его заслугах перед Родиной. Сегодня он является примером беззаветной преданности идеалам Родины, необходимости честно выполнять свой воинский долг и быть высоко подготовленным специалистом своего дела.

Трех мгновений ему хватило, чтобы заслонить своим телом солдата от смертоносных осколков. Когда я услышал историю об этом, меня тронули его слова, когда он назвал свой поступок обычным поведением настоящего офицера. Именно на таких примерах должно воспитываться будущее поколение офицеров, - говорит командир воинской части 6654.

Отметим, что военнослужащие Национальной гвардии стоят на страже общественного порядка и безопасности страны.

И глядя на полковника Кайрата Умбетова, пользующимся неизменным уважением со стороны сослуживцев и командования войск, можно сделать вывод, что спокойствие и мирный труд казахстанцев находится под надежной защитой.