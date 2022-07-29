Что на самом деле происходит с холдингом «Зерде»: взгляд изнутри

Вокруг холдинга «Зерде» нынче немало шума. После аудита Счетного комитета и озвученных им цифр Глава государства поручил реформировать учреждение, а Министр цифрового развития предложил его расформировать.

Простому обывателю о деятельности «Зерде» известно немногое: реализуя сотни проектов в сфере цифрового развития, группа компаний не делала особый акцент на продвижение собственного бренда среди широкой аудитории. Стратегия развития холдинга скорее предполагала сосредоточить внимание общественности на ключевых проектах, в числе которых Электронное правительство Казахстана. Вопросы о работе Национального инфокоммуникационного ходинга «Зерде» мы задали председателю правления Арману Абдрасилову.

- «Зерде» оспорил решение Счетного комитета в суде и даже выиграл его. Новость мгновенно разлетелась в Сети, однако позже была озвучена и точка зрения, идущая вразрез с решениемм суда. Так что же все-таки произошло, суд выигран, это победа?

- Следует сразу отметить, что существуют два вида нарушений, которые фиксирует Счетный комитет: финансовые и процедурные. В отношении «Зерде» Счетным комитетом обнаружено финансовых нарушений на 3,5 млн тенге. В 2018 году компания-поставщик оказала неполный объем информационных услуг для холдинга. Если говорить детально, то в Интернете не было размещено обозначенного договором количества публикаций. В ходе проверки нарушение было устранено, то есть ошибка исправлена сразу. Других финансовых нарушений, кроме этого, не было.

Второе нарушение, зафиксированное Счетным комитетом – процедурное. Постановлением правительства «Зерде» было определено провести архитектурное обследование, а проще говоря, IT-аудит около 10 госорганов. Работа была выполнена. Одним из госорганов Постановлением правительства был определен ЦИК. Однако, акт о проведенной работе Центризбирком подписывать отказался. И Счетный комитет в этом увидел процедурное нарушение, хотя «Зерде» и компания-поставщик услуг выполнили свою работу. И средства, оплаченные за работу компании, мы не возвращали, потому что с их стороны все обязательства были выполнены. Подрядчик не виноват в том, что Центризбирком не захотел подписывать акт о проделанной работе.

Судебный процесс начался из-за результаов работы АО «НИТ», которое оказывает услуги электронного документооборота госорганам. Все акты о выполненных работах от каждого госоргана есть, они подписаны. Мы обратились в суд, чтобы доказать, что Счетный комитет ошибся, так как работа сделана, акты подписаны. И суд вынес справедливое решение, учитывая, что услуги были оказаны и все соответствующие докуметы имеются в наличии.

Резюмируя сказанное, еще раз отмечу, что финансовое нарушение, которое вменили «Зерде» - это нарушение по недооказанным услугам на сумму 3,5 млн тенге. Оно, повторюсь, в ходе проверки было исправлено.

- Вы руководите «Зерде» уже два года, уже можно подводить промежуточные итоги. Что изменилось с вашим приходом в холдинг?

- В «Зерде» я пришел в августе 2020 года. На тот момент холдинг существовал уже 12 лет. До того, как стать главой «Зерде», я занимался бизнесом и работал на открытом рынке в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) и именно в рамках этой деятельности участвовал как эксперт в разработке концепции «Киберщит Казахстана».

Я был одним из критиков цифровизации в целом, и в ответ на критику Багдат Мусин предложил мне возглавить «Зерде». Тогда я сразу сказал, что холдинг нужно либо ликвидировать, либо траснформировать. Было принято решение о трансформации.

Что было сделано? В первую очередь, мы сократили штат, который был нереально раздут. К примеру, было пять заместителей, оставили только двоих. После анализа всей группы компаний было распущено 77 руководителей, упразднены ненужные по сути должности. Проще говоря, все эти годы «Зерде» был своеобразной откормочной площадкой для разного рода приближенных к власти и околовластных чиновников.

Кроме того, аудит показал, что ежегодно из компании совершались хищения не менее, чем на 5 млрд тенге. Были «мертвые души», проекты, которые стартовали и остановились, не реализовавшись...

Стоит отметить, что за все годы своего существования, холдинг впервые только 2021 год закрыл с прибылью, до этого он работал в убыток.

Кроме всего, мы усилили корпоративное управление и начали наводить порядок в дочерних компаниях, где процветало кумовство, трайбализм. Мы начали с этим бороться. Мы также вложили много средств в инфраструктуру, повышение заплат сотрудникам.

Инвестиционные проекты Smart Contract, Единая информационная система юридической помощи «Е-заңкөмегі» и Единый контакт-центр Счетный комитет назвал убыточными и бесперспективными. Так ли это?

Для начала, что из себя представляет проект Smart Contract? Это система, направленная на заключение и подписание договоров в электронном формате, предусматривающая в том числе функционирование в качестве сервиса в мобильном приложении eGgovMobile. Основная цель проекта – внедрить альтернативные способы заключения договорных отношений. А именно – перевод договоров в электронный формат в целях автоматизации процессов, прозрачности совершения сделок с использованием современных технологий – платформы блокчейн.

Холдинг разработал задание на проектирование в 2018 году, которое было согласовано АО «НИТ» и утверждено вице-министром информации и коммуникаций РК в июне того же года.

В феврале 2019 года, по результатам проведенных закупок способом тендера, заключен договор с поставщиком. В течение 2019 года платформа Smart Contract реализована с доступом для пользователей через web-интерфейс. В октябре получен акт о прохождении испытаний, а в конце декабря подписан акт ввода проекта в эксплуатацию после тестирования демонстрации проекта в МЦРИАП РК.

Разработка платформы составила 406 608 тыс. тенге. За период 2019-2021 год проект принес убытков на 244 954 тыс. тенге. По состоянию на конец июля текущего года остаточная стоимость платформы составляла чуть меньше 200 тыс. тенге. Учитывая все это, инвестиционным комитетом холдинга было принято решение о рекомендации правлению АО «НИТ» закрыть инвестиционный проект Smart Contract и обеспечить сохранность исходных кодов и данных, чтобы иметь возможность возобновления или применения в новых или действующих проектах холдинга.

Теперь об инвестпроекте «Е-заң көмегі». Реализация начата в 2019 году, сумма освоения инвестиций 178 138 тыс. тенге.

Цель проекта – автоматизация деятельности адвокатов и юридических консультантов. Согласно данным за 2019-2021 годы, отсутствует доходность и проект является убыточным. Потому что работа информационной системы напрямую зависела от ежемесячной абонентской платы адвокатов и юридических консультантов, подключаемых к «Е-заң көмегі».

Кроме того, АО «НИТ» не возместили расходы, связанные с эксплуатацией ИС «Е-заң көмегі», имела место и неоднократная пролонгация сроков безвозмездного пользования ИС, что, конечно, негативно сказалось на финансовой деятельности АО.

Что мы имеем в сухом остатке? Имущественными правами обладает АО «НИТ», рекомендовано проработать с Министерством юстиции РК вопрос возмещения понесенных расходов по созданию и поддержанию ИС «Е-заң көмегі». А также решить вопрос по предоставлению платной услуги сопровождения системы после передачи на республиканский баланс. Министерство юстиции РК до конца июля текущего года должно выработать решение по приему ИС на госбаланс. И такой расклад можно наблюдать практически по всем инвестиционным проектам.

- А какие именно данные Вы передали Антикоррупционной службе?

- Если в двух словах, это итоги аудита, проведенного в 2021 году. Это внутренний аудит и его итоги очень говорящие. Например, выявилось, что с 2018 по 2020 год компания потеряла 17,5 млрд тенге!

Могу привести один пример. Компания закупала ненужные товары и услуги, которые пылились на складе, или, например, арендовала пустые шкафы по цене дорогого серверного оборудования. Кроме того, договора априори были невыгодными для компании, с огромными неустойками. Также по непонятной причине компания арендовала место в бизнес-центре и платила сумму в два раза выше рыноной. Сейчас мы базируемся на территории ЭКСПО по гораздо более низкой стоимости аренды, чем была ранее. Вот лишь пара примеров итогов внутреннего выборочного аудита. Думаю, что подробней расскажет антикоррупционая служба после проведения работы со своей стороны.

- Как вы думаете, были ли допущены ошибки с вашей стороны?

- Возможно, в решении определенных задач мне не хватило управленческого опыта и просто-напросто времени. Два года – это очень небольшой срок для полной трансформации такого гигантского проекта, как холдинг «Зерде». Помимо этого, я не учел, что бизнес и госструктуры работают по разному, имеют разные цели, инструменты и способы реализации поставленных задач. Особенно, если вспомнить извечную проблему бюрократизации госаппарата в нашей стране, которую мы повсеместно пытаемся решить. Но, очевидно, она кроется в сознании людей, которое переформатировать не так просто.