Что обсудили на первом заседании Совета по вопросам защиты животных в Нур-Султане

В Нур-Султане начал работать Общественный совет по вопросам защиты животных. В состав вошли представители зоозащитных организаций, волонтеры, общественные деятели, ветеринары и т.д., сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
В ходе первого заседания под руководством заместителя акима Нурлана Солтамбекова были рассмотрены вопросы организации в школе "уроков доброты", пропагандирующих заботу о животных; кастрации и стерилизации животных; передачи приюта для собак и кошек в доверительное управление и т.д.
Свои предложения высказали защитники прав животных, ветеринарные работники, преподаватели сельскохозяйственных вузов и опытные ветеринары.
"Граждане должны научиться беречь животных, бережно относиться к ним. В прошлом году мы посещали открытые уроки в школах, предоставляли полезную информацию о животных и показывали, как общаться с собаками. Это понравилось детям. Хотелось, чтобы в дальнейшем такие занятия входили в школьную программу, а не на основе открытых уроков", – сказала президент Ассоциации защиты животных Inucobo Лилия Сарсенова.
Кроме того, на заседании было отмечено увеличение количества бродячих собак и кошек. По словам сотрудников госучреждения, этому способствуют люди, которые безответственно относятся к своим животным и оставляют их на улице. Для предотвращения этой проблемы в городе с 2017 года проводятся мероприятия по стерилизации бездомных животных.
"В 2018 году было стерилизовано 500 животных, в 2019 году – 1800, а в 2021 году планируется стерилизовать 2500 собак и 1500 кошек", – добавил заместитель руководителя управления контроля и качества городской среды Айдын Молдагалиев.
По итогам заседания было принято решение о дальнейшем усилении работы по информированию населения об ответственности за животных. Продолжаются мероприятия по ведению базы данных по идентификации домашних животных и устранению выявленных в ней недостатков.
Заседание членов Совета по вопросам защиты животных проводится раз в месяц, отметили в акимате.