Что нового будет в госпрограмме "Нурлы жер" до 2025 года

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Казахстане до конца 2019 года утвердят новую государственную программу "Нурлы жер" до 2025 года. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Программа будет включать в себя пять основных задач: реализация единой жилищной политики; рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения; модернизация и развитие коммунального сектора; капитальный ремонт и реновация жилищного фонда; развитие строительной отрасли", – сказал Атамкулов.

По его словам, для этого выстраивается "лестница доступности жилья".

"Каждой семье, нуждающейся в жилье, будет предложен механизм улучшения своих жилищных условий. Как поручил Глава государства, предусматриваются "четкие критерии для участия в программах", а определяющим фактором станут доходы населения. Так, очередникам, не имеющим доходов либо имеющим доход на одного члена семьи, а это 21,5 тысячи тенге, будет предоставляться арендное жилье без выкупа. Здесь будет идти отбор среди социально-уязвимых категорий", – сообщил Атамкулов.

В заключение министр отметил, что строительство арендного жилья, предоставляемого населению без права выкупа, в Казахстане будет продолжено.

Популярное

Все
Конституция в контексте развития образования и науки
Курс на зимнюю Азиаду
Английский акцент казахстанского футбола
Вклад в зеленый фонд Астаны
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
Обеспечить транспортную доступность
С упором на орошение
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Шампунь на тротуары не жалели
Барьер взят!
В Астане наградили юных журналистов
Душа народа – в струнах домбры
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Путешественнику Сарсенбаю Котырашову вручили звание «Почётн…
Забег, где важен каждый километр
На побережье озера Алаколь открыли универсальное спасательн…
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тыся…

