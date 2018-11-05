Что обсудят Назарбаев и Путин в Петропавловске

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: 24.kz
Основной целью XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств станет развитие двухстороннего партнерства между странами в сфере туризма. Кроме того, планируется подписание 30 межправительственных и межрегиональных документов. Об этом на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел РК сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"9 ноября в Петропавловске состоится XV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Тема юбилейного XV Форума: "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России". В мероприятии примут участие руководители министерств и ведомств, главы регионов Казахстана и России, представители бизнеса в сфере туризма", – сообщил Смадияров.

Отметим, что форумы межрегионального сотрудничества Казахстана и России проводятся ежегодно. За пятнадцатилетнюю историю проведения форум зарекомендовал себя в качестве эффективной межгосударственной площадки, став важным институтом политико-экономического взаимодействия двух стран.

"В рамках форума планируется проведение заседания казахстанско-российского делового совета, казахстанско-российской туристской выставки, пленарного заседания, а также подписание порядка 30 документов межправительственного, межрегионального и коммерческого характера", – добавил Смадияров.

Стоит отметить, что предстоящее мероприятие позволит придать дополнительный импульс развитию качественно новых взаимосвязей в туристской сфере, а также послужит дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру торгово-экономических отношений.

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