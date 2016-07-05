Что остается за «кулисами» международных переговоров Нурсултана Назарбаева?

Особую роль в каждодневной работе Нурсултана Абишевича занимают его международные контакты. Все эти мероприятия широко освещаются в СМИ. Брифинги, пресс-конференции, различные интервью подробно раскрывают содержание достигаемых с иностранными партнерами договоренностей. Вместе с тем интересны не сухие информационные сообщения, а «живые» детали состоявшихся переговоров. Хотелось бы почувствовать атмосферу встреч на самом высоком уровне, узнать, как такие мероприя­тия проводятся.Многим известен и понятен термин – многовекторная сбалансированная внешняя политика Республики Казахстан. Это один из главных приоритетов нашей страны. Находясь на стыке интересов мировых держав, мы стремимся не только сохранить, но и развивать, укреплять дружеские отношения со всеми своими соседями и партнерами.Этого тяжело было бы добиться, если бы не уникальность нашего Президента. Умение найти общий язык с любым собеседником, способность вникать в суть вопроса и феноменальная память технических деталей, прекрасное чувство юмора и такта – все эти и многие другие качества позволили Нурсултану Назарбаеву наладить дружеские, доверительные отношения со всеми иностранными партнерами Казахстана, включая глав государств и правительств, руководителей международных организаций, видных политиков, общественных деятелей, инвесторов и глав транснациональных корпораций. Эти простые человеческие отношения играют значительную роль в продвижении интересов Казахстана.Высокий авторитет Президента на мировой арене обуславливает и его насыщенный график международных встреч. Так, за 2015–2016 годы Глава государства провел свыше 300 мероприятий с участием иностранных партнеров. При этом самый насыщенный график встреч и контактов сложился с нашим ближайшим соседом – Российской Федерацией.Россия – стратегический партнер и союзник Казахстана. Нас связывают многовековая история, общая культура и братские отношения, узы дружбы и добрососедства. Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин вот уже более 15 лет совместно работают над укреплением и развитием казахстанско-российских отношений. Для полной яснос­ти хотелось бы привести в пример оценку Президента России: «Мне не нужно давать характеристику российско-казахстанским отношениям. Это не просто доверительное партнерство, это союзнические отношения во всех смыслах этого слова...»Свой первый зарубежный визит после президентских выборов, состоявшихся 26 апреля 2015 года, Нурсултан Назарбаев совершил именно в Российскую Федерацию, приняв участие в неформальном Саммите СНГ, очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и торжественных мероприятиях на Красной площади, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Следует отметить, что участие глав иностранных государств в данных торжествах на Красной площади, к сожалению, было политизировано из-за событий в Украине. Некоторые западные лидеры отказывались ехать в Москву. Тем не менее в Казахстане эту точку зрения не разделяли. В частности, Нурсултан ­Абишевич так оценивает празднование Победы над фашизмом: «Для меня, как и для всех казахстанцев, победа в Великой Отечественной войне остается символом мужества и единения наших народов. Героизм и отвага, самопожертвование и любовь к Родине, проявленные в те годы, являются фундаментальными основами военно-патрио­тического воспитания». Глава государства еще осенью 2014 года принял решение, что будет участвовать в торжествах на Красной площади, и ничто не помешало осуществиться этим планам. Последовательность политики Президента Казахстана и твердое следование достигнутым договоренностям – одно из тех качеств, за которые сегодня Нурсултана Назарбаева уважают во всем мире.В целом за 2015–2016 годы президенты Казахстана и России встречались более 20 раз в двустороннем и многостороннем формате. Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин встречались в рамках заседаний высших уставных органов ЕАЭС (4 раза), ОДКБ (2 раза), СНГ (2 раза), ШОС (2 раза) и других региональных и международных организаций. 16 сентября 2015 года в Сочи состоялся ежегодный Межрегиональный форум Казахстана и России. Показательно, что форум – это детище именно Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина, их общее решение, принятое еще в начале 2000-х годов и направленное на снятие всех проблемных вопросов приграничного сотрудничества. Когда проводились первые форумы, еще не был создан ЕАЭС, и на границе между Казахстаном и Россией полноценно действовал таможенный контроль. Всяческие бюрократические препоны и сложности в прохождении границы тормозили общение простых граждан и развитие контактов между деловыми кругами. С созданием диалоговой площадки все проблемные вопросы начали решаться на практике, а не на словах. Сегодня приграничный форум трансформировался в форум межрегионального сотрудничества и продолжает вносить огромный вклад в укрепление и развитие стратегического партнерства Казахстана и России.Кульминационным же мероприятием в хронологии казахстанско-российского сотрудничества можно с уверенностью считать государственный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Казахстан, состоявшийся 14–15 октября 2015 года. Статус этого мероприятия говорит о том, что прием, почести и протокольное сопровождение визита обеспечивались на самом высоком уровне.Ярким свидетельством особых дружеских отношений Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина является один эпизод, случившийся в Уфе, где 9–10 июля 2015 года проводились саммиты БРИКС и ШОС. Хотелось бы остановиться на двусторонней встрече лидеров Казахстана и России. Тогда за заслуги в развитии многопланового казахстанско-российского сотрудничества, а также за активный вклад в двустороннее взаимодействие по продвижению интеграционных процессов Нурсултану Назарбаеву был вручен орден Александра Невского. Более того, по завершении всех официальных мероприятий в рамках БРИКС и ШОС Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев остались в узком кругу, где российский Президент поздравил Главу нашего государства с прошедшим днем рождения, и они вместе пообщались в неформальной обстановке. Это было вне рамок официального протокола. Это было общение друзей.Считаю, что отношения, которые сформировались между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным, являются эталоном доверия и взаимопонимания. Они закладывают фундамент прочного стратегического партнерства и союзничества двух стран на века.То, как Президент Казахстана выстраивает отношения с зарубежными лидерами, наглядно демонстрирует и развитие сотрудничества с другим крупнейшим соседом – КНР. Сегодня Китай – один из самых крупных внешнеторговых и инвестиционных партнеров Казахстана. Вместе с тем не секрет, что более 25 лет тому назад, еще в советское время, все контакты с Пекином осуществлялись только через Москву. После обретения Казахстаном независимости Нурсултан Абишевич оказался в условиях, когда должен был самостоятельно «с нуля» строить отношения с крупнейшей страной мира – постоянным членом Совета Безопасности ООН и ядерного клуба. Тем не менее со всеми лидерами Китая Глава нашего государства выстроил равные, дружеские и доверительные отношения.К примеру, действующий Председатель КНР Си Цзиньпин, совершая свой первый визит в Казахстан в сентябре 2013 года, со всей глубиною восточной философии признал в Нурсултане Назарбаеве опытного, мудрого политика и партнера. Поэтому китайский лидер в числе первых поздравил Президента Казахстана с победой на выборах в апреле 2015 года и лично по телефону, и направив телеграмму, и в ходе беседы в Астане, став первым иностранным гостем Казахстана после переизбрания Нурсултана Абишевича.График казахстанско-китайских контактов на высшем уровне в 2015–2016 годы, помимо встреч двух лидеров на площадках региональных и международных организаций, включает официальный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в РК 7 мая и государственный визит Президента Казахстана в Китай 31 августа – 3 сентября 2015 года.Если говорить об Астане – Нурсултан Абишевич, несмотря на всю свою загруженность в поствыборный период, тщательно подготовился к приезду Си Цзиньпина. Одной из ключевых тем, поднятых на встрече, стала китайская инициатива об «Экономическом поясе Шелкового пути» или ЭПШП. Стоит напомнить, что эта инициатива была впервые озвучена Си Цзиньпином именно в Казахстане в сентябре 2013 года, когда он выступал в стенах Назарбаев Университета. Речь идет о концепции «Один пояс – один путь», которая объединяет два стратегических проекта: «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». Это глобальный проект, который Казахстан поддерживает с самого начала его инициирования.Ответный визит Президента Казахстана в Китай в сентябре 2015 года был совмещен с участием Нурсултана Назарбаева в торжественных мероприятиях и Военном параде, посвященном 70-летию Победы китайского народа в войне сопротивления японским милитаристам.Визит был традиционно насыщенным и весьма продуктивным. В Пекине Глава государства встретился практически со всей политической и бизнес-элитой КНР. Достигнутые договоренности и подписанные документы позволили привлечь в экономику Казахстана 23 млрд долл. китайских инвестиций на реализацию 45 конкретных проектов. Был запущен процесс сопряжения программ «Нұрлы жол» и ЭПШП. Визит в Китай по своему масштабу и отдаче стал наиболее плодотворным среди других международных мероприятий Главы государства 2015 года.Хотелось бы отдельно выделить две особенности визита в КНР. Во-первых, в Пекине зародилась прекрасная традиция проведения встреч Президента с бизнес-элитой посещаемой страны. Речь идет не об отдельных двусторонних встречах и не о бизнес-форуме, а о комплексной встрече одновременно со всеми руководителями крупнейших компаний с тем, чтобы привлечь их инвестиции, опыт и технологии в экономику нашей республики. В последующем такие встречи с «капитанами» бизнеса Нурсултан Назарбаев проводил в Нью-Йорке, Дохе, Лондоне, Париже, Тегеране, Стамбуле и Санкт-Петербурге.Во-вторых, в Пекине Президент выступил с лекцией в Центральной партийной школе при ЦК Компартии КНР. Почему именно это учебное заведение? Потому что сегодняшние его слушатели – это завтрашние проводники курса Компартии Китая. Это был вклад ­Нурсултана Назарбаева в будущее, чтобы следующее поколение руководителей сохранило и далее развивало дружеские и добрососедские отношения между Казахстаном и Китаем, основанные на стратегическом партнерстве, равноправии и взаимной выгоде.Говоря о наших близких соседях, нельзя обойти стороной Центрально-Азиатский регион. Стабильность и безопасность в Цент­ральной Азии – одно из основных условий обеспечения устойчивого развития самого Казахстана.В 2015–2016 годы состоялись официальные визиты Главы государства в Туркменистан (2–3 декабря 2014 года) и Таджикистан (14–15 сентября 2015 года), рабочие визиты в Кыргызстан (12 августа 2015 года) и Узбекистан (14–15 апреля 2016 года). В Турк­менистане Президент Казахстана принял участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной магистрали Казахстан – Турк­менистан – Иран. В Таджикистане был подписан Договор о стратегическом партнерстве между РК и РТ. В Узбекистане произошла «сверка часов» по актуальным двусторонним, региональным и международным вопросам, что крайне необходимо, учитывая лидирующие позиции РК и РУ в Центральной Азии.Отдельно хотелось бы остановиться на поездке в Кыргызстан. Этот визит не был заранее спланирован. На согласование и подготовку нам отводилось чуть больше недели, что было обусловлено рядом серьезных причин. Главная из них – запланированная отмена таможенного контроля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы в связи со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС. Это решение кыргызского руководства было экономически выверено и обосновано, поскольку основная масса товаров из Кыргызстана поставляется в страны Евразийского экономического союза.Вместе с тем, к сожалению, некоторые силы в Кыргызстане, выступая против присоединения страны к ЕАЭС и политизируя этот процесс, могли расшатать внутриполитическую ситуацию накануне парламентских выборов, которые состоялись чуть позже – 4 октября 2015 года. Братский кыргызский народ уже пережил две революции за последние 11 лет. Нельзя было допускать третьей.Нурсултан Назарбаев, как известно, всегда придает самое пристальное внимание вопросам стабильности и безопасности в Цент­ральной Азии, в том числе и в Кыргызстане. Именно благодаря его усилиям и в 2005 году, когда был изгнан А. Акаев, и в 2010 году, когда был свергнут К. Бакиев, в этой стране удалось избежать разрастания гражданской войны. Поэтому, думаю, Нурсултан ­Абишевич решил посетить Кыргызстан для того, чтобы, во-первых, дать четкие пояснения по случаю присоединения Кыргызстана к ЕАЭС, во-вторых, призвать кыргызскую общественность к сплоченности, в-третьих, выразить поддержку нашему соседу и братскому народу.В рамках рабочего визита в Кыргызскую Республику Глава государства провел двустороннюю встречу с Президентом Алмазбеком Атамбаевым. В целом, сопровождая Главу государства в Кыргызстане, я в очередной раз убедился, что у Нурсултана Абишевича мелочей не бывает. Он тщательно выслушал все просьбы своего кыргызского коллеги, а по возвращении в Астану дал по ним соответствующие поручения Правительству Казахстана.Описывая Центрально-Азиатский регион, вспомнился часто используемый термин: ближнее и дальнее зарубежье. Но это понятие не имеет отношения к географическим обозначениям. Учитывая 70-летний опыт пребывания в одном государстве – СССР, все страны – участницы СНГ рассматривают друг друга как ближнее зарубежье. Прошло 25 лет с развала единого народно-хозяйственного комплекса, а тесные торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи сохранились и поддерживаются. Поэтому все, что происходит на этой территории, воспринимается близко к сердцу.Когда разгорелся украинский кризис, и в стране, где прошли студенческие годы Президента, шло кровопролитие, Нурсултан ­Назарбаев не мог оставаться в стороне. В декабре 2014-го – январе 2015-го Глава государства провел переговоры по телефону и лично с руководителями Франции, Украины, России и Германии. В результате удалось сдвинуть с места переговорный процесс, крайне важный для выхода из сложившегося кризиса. Именно Нурсултану Абишевичу удалось подвигнуть «нормандскую четверку» к февральской встрече 2015 года, когда были достигнуты Минские соглашения, выполнение которых может обеспечить мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.8–9 октября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко совершил свой первый официальный и ответный визит в Казах­стан, так как в декабре 2014 года Нурсултан Назарбаев побывал в Украине. Программа визита П. Порошенко была весьма насыщенной: переговоры с Президентом РК в узком и расширенном составах, а также совместное участие в казахстанско-украинском бизнес-форуме.В целях урегулирования украинского кризиса активизировались контакты Главы государства с лидерами западных стран. В декабре 2014 года Президент Франции Франсуа Олланд именно после разговора с Нурсултаном Назарбаевым на обратном пути в Париж сделал остановку в Москве, где у него состоялась конструктивная встреча с Владимиром Путиным.И это не единичный случай посредничества. Нередко западные лидеры обращались к Президенту Казахстана за советом, как им действовать в складывавшихся условиях. Среди них два европейских лидера – Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, посетивший Астану в мае 2015 года, и Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, побывавший в Казахстане в декабре 2015 года, накануне председательства в Евросоюзе.В частности, К. Беттель весьма интересовался украинским кризисом, поделился своими планами совершить визиты в Москву и Киев, а также обратился за советом, как ему поступить и что предлагать в обозначенных столицах. Нурсултан Абишевич порекомендовал ему ничью сторону не занимать, а «продвигать свою линию» и настаивать на неукоснительном выполнении Минских договоренностей всеми вовлеченными сторонами. Альтернативы тому, чтобы восстанавливать отношения между Западом и Москвой, не существует, так как от противостояния страдают все стороны. В последующем, отчасти по рекомендации нашего Президента, К. Беттель, став председателем в ЕС, занял сбалансированную позицию по российско-украинскому вопросу, что внесло свою лепту в продвижение процесса урегулирования.Между прочим, оказывается, К. Беттель уже давно хотел приехать в Астану. Он является большим поклонником велоспорта, у него есть майка велокоманды «Астана», но он ни разу не был в казахстанской столице. Об этом Ксавье Беттель рассказывал во время встречи с Нурсултаном Назарбаевым. Как видим, беседы на столь высоком уровне – это не только обсуждение «больших вопросов» политики и экономики, но и простые человеческие отношения. Ведь если есть атмосфера дружбы и доверия, то и «большие вопросы» решать легче. Именно так проводит свою политику Президент Казахстана с иностранными партнерами.Неудивительно, что многие главы государств обсуждают с Нурсултаном ­Назарбаевым ситуацию в Украине, отношения Запада и России и другие вопросы глобальной повестки дня. Так, во время визита в Астану в июне 2015 года Президент Финляндии Саули Ниинистё затронул тему обострения отношений между Евросоюзом и РФ (через несколько дней – 16 июня – он совершил визит в Москву), и эти вопросы наряду с двусторонней повесткой также стали предметом обмена мнениями.Интересно и то, как принимает Нурсултан Абишевич зарубежных гостей. Сын Великой степи, проявляя широкое гостеприимство, он всегда находит слова, чтобы расположить собеседника. В частности, беседу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, совершавшим официальный визит в Астану 1 апреля 2015 года, Нурсултан ­Назарбаев начал со слов: «Это Ваша Родина», а собеседник подтвердил сказанное, добавив: «Да, мы дома». Это не просто слова или какие-либо дипломатические реверансы. Венгрия – страна мадьяр – кочевников, которые в далеком прошлом перекочевали из казахстанских степей в Европу. К тому же, по признанию самого В. Орбана, его жена из рода кипчаков, также проживающих на территории современной Венгрии с давнего времени. Поэтому неудивительно, что беседа двух лидеров началась с таких теплых слов.Виктор Орбан – личность незаурядная. Он проводит свою самостоятельную внешнюю политику, которая не всегда идет в соответствии с общеевропейскими тенденциями. Например, В. Орбан выступает против санк­ционной политики в отношении России и призывает Брюссель к возобновлению сотрудничества с Москвой. И когда В. Орбан обратился к Главе нашего государства за советом, как ему быть в современных условиях, Нурсултан Абишевич обратил его внимание на политику, проводимую Казахстаном. Нурсултан Назарбаев предложил венгерскому Премьеру не зацикливаться лишь на одном направлении во внешней политике, подчеркнув, что для Венгрии выгодно развивать и поддерживать отношения по всем векторам сотрудничества, укрепляя их в равной степени.Экс-председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу Президент Казахстана также весьма тепло принял в Астане 5 мая 2015 года. Это говорит о том, что Нурсултан Назарбаев не смотрит на должности, если речь идет о друзьях. Ему важны человеческие отношения. В бытность Ж. М. Баррозу председателем Еврокомиссии они вместе хорошо поработали для укрепления казах­станско-европейского сотрудничества, стали хорошими друзьями. Я неоднократно принимал участие во встречах Главы государства с Ж. М. Баррозу и видел, как тепло относится наш европейский партнер к Казахстану и Президенту РК. Он стремился сделать все возможное, чтобы укрепить и развивать взаи­мовыгодные дружеские отношения между Евросоюзом и нашей страной.В конце августа 2015 года с официальным визитом в Астану прибыл Президент Сербии Томислав Николич. В ходе беседы с сербским Президентом в очередной раз проявилась отличительная черта ­Нурсултана Абишевича настроить собеседника на теплый откровенный и дружеский разговор. В частности, в самом начале он вспомнил о своей поездке в Югославию еще в далеком 1972 году. Рассказывая о прекрасных впечатлениях 40-летней давности, Глава государства отметил заинтересованность Казахстана в развитии конструктивных отношений с Республикой Сербией в настоящее время. В завершение встречи Т. Николич вручил Нурсултану Назарбаеву орден Республики Сербии со словами: «Я награждаю Вас этим орденом не только за вклад в укрепление отношений между нашими странами, но и за то, что вы делаете для своего народа, а также последовательность Казахстана в соб­людении принципов международного права. Вы – редкий лидер мирового масштаба».В 2015–2016 годы Нурсултан Назарбаев также совершил несколько визитов в европейские страны, в том числе в Милан, Лондон, Париж и Брюссель.27 июня 2015 года Глава государства прибыл в Милан (Италия), чтобы посетить Национальный день Казахстана в рамках Всемирной выставки «ЭКСПО-2015» на тему «Накормить планету. Энергия для жизни». Она была интересна для нас с учетом подготовки к проведению в Астане ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего».Короткий визит в Милан был насыщенным по программе. Вначале состоялась встреча Главы государства с генеральным секретарем Международного бюро выставок Висенте Лоссерталесом, затем – участие в церемонии открытия Национального дня Казахстана, позже – совместное с Премьер-министром Италии Маттео Ренци посещение национальных павильонов Казахстана и Италии, а также двусторонние переговоры. Миланская программа визита завершилась участием в казахстанско-итальянском бизнес-форуме.Стоит отметить, что между Нурсултаном Назарбаевым и Маттео Ренци сформировались весьма хорошие доверительные отношения еще с их встречи в Бурабае в июне 2014 года. Молодой и энергичный Премьер Италии активно и охотно советуется с муд­рым и опытным Президентом Казахстана по широкому кругу вопросов. Продуктивной была и встреча в Милане. Ее не омрачил даже казус, случившийся в лифте, где главы государств застряли на некоторое время. Это, напротив, позволило больше пообщаться в неформальной обстановке.В начале ноября 2015 года Глава государства совершил турне с официальными визитами в Великобританию и Францию. И в Лондоне, и в Париже он встретился с политической и бизнес-элитой двух стран. Оба визита были весьма результативными: было заключено контрактов и меморандумов на общую сумму свыше 14 млрд долл. В обеих столицах также состоялись встречи Нурсултана Назарбаева с «капитанами», соответственно, британского и французского бизнеса.В частности, весь дипломатический корпус, аккредитованный в Лондоне и разбирающийся в тонкостях британского протокола и этикета, отмечал, что Нурсултану Абишевичу были оказаны наиболее высокие почести – очень показательный фактор в дипломатической жизни Великобритании. Более того, пребывание в Лондоне завершилось приемом Главы государства у Королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II, которая выразила уверенность, что результаты визита Президента РК послужат дальнейшему укреп­лению дружественных отношений между двумя странами и процветанию народов Казахстана и Соединенного Королевства.В Париже Президент Франции Франсуа Олланд также тепло встречал Нурсултана Назарбаева. Ф. Олланд поразил нас не только масштабами организованного приема, но и теплотой своих пожеланий, озвученных во время его проведения. Он высоко оценил личные усилия Главы нашего государства по содействию организации посредничества в «нормандском формате». Упомянув о праздновании в нашей стране 550-летия образования Казахского ханства, Ф. Олланд также подчеркнул, что сегодня Казахстан – символ сплоченности и единства народов с самыми разнообразными традициями. По его словам, на этой надежной основе разработана стратегия модернизации Казахстана, и Франция готова оказать всемерную поддержку в осуществлении этой задачи. А в завершение Президент Франции привел в пример казахскую пословицу: «Где нет дружбы, там нет успеха», – и поднял бокал за франко-казахстанскую дружбу.Теплые дружеские отношения Главы государства к Франции наглядно видны по тому, как болезненно воспринял Нурсултан Назарбаев информацию о террористических актах в Париже – этой чудовищной трагедии, случившейся всего через неделю после его визита. Во-первых, Президент Казахстана на следующий же день после терактов направил телеграмму соболезнования Президенту Франции. Во-вторых, Нурсултан Назарбаев лично посетил посольство Французской Рес­публики в Республике Казахстан и оставил запись в Книге соболезнований.30 марта 2016 года Президент совершил рабочий визит в Бельгию. Эта поездка была весьма актуальна, так как в марте того же года Сенат Парламента РК ратифицировал Соглашение о расширенном и стратегическом партнерстве с ЕС. В Брюсселе Глава государства провел две встречи: с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Помимо вопросов казахстанско-европейских отношений на встречах также обсуждались перспективы взаимодействия ЕС и ЕАЭС. Это непростой вопрос. Ряд политиков на Западе все еще считает, что это проект по «возрождению СССР». Поэтому Нурсултан Назарбаев предложил провести совместную конференцию двух объединений, чтобы расставить все точки в этом вопросе. По словам Главы государства, «если в перспективе ЕС, ЕАЭС и ШОС откроют свободную торговлю, то это принесет всей Евразии огромную пользу». Время для такой инициативы подобрано наиболее оптимально. Сегодня исполнительный орган ЕАЭС – Коллегию Евразийской экономической комиссии – возглавляет гражданин Армении, а общее руководство ЕАЭС, будучи председателем в уставных органах (ВЕЭС, ЕМПС, Совет ЕЭК), осуществляет Казахстан. Отсутствие представителя России в органах управления ЕАЭС еще раз показывает необъективность и необоснованность опасений по поводу «попыток возрождения СССР».Между прочим, из Брюсселя мы дальше направились в Вашингтон, где Глава государства принял участие в 4-м Саммите по ядерной безопасности. В целом казахстанско-американские контакты – это отдельный раздел международной деятельности Президента. Тем более за 2015–2016 годы Глава государства дважды перелетал океан и оба раза принимал участие в крупнейших саммитах – в сентябре 2015 года в юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в апреле 2016 года в упомянутом саммите в Вашингтоне.Программа пребывания Президента Казахстана в Нью-Йорке в период с 26–30 сентября 2015 года была весьма насыщенной. Всего за 5 дней визита он принял участие в трех саммитах, прошедших под эгидой ООН (27 сентября – Саммит ООН по принятию Повестки дня в области развития на период после 2015 года, 29 сентября – Общие дебаты Генеральной Ассамблеи ООН, 30 сентяб­ря – Саммит по борьбе с насильственным экстремизмом), посетил и возложил цветы к мемориалу «11 сентября», а также провел 7 двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций и крупных компаний.Особого внимания заслуживают Общие дебаты Генеральной Ассамблеи ООН, в которых Президент принял активное участие. Подготовка к Генассамблее ООН началась заблаговременно. Еще в начале лета Глава государства начал работу над своим выступлением. Юбилейный статус мероприятия – 70-летие образования ООН – накладывал дополнительный груз ответственности. Показательно, что за 3,5 месяца до сессии в Нью-Йорке – 10 июня 2015 года в Астане состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, который принимал участие в работе V Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Пан Ги Муна беспокоило, как пройдет юбилейная сессия ГА ООН, и он советовался по поводу возможной повестки дня сессии, так как видел в Нурсултане Назарбаеве лидера, к которому прислушиваются многие страны.В целом юбилейная сессия представляла уникальную возможность перед авторитетной аудиторией поделиться казахстанским видением будущего развития планеты. В своем выступлении Нурсултан Назарбаев изложил позицию Казахстана по наиболее острым вопросам международной повестки и озвучил пути их решения. Кроме того, выступление Президента с трибуны ООН впервые прозвучало на государственном языке нашей страны, что было высоко оценено мировой и казахстанской общественностью. В последующем и на других площадках ООН, в частности, на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже Глава государства также выступал на казахском языке, а его слова переводились на 6 международных языков ООН.Встреча же с Президентом страны, на территории которой расположена штаб-квартира ООН, то есть с Президентом США Бараком Обамой, состоялась 30 сентября. Стоит отметить, что на Генассамблею ООН приезжает действительно много глав государств и правительств, и у Президента США физически не хватает времени провести отдельные двусторонние встречи с каждым прибывающим гостем. Тем не менее встреча с Нурсултаном Назарбаевым состоялась. Это в очередной раз подчеркивает возрастающую роль нашей страны в международных делах и вклад Казахстана в укрепление глобальной безопасности, стабильности и процветания.У Нурсултана Абишевича не бывает мелочей, и каждому вопросу уделяется пристальное внимание. Особенно это относится к инициативам, которые Глава государства предлагает к реализации. Все его предложения могут остаться на бумаге, если не будет соответствующей скрупулезной работы по их воплощению в жизнь. Поэтому сразу же по возвращении 2 октября в Астане Президент Казахстана провел рабочее совещание по итогам визита в Соединенные Штаты Америки и дал ряд конкретных поручений Правительству, Администрации Президента и Министерству иностранных дел по всем инициативам, выдвинутым на Генеральной Ассамблее ООН.Во второй описываемой поездке в США Глава государства принял участие в Саммите по ядерной безопасности, а также провел более 15 двусторонних встреч. По своей насыщенности и содержательности эта поездка была одной из самых успешных в 2016 году. По сути, ключевым результатом визита в США является официальное закрепление за Казахстаном роли мирового лидера в вопросах ядерной безопасности. Кроме того, в Вашингтоне был принят ряд совместных заявлений, подчеркивающих весомую роль РК в этом важном для мирового сообщества процессе:– совместное заявление Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере нераспространения и ядерной безопасности (Вашингтон, 31 марта 2016 года);– совместное заявление Казахстана и Японии по достижению скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1 апреля 2016 года);– совместное заявление лидеров Великобритании, Венгрии, Германии, Иордании, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, ОАЭ, США, Филиппин, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Южной Кореи и Японии, касающееся Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории Казахстана.В целом следует отметить, что проведение саммитов по ядерной безопасности – инициатива исключительно Президента США Б. Оба­мы. Первый саммит прошел в Вашингтоне в апреле 2010 года. Тогда весь мир поразило то, что по правую сторону от Президента США находится Нурсултан Назарбаев. Позже мы выяснили, что на этом саммите протокольное старшинство определялось не по общепринятой практике (как правило, применяется принцип последовательности по алфавиту), а на основе вклада той или иной страны в обеспечение ядерной безопасности. Второй саммит состоялся в марте 2012 года в Сеуле, третий – в марте 2014 года в Гааге. Четвертый саммит, прошедший 1 апреля 2016 года, стал заключительным мероприятием в рамках указанной инициативы Б. Обамы.Там же, в Вашингтоне, состоялась встреча Главы государства с президентом Фонда Карнеги У. Бернсом, в которой участвовали экс-министр обороны США У. Перри, экс-сенатор США С. Нанн, губернатор штата Калифорния Дж. Браун, основатель телеканала CNN Т. Тернер, экс-руководитель компании Gap Э. Гаст.Здесь же Глава государства встретился с общественными и политическими деятелями США, обнародовав Манифест «Мир. XXI век», определяющий согласованные действия наций по предотвращению войн и конфликтов.Выступая перед столь солидной аудиторией, свою речь Президент Казахстана заключил следующими словами: «Размышляя о будущем, я часто вспоминаю историческую дату – 24 апреля 1995 года – день, когда последний ядерный заряд из доставшихся нам в наследство от бывшего СССР был вывезен с территории Казахстана. Два столетия назад Президент США Авраам Линкольн говорил: «Нельзя избежать ответственности завтра, уклоняясь от нее сегодня». Ведомый поддерж­кой и чаяниями моего народа, измученного сотрясавшимися десятилетиями ядерными взрывами, я искренне верю в мечту о мире, свободном от ядерного оружия».По завершении всех мероприятий в Вашингтоне в рамках четвертого саммита Президент Казахстана направился в Гавану, где совершил свой официальный визит в Республику Куба. На встрече с Председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Раулем Кастро были обсуждены пути укрепления двустороннего сотрудничества посредством расширения торгово-экономического взаимодействия, контактов в области образования, культуры, спорта, сельского хозяйства и дальнейшего поддержания политического диалога. Ожидается, что посещение Кубы Президентом Казахстана должно придать импульс дальнейшему развитию казахстанско-кубинских отношений.Переходя к следующему приоритетному направлению – азиатскому вектору внешней политики Казахстана, прежде всего хотелось бы остановиться на описании еще одного государства, находящегося на стыке Европы и Азии, – Турецкой Республики – стратегического партнера и братской нам страны, первой признавшей нашу независимость. Как вспоминал эти события Нурсултан Назарбаев, 16 декабря 1991 года, когда Казахстан только объявил о своей независимости, через два часа позвонил Тургут Озал (тогда он занимал должность Президента Турции) и заявил, что Турция признает независимость нашей страны. Несмотря на то что официально по дипломатическим каналам такое признание первым поступило от Соединенных Штатов Америки, Тургут Озал стал первым, кто об этом сообщил. Турция поддержала Казахстан в самый сложный период становления государственности РК, и это навсегда останется в нашей памяти.15–17 апреля 2015 года состоялся государственный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан. В его рамках состоялись переговоры двух президентов в узком составе, 2-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между РК и ТР, а также казахстанско-турецкий бизнес-форум с участием двух лидеров.Завершающим мероприятием стала совместная поездка двух президентов в Туркестан – духовный центр тюркского мира. В этом городе была открыта построенная на турецкие средства новая мечеть, которая расположена возле комплекса Ходжи Ахмеда Ясави, а также новый учебный корпус, библиотека и общежитие Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави.Теплота и дружеский характер визита чувствовался повсюду. Особенно это заметно по высказываниям двух президентов. Так, на совместном брифинге по итогам переговоров Президент Казахстана отметил, что: «В этом году мы отмечаем 550-летие Казахского ханства. Поэтому приезд Президента Турции – страны, имеющей тюркские корни, – обладает символическим значением. Турция – один из самых близких и надежных политических и экономических партнеров Казахстана». В свою очередь, Президент Турции подчеркнул, что «мы чувствуем себя в Казахстане, как на Родине своих предков, что придает особое значение отношениям между нашими народами». Другого от визита турецкого Президента мы и не ожидали.Символично то, что с торжественными мероприятиями по случаю празднования 550-летия Казахского ханства, проводившимися в Астане 11 сентября, совпало и проведение V Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который был посвящен теме развития сотрудничества в области информации. Тот день завершился совместным посещением участников V Саммита ССТГ праздничного театрализованного представления по случаю празднования 550-летия Казахского ханства.Казахстанско-турецкий диалог на высшем уровне продолжился в середине апреля 2016 года в Стамбуле, куда Глава государства прибыл для участия в XIII Саммите Организации исламского сотрудничества. В этом мегаполисе Президент провел двусторонние встречи с генеральным секретарем ОИС И. Мадани, одиннадцатым Президентом Турции А. Гюлем, Королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, Президентом Беларуси А. Лукашенко, а также традиционно с руководителями холдингов и компаний Турции. Показательно, что по итогам Стамбульской встречи президентов Казахстана и Турции была принята их Совместная декларация по исламскому примирению, в которой они призвали государства – члены ОИС к выработке новой парадигмы отношений в исламском мире путем демонстрации доброй воли и конструктивного подхода в вопросах межгосударственных отношений и урегулировании конфликтов и споров.XIII Саммит ОИС состоялся 14 апреля 2016 года под девизом «Единство и солидарность во имя справедливости и мира». В нем приняли участие представители 56 государств-членов, в том числе более 30 глав государств и правительств. Стоит отметить, что практически все инициативы Казахстана, озвученные в рамках XIII Саммита ОИС, были поддержаны и включены в проект Итогового коммюнике.В целом в 2015–2016 годах азиатский вектор международной деятельности был насыщен как визитами глав иностранных государств в нашу страну, так и зарубежными поездками Президента Казахстана. Так, в июне 2015 года Король Иордании Абдалла II посетил Астану и принял участие в работе V Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Он поддержал эту глобальную инициативу Нурсултана Назарбаева­ с самого начала. Следует отметить, что нашего Президента и Короля Иордании связывают очень близкие доверительные отношения. Абдалла II относится к Нурсултану ­Абишевичу с большим уважением, можно даже сказать, как к старшему брату, а иногда мне казалось, что и как к отцу. Я был на этой встрече и через себя прочувствовал всю теплоту состоявшегося разговора. В качестве подтверждения позвольте привести следующие слова Короля Иордании, адресованные Нурсултану ­Назарбаеву: «Для меня всегда приятно встретиться с Вами и получить Ваши наставления о том, как мы можем сделать мир лучше и спокойнее общими усилиями. На протяжении многих лет я с восхищением наблюдаю за Вашей миротворческой деятельностью в регио­не и за тем, как Вы сближаете народы и религии».8 июля 2015 года Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил свой первый официальный визит в Казахстан. Следует отметить, что у политиков схожие биографии. Оба родились в простых семьях и с детства научились добиваться поставленных целей путем совершенствования своих навыков. Оба возглавили страны в непростой период и многое сделали для укрепления, развития и превращения Казахстана и Индии в крупные региональные державы. Полагаю, что этот фактор стал предопределяющим в налаживании дружеских конструктивных отношений между двумя лидерами.В ходе беседы Нурсултан Назарбаев детально рассказал индийскому премьеру историю становления Казахстана. И по мере постижения того, через какие трудности приходилось проходить нашей стране, в глазах Н. Моди появлялось все большее уважение к нашему Президенту. Порой я отмечал, что он делал заметки для себя, возможно, чтобы применить казахстанский опыт, особенно в проведении реформ у себя на родине.Стоит отметить, что на следующий день после визита Премьер-министра Индии в Казахстан, оба лидера прибыли в Уфу, где впервые в одном месте были проведены саммиты БРИКС и ШОС. Касаясь тематики ШОС, следует также добавить, что на саммите этой организации в июне 2016 года в Ташкенте было принято историческое решение о начале запуска процесса по предоставлению Индии и Пакистану статуса государства – члена ШОС, Ирану – партнера по диалогу.25–26 августа 2015 года Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф совершил официальный визит в Казахстан, а накануне дал интервью, в котором достаточно подробно рассказал, чего он ожидает от поездки в нашу страну. Показательно, что на вопрос, может ли Казахстан стать одним из новых центров миротворчества, Премьер-министр Пакистана ответил следующее: «Мы восхищены той ролью, какую Казахстан играет в системе построения глобального мира и безопасности, и полностью уверены в нашей братской стране и ее дальновидном руководстве. Казахстанское руководство создало СВМДА, которое способствует укреплению мира и безопасности. Казахстан также является важным членом ШОС. Мы поддерживаем возрастающую роль Казахстана в качестве миротворческого центра». Такой настрой пакистанского гостя уже предопределил положительные результаты визита.Стоит отметить, что близкие дружеские и доверительные отношения между главами двух государств сформировались уже давно, еще со времен обмена визитами в далеком 1992 году. Интересен тот факт, что до встречи в Акорде пакистанский премьер совершил небольшую экскурсионную поездку по столице нашей Родины, чтобы сравнить прошлое с настоящим, и был впечатлен масштабами строительства, которые произошли за относительно короткий период времени.Официальный визит Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Казахстан в октябре 2015 года проводился в рамках турне по странам Центральной Азии. Тем не менее Казахстан в нем занимал особое место. В ходе переговоров Глава государства обратил внимание японского премьера на ряд сближающих факторов. В частности, и Казахстан, и Япония пережили трагические последствия испытания и применения ядерного оружия. Что касается современной истории развития наших стран, то строительство Астаны ведется по генеральному плану японского архитектора К. Курокавы, а развитие нового международного университета – Назарбаев Университета – осуществляется под руководством представителя Японии ректора Ш. Катсу.Сразу же после того, как переговоры в расширенном составе завершились, С. Абэ быстро подошел к нашему Президенту. Это неординарный случай, и я поинтересовался причиной действий японского премьера. Оказывается, гость из Японии хотел, чтобы, пока все участники встречи не разошлись, Глава государства сфотографировался с японской делегацией. Поначалу мы подумали, что речь идет о коллективной фотографии, но С. Абэ уточнил, что просит сфотографироваться с каждым членом японской делегации по отдельности. Безусловно, эта просьба была удовлетворена. После фотографирования ­Нурсултан Абишевич еще раз обратил внимание на близость двух народов, в шуточной форме предложив членам делегации «перемешаться» и после попробовать определить, кто из какой делегации. Честно говоря, для человека со стороны эта задача была бы не из легких.Еще один приятный случай, не предусмотренный государственным протоколом, произошел на официальном приеме в честь Премьер-министра Японии от имени Президента Казахстана. Нурсултан Абишевич начал обходить все столы, чтобы переговорить с каждым членом японской делегации. Это был исключительный, но очень важный момент с точки зрения привлечения японского бизнеса для работы в Казахстане.Отдельного внимания заслуживает тост Премьер-министра Японии, произнесенный во время приема. Свои пожелания С. Абэ начал со слов «Я весьма рад впервые посетить «Ұлы дала елі» – Казахстан». Во время тоста он особенно выделил свое высокое уважение, оказываемое Главе государства. В частности, он сказал следующее: «Президент Нурсултан Назарбаев руководит развитием страны, принимая волевые решения, это перенос столицы страны в 1997 году, предот­вращение полного высыхания Аральского моря, благодаря построенной в 2005 году плотине. Я слышал, что тогда существовали самые различные мнения относительно таких решений Президента, однако течение времени подтверждает их правильность. Нурсултан Назарбаев является образцом политика и лидера государства». Думаю, такое мнение разделяет не только Премьер-министр Японии, но и многие другие зарубежные лидеры.С. Абэ также поразил нас своей осведомленностью об истории Казахстана. В частности, он отметил, что «около 100 лет назад казахская интеллигенция при создании автономного правительства «Алаш-Орда» указала в своей резолюции, что «необходимо построить национальное и демократическое государство по образцу Японии». Он выразил свое глубокое впечатление тем, что предки казахстанцев еще с тех времен высоко ценили японскую модель государственного строительства.В ноябре 2015 года свой первый официальный визит в Казахстан также совершил Президент Афганистана Мохаммад Гани. Президенты двух стран провели переговоры в узком и расширенном составе, обсудили широкий блок вопросов. Дружественный и конструктивный характер переговоров задал Президент Казахстана в самом начале беседы, отметив, что Центрально-Азиатский регион и Афганистан с давних времен имеют общие богатые исторические и культурные ценности. Нурсултан Назарбаев напомнил афганским партнерам, что отношения между нашими странами берут начало еще с контактов Казахского ханства и Ахмад-шаха Дуррани несколько веков назад.В феврале 2016 года с первым официальным визитом в Казахстан мы ожидали Президента Египта. Не секрет, что в последние годы эта страна пережила непростой период. Тем не менее народ Египта сплотился и выразил доверие новому Президенту Абдель Фаттаху Ас-Сиси. Этого лидера мы и встречали в Астане. Характерно, что и Президент Казахстана, и Президент Египта были настроены весьма конструктивно. А. Ас-Сиси открыто декларировал цели своего визита – еще больше укрепить тесные связи между нашими странами по всем направлениям. К слову, египетский лидер намерен построить новый административный центр в Каире, а поэтому его весьма заинтересовал опыт становления и развития Астаны. По личному поручению А. Ас-Сиси в течение месяца после его визита нашу столицу посетила солидная делегация из Каира, в задачу которой входило изучение казахстанского опыта в деле строительства столицы.25–26 октября 2015 года Нурсултан ­Назарбаев совершил официальный визит в Государство Катар, где он провел переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также по сложившейся традиции встретился с представителями деловой и финансовой элиты этой страны. Теплота, с которой была принята делегация Казахстана во время визита, и солидный пакет договоренностей, достигнутых во время переговоров, – все это говорит об особом отношении молодого Эмира Катара к Президенту Казахстана, подтверждаемом, в частности, следующими словами: «Я учусь у Вас, господин Президент, и всегда рад встречаться». Эмир Катара выразил уверенность, что текущий визит придаст мощный импульс двусторонним отношениям, а также отметил заинтересованность в сотрудничестве по широкому спектру вопросов.11 апреля 2016 года состоялся официальный визит Президента в Исламскую Респуб­лику Иран. Глава государства встретился с Президентом Х. Рухани, Духовным лидером А. Хаменеи, а также с представителями холдингов и компаний ИРИ. Мы придавали большое значение данному визиту, так как это было первым мероприятием на высшем уровне после снятия санкций против Ирана. Отмена ограничений в сотрудничестве открывала новые возможности, тем более, мы и ранее активно развивали двусторонние отношения с этой страной. Этот факт, а также большой вклад Казахстана в продвижение переговоров по иранской ядерной программе высоко оценивается руководством ИРИ. В частности, на совместном брифинге по итогам встречи Президент Ирана Х. Рухани заявил следующее: «Казахстан всегда был рядом с нами, оказав помощь в проведении двух раундов ядерных переговоров Ирана с «шестеркой», и теперь предоставляет содействие в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий».Стоит отметить, что Президент Казахстана со всеми лидерами Ирана выстроил добрые доверительные отношения. Он всегда призывал иранское руководство отказаться от ядерного оружия, приводил пример Казахстана, который пошел на этот шаг и сегодня уверенно идет по пути устойчивого развития. Поэтому Президент Х. Рухани также, как и его предшественники, высоко ценит и прислушивается к мнению Нурсултана ­Назарбаева. Это тоже является решающим вкладом Главы нашего государства в урегулирование вопроса по иранской ядерной программе.В этом контексте следует напомнить, что в декабре 2015 года – январе 2016 года все мировое сообщество следило за ходом переговоров по иранской ядерной программе. Казахстан не был исключением. Более того, казахстанская сторона принимала активное участие в этом процессе. В частности, об этом свидетельствует Заявление Главы нашего государства в связи с прогрессом в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) от 30 декабря 2015 года.Реализация СВПД началась 16 января 2016 года, в так называемый День имплементации. Вместе с тем участники СВПД не смогли бы приступить к его реализации, если бы не политическая воля Президента Казахстана. Именно по поручению Нурсултана­ Назарбаева Казахстан обеспечил поставку в Иран 60 тонн природного урана. Только после этого наступил День имплементации СВПД, что весьма положительно оценивается партнерами из «шестерки» и Тегераном. Это является результатом мудрой и взвешенной политики в вопросах ядерного разоружения и нераспространения, что в очередной раз подчеркивает лидерство нашей страны в данной сфере.Особым вкладом Нурсултана Назарбаева в укрепление стабильности и безопасности в мире, безусловно, можно считать и посредническую миссию Главы нашего государства в восстановлении турецко-российских отношений, осложнившихся после инцидента со сбитым российским военным самолетом в ноябре 2015 года. В конце прошлого года на наших глазах отношения между двумя державами – Россией и Турцией – «шли в пропасть», что с болью воспринималось Президентом Казахстана. Он с момента приобретения независимости РК и по сей день активно и усердно работает над сближением позиций этих двух стран – стратегических партнеров Казахстана. Поэтому Нурсултан Назарбаев не мог оставаться в стороне.Последние полгода Глава государства активно контактировал и с Президентом Турции, и с Президентом России, призывая обоих к примирению. Достаточно сказать, что за последние три месяца Нурсултан Назарбаев дважды встречался с турецким лидером: 1 апреля в Вашингтоне и 13 апреля в Стамбуле, а также трижды с российским: 9 мая в Москве, 31 мая в Астане и 16 июня в Санкт-Петербурге. И это, не считая многочисленных телефонных разговоров.В результате этих встреч и переговоров удалось наладить прямой контакт между президентами Турции и России. Подтверж­дением этому является телефонный звонок Р. Эрдогана Нурсултану Назарбаеву, в ходе которого он выразил благодарность за бесценный вклад и большую работу, направленную на нормализацию всего комплекса отношений между Турцией и Россией.Все это свидетельствует об огромном миротворческом потенциале нашего Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева. Более того, наглядным показателем высокой оценки мировым сообществом 25-летней работы Президента независимого Казахстана стало избрание нашей страны в непостоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2017–2018 годы.Миссия продолжается.