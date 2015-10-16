Что нам стоит дом не строить Свежий выпуск 477 Максим БЕГЛОВ

Данный дом под патронатом городских властей строительная компания «Алтын XXI» в рамках реализации программы «Доступное жилье-2020» обязалась сдать в эксплуатацию без малого два года назад. Однако будущие новоселы со своими семьями до сих пор ждут завершения строительства.

Общественный совет при ЖССБК, куда клиенты банка жалуются на задержку ввода в эксплуатацию жилого комплекса на углу улицы Сауран и магистрали № 24, держит ситуацию под постоянным контролем. Из-за финансовых неурядиц стройподрядчика сроки сдачи дома неоднократно переносятся. Сначала застройщики заявляли, что объект будет завершен в ноябре 2013 года, потом – к 1 июля 2014 года. В июне нынешнего года заместитель руководителя управления строительства акимата города Астаны Ержас Айтуганов заверил общественников и вкладчиков ЖССБК, собравшихся прямо на стройплощадке перед новостройкой, что заселение состоится 31 июля 2015 года. В противном случае чиновник публично обещал уволиться. Но, как выяснилось, слово так и не сдержал.

– Вкладчики ЖССБК, а это 242 человека, не могут вселиться, – обратился к представителям контролирующих госорганов председатель Общественного совета при ЖССБК Сейтказы Матаев. – Скоро зима, морозы в Астане наступают рано, и они хотят до прихода холодов въехать в свои квартиры. Мы уже проводили выездное заседание, слышали весьма оптимистичные прогнозы. Однако на данный ­момент вопрос не решен. Люди в отчаянии пишут нам жалобы.

Прибывший на собрание Общественного совета руководитель ГУ «Управление строительства города Астаны» Талгат Рыспеков назвал новые сроки – к 31 октября 2015 года будут завершены все виды работ и благоустройство проблемной новостройки. По словам чиновника, в эти дни на объекте занято 118 рабочих. В настоящее время, как он сообщил, между государственным заказчиком и подрядчиком идет судебное разбирательство. Добавив, что суд первой инстанции удовлетворил требования о внесении компании «Алтын XXI» в реестр недобросовестных поставщиков, но застройщик пытается оспорить данное решение Фемиды.

В свою очередь член Общественного совета при ЖССБК Сергей Пономарев напомнил, что 3 месяца назад уже звучали подобные бравурные рапорты, но работ на новостройке по-прежнему непочатый край. Резюмируя, он напрямую спросил заместителя руководителя управления строительства акимата города Астаны, написал ли он заявление об увольнении?

Надо отдать должное, Ержас Айтуганов в очередной раз извинился перед вкладчиками ЖССБК за неудобства, причиненные застройщиком. При этом он признался, что уже дважды подавал рапорты об отставке, но руководство их не подписало. Срыв сроков сдачи дома он объяснил тем, что до последнего времени подрядная компания блокировала доступ на свою стройплощадку представителям государственных органов.

– Мы взяли ответственность на себя и сами достраиваем дом, – сообщил Ержас Айтуганов. – На сегодня методом «асара» завершает объект не «Алтын XXI », а управление строительства города Астаны и все те компании, которые с нами работают. Наши специалисты трудятся вместо прорабов, снабженцев, бригадиров и мастеров, в том числе мой руководитель и я. Если мне дали команду работать, я работаю, потому что госслужащий, как солдат. Я могу уволиться, но надо закончить стройку – это дело чести.

Вкладчики Жилстройсбербанка даже после столь громких заявлений не скрывали скептицизма. Один из них, Кайрат Султанов, подсчитал, что за 2 года ожидания мог бы выплатить половину стоимости своей квартиры из тех средств, которые сегодня вынужден отдавать за аренду жилья. Он высказал просьбу максимально ускорить процесс оформления всех необходимых для новоселов документов.

Стоит отметить, что такую возможность уже предусмотрело руководство Жилстройсбербанка.

– К нам обратилась инициативная группа будущих жильцов дома с ходатайством о досрочном вселении, – пояснила «КП» директор центрального филиала ЖССБК Эльмира Кабланбаева. – Приняв его во внимание, мы предоставим жильцам возможность въехать в свои квартиры сразу после подписания договоров купли-продажи, тем самым сэкономить около одного-двух месяцев, которые необходимы на сбор и оформление документов. Со своей стороны Жилстройсбербанк будет проводить запланированные процедуры в кратчайшие сроки, чтобы наши вкладчики как можно раньше получили свою жилплощадь.

Владельцев жилья также волнует, что после новоселья они останутся один на один с коммунальными недоделками, к примеру текущей крышей или холодными батареями. В ответ Сейтказы Матаев заверил, что Общественный совет при ЖССБК будут держать ситуацию под особым контролем.

Присутствовавший в зале депутат Мажилиса Парламента Турсунбек Омурзаков остался доволен итогом переговоров на диалоговой площадке. Народный избранник, впервые участвующий в заседании Общественного совета при ЖССБК, высоко оценил практическую пользу «общественников», которые приглашают к разговору все заинтересованные стороны, добиваются от ответственных лиц обозначения конкретных сроков по своим обязательствам и строго отслеживают их исполнение. Более того, на его взгляд, подобные встречи дают ключ к пониманию системных вопросов в отрасли. Долгострой – та проблема, от решения которой зависят и репутационная устойчивость строи­тельного бизнеса, и социальный климат в обществе. И преодолевать трудности нужно сообща, объединяя усилия. В результате завершение недостроев становится возможным благодаря использованию самых разнообразных механизмов, в том числе и организационной помощи.

К слову, за последние 3 года у Жилстройсбербанка было всего 7 проблемных объектов. Из них 6 жилкомплексов уже введены в эксплуатацию. Остался один – в Астане. Всего же за текущий год в рамках различных программ ЖССБК планирует сдать более 10 тыс. квартир.



