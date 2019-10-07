Что нового будет в госпрограмме "Нурлы жер" до 2025 года

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Казахстане до конца 2019 года утвердят новую государственную программу "Нурлы жер" до 2025 года. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Программа будет включать в себя пять основных задач: реализация единой жилищной политики; рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения; модернизация и развитие коммунального сектора; капитальный ремонт и реновация жилищного фонда; развитие строительной отрасли", – сказал Атамкулов.
По его словам, для этого выстраивается "лестница доступности жилья".
"Каждой семье, нуждающейся в жилье, будет предложен механизм улучшения своих жилищных условий. Как поручил Глава государства, предусматриваются "четкие критерии для участия в программах", а определяющим фактором станут доходы населения. Так, очередникам, не имеющим доходов либо имеющим доход на одного члена семьи, а это 21,5 тысячи тенге, будет предоставляться арендное жилье без выкупа. Здесь будет идти отбор среди социально-уязвимых категорий", – сообщил Атамкулов.
В заключение министр отметил, что строительство арендного жилья, предоставляемого населению без права выкупа, в Казахстане будет продолжено.