Модернизация политической системы

Послание Президента народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» вызвало широкий резонанс не только в нашей стране, но и за рубежом. Ведущие мировые СМИ уделили внимание выступлению Касым-Жомарта Токаева и озвученным им важным инициативам.

Токаев намерен переустроить политическую систему Казахстана. По словам Президента, Казахстану нужно усилить роль Парламента и покончить с суперпрезидентской формой правления. Родственникам Президента запретят занимать высокие посты.

«Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс институтов власти и будет способствовать устойчивому развитию страны. Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно», – констатировал Токаев.

Он предложил законодательно оформить прекращение членства президента в правящей партии на период его полномочий. Главы местных администраций и их замы впредь не будут занимать должности в филиалах партий. «Данная норма повысит политическую конкуренцию, позволит сформировать многополюсную партийную систему», – сказал Президент Казахстана.

...На выборах в Мажилис предлагается перейти к смешанной, пропорционально-мажоритарной системе голосования вместо действующей сейчас пропорциональной системы голосования по партийным спискам. «Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровне», – уверен Президент Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу пообещал перестроить политическую систему и рассказал о предварительных данных расследования январских беспорядков в республике.

Казахстан, по словам Токаева, перейдет от «суперпрезидентской формы правления» к президентской республике с сильным парламентом, президент не будет участвовать в работе партий, а его родственники – занимать государственные должности.

«Глава государства должен выс­тупать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе», – сказал Токаев в среду, спустя два месяца после подавления массовых беспорядков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу страны предложил осуществить несколько государственных реформ для переустройства политической модели Казахстана, в частности пересмотреть порядок формирования Сената (верхней палаты Парламента), создать Конституционный суд и перейти от пропорциональной избирательной системы к смешанной модели.

Президент также предложил сменить суперпрезидентскую форму правления на президентскую и запретить родственникам Главы государства занимать высокие посты. По его словам, январские события стали следствием застоя, поэтому Казахстану необходимы перемены.

...По словам господина Токаева, переход от суперпрезидентской к президентской республике с «сильным парламентом» «обеспечит оптимальный баланс институтов власти и будет способствовать устойчивому развитию страны».

По словам Президента Токаева, нет необходимости проводить реформы ради реформ. Изменения делаются не для того, чтобы быть хорошими для других.

«Практика, когда декларируемые на бумаге успехи не имеют ничего общего с реальностью, осталась в прошлом. Народу нужны не отвлеченные идеи и обещания, а ощутимые перемены к лучшему. Мы должны открыто говорить о существующих проблемах и вместе искать оптимальные пути их решения. Важно обеспечить честную и открытую конкуренцию, навсегда искоренить все искусственные монополии как в экономике, так и в политике. ...Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном переходе ...к президентской республике с сильным Парламентом», – сказал Токаев.

По словам Президента, это даст возможность реализовать принцип успешного государства, превратить Казахстан в эффективное государство. Президент также предложил инициативы для достижения целей.

Президент Казахстана выступил с Посланием, в ходе которого обнародовал ряд мер по преодолению текущих вызовов.

В части политических реформ Токаев сказал, что модель Казахстана должна перейти от суперпрезидентской системы к президентской республике с сильным Парламентом. Он предложил расширить полномочия нижней палаты Парламента, создать Конституционный суд, снизить порог для создания политических партий и реформировать избирательную систему.

...Говоря о влиянии международной ситуации на Казахстан, Токаев отметил, что нынешняя международная ситуация во многом похожа на самый напряженный этап «холодной войны», а глобальное развитие сталкивается с беспрецедентной неопределенностью. В этих условиях Казахстан должен твердо ставить перед собой цели, сохранять социальное единство и сплоченность, защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

Он отметил, что Казахстан сталкивается с беспрецедентными экономическими трудностями, вызванными обострением геополитической ситуации, но у страны есть ресурсы и средства, необходимые для преодоления кризиса. Токаев подчеркнул, что Правительство должно в первую очередь сформировать системные антикризисные меры по обеспечению стабильности национальной валюты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть закон о средствах массовой информации.

«СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью. Работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром СМИ называют четвертой властью. Именно по­этому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей журналистской братии», – обратился Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

...«Убежден, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных СМИ. Поэтому необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы», – отметил Касым-Жомарт Токаев.