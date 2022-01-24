Что нужно для развития казахстанского бизнеса в долгосрочной перспективе, рассказал эксперт Экономика

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении в Мажилисе 11 января подчеркнул, что важно продолжать системную работу по развитию предпринимательства и возместить ущерб, нанесенный январскими беспорядками. 21 января на встрече Главы государства с представителями отечественного бизнеса пошел уже более детальный разговор: о реформах, о роли бизнеса в жизни страны, о поддержке предпринимателей.



О перспективах дальнейшего развития бизнеса в Казахстане высказались известные эксперты.



Экономическая ситуация в стране требует принятия кардинальных решений для развития предпринимательского сектора, который и так очень серьезно пострадал от коронакризиса. Малый и средний бизнес в буквальном смысле просел. Последствия мы, вероятно, будем наблюдать осенью, в конце года будут ясны статистические показатели происходящего.



Что необходимо предпринимать для развития МСБ в средне- и долгосрочной перспективе? Каковы перспективы развития предпринимательства в Казахстане?



Болат Мынбаев, руководитель Группы стратегического и операционного консультирования KPMG

в Центральной Азии:



– Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, вероятно, что карантинные ограничения негативно скажутся на восстановлении МСБ.

Правительству необходимо установить очень сжатые сроки по возмещению потерь МСБ, а также осуществить прямой контроль на местном уровне во избежание искусственного затягивания этого вопроса.



Для развития МСБ в средне- и долгосрочной перспективе необходима разработка страновой стратегии развития. Важно обеспечить главные постулаты для развития бизнеса. В первую очередь его неприкосновенность, то есть снижение риска рейдерства, давления на бизнес, а во-вторых, необходима понятная долгосрочная государственная система планирования – это условие, при котором правила игры фиксируются надолго, без регулярных правок со стороны государства. Например, в части налогообложения, положений административного кодекса.



Государство должно стимулировать рост бизнеса от микроуровня до крупного, то есть бизнес должен проходить весь путь от идеи, стартапа до устойчивого странового, регионального и мирового масштаба. Но сегодня, к сожалению, тенденция такова, что МСБ предпочитают быть «ниже радара», дробиться на мелкие компании, чтобы не считаться субъектами среднего или крупного бизнеса. Это происходит в том числе из-за попытки снижения рисков давления на бизнес, а также ухода от несбалансированной налоговой и административной политик в отношении разных субъектов МСБ.



Причем считаю, что поддерж­ка должна осуществляться на рыночных условиях для всех категорий МСБ, особенно учитывая факт, что наибольшее количество пострадавшего в ходе январских беспорядков бизнеса сконцентрировано в торговле, а также эта отрасль обеспечивает значительное количество казахстанцев работой.



Рост МСБ и увеличение вы­пуска продукции будут способствовать развитию среднего класса населения, снижению неравенства в обществе, соз­данию новых рабочих мест.



Стремительные изменения глобального рынка труда на фоне цифровизации повлекут значительное высвобождение рабочей силы, а развитие МСБ, в свою очередь, поможет сгладить текущие и будущие диспропорции.



