Что обсудили на первом заседании Совета по вопросам защиты животных в Нур-Султане

Общество
960
Фото: reddit.com
В Нур-Султане начал работать Общественный совет по вопросам защиты животных. В состав вошли представители зоозащитных организаций, волонтеры, общественные деятели, ветеринары и т.д., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В ходе первого заседания под руководством заместителя акима Нурлана Солтамбекова были рассмотрены вопросы организации в школе "уроков доброты", пропагандирующих заботу о животных; кастрации и стерилизации животных; передачи приюта для собак и кошек в доверительное управление и т.д.

Свои предложения высказали защитники прав животных, ветеринарные работники, преподаватели сельскохозяйственных вузов и опытные ветеринары.

"Граждане должны научиться беречь животных, бережно относиться к ним. В прошлом году мы посещали открытые уроки в школах, предоставляли полезную информацию о животных и показывали, как общаться с собаками. Это понравилось детям. Хотелось, чтобы в дальнейшем такие занятия входили в школьную программу, а не на основе открытых уроков", – сказала президент Ассоциации защиты животных Inucobo Лилия Сарсенова.

Кроме того, на заседании было отмечено увеличение количества бродячих собак и кошек. По словам сотрудников госучреждения, этому способствуют люди, которые безответственно относятся к своим животным и оставляют их на улице. Для предотвращения этой проблемы в городе с 2017 года проводятся мероприятия по стерилизации бездомных животных.

"В 2018 году было стерилизовано 500 животных, в 2019 году – 1800, а в 2021 году планируется стерилизовать 2500 собак и 1500 кошек", – добавил заместитель руководителя управления контроля и качества городской среды Айдын Молдагалиев.

По итогам заседания было принято решение о дальнейшем усилении работы по информированию населения об ответственности за животных. Продолжаются мероприятия по ведению базы данных по идентификации домашних животных и устранению выявленных в ней недостатков.

Заседание членов Совета по вопросам защиты животных проводится раз в месяц, отметили в акимате.

Популярное

Все
Звезда Сагадата Нурмагамбетова
От слов к действиям
О чем мечтает наш народ?
Новые задачи для экспертного сообщества
Сгоревшее за неделю не восстановить и за десятилетия
3 человека погибли по вине водителя в наркотическом опьянении в Шымкенте
Более 5 тысяч преподавателей колледжей обучатся в Центре педагогического мастерства
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Ребенок насквозь проткнул руку арматурой в ЗКО
Группу вымогателей из "общественного фонда" задержали в Семее (видео)
Волонтерство: сила личного примера
Подозреваемую в наркосбыте экстрадировали в Казахстан из Турции
Туркестанский конгресс математиков
В хищении более 500 млн тенге субсидий подозревают ОПГ в Костанае
Пожар на Аксуском заводе ферросплавов потушен
Электросамокаты признаны транспортным средством в Казахстане
СпецЦОНы и процессинговые центры полиции перешли на усиленный режим работы
Так хлеб или «сайговодство»?
Астанинский процесс завершился
Фермерам обещают компенсировать часть расходов на электричество и газ в теплицах
БАКАД запустили в Алматинской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Священный город Туркестан готовится к проведению третьего Национального курултая. Это значимое для страны событие станет своеобразным проявлением «степной демократии» в современном толковании
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
«Казахское кино нуждается в демонополизации финансирования»
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Головкин утратил все титулы чемпиона мира
Порядка 300 человек приняли участие в восхождении на гору Шаган близ Коксуского района, проложив новую туристическую тропу.
Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в Абайской области
В Казахстане впервые в этом году отмечается День отца
Хирург Жанат Спатаев – один из немногих в Казахстане, кто проводит операции на печени и поджелудочной железе
Инновационный проект школьников из Шымкента вошел в топ-3 на чемпионате в США
Землю, незаконно выданную бизнесмену из списка Forbes, вернули государству
Поездки за 800 долларов: в Алматы придумали, как бороться с нечистыми на руку таксистами в аэропорту
В Алматы завершаются съемки киномюзикла «Солдат любви» Фархата Шарипова
Впервые после Каннского фестиваля в родном городе режиссера Сергея Дворцевого вместе собрались актеры фильма «Тюльпан»
В Кызылорде идет обновление фасадов многоэтажных жилых домов – их облицовывают линеарными панелями разных расцветок
Семьям погибших при пожаре в Абайской области вручили ключи от квартир
Крупная авария произошла на Балхашской ТЭЦ
Грузия выдала Казахстану сбежавшего экс-замакима Тараза
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера

Читайте также

Ашимбаев принял участие в общегородском вечере выпускников
Школам и улицам присвоят имена известных казахстанцев
Сколько стоит подписка на "Казахстанскую правду"
Доля пожилых людей выросла в трех регионах Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]