Что побуждает детей идти на преступления в Казахстане

Тема детской преступности активно используется в кинематографе, литературе. Там малолетние преступники практически все из неблагополучных семей, беспризорники, оставшиеся без родителей. Вероятно, поэтому присутствует некий налет романтики, но литература и кино не всегда отражение реальности. Психологи утверждают: в наше время подростков толкает на преступления не уголовная романтика, как это чаще было в 90-е, а в большей степени социальное неравенство и отсутствие эмоционального контакта в семье.

...Оттуда, как утверждают психологи, большинство наших как положительных, так и отрицательных качеств. И ученые, и уголовники когда-то были детьми. Где же происходит сбой? И что можно предпринять, чтобы дети оправдали надежду на светлое будущее, а не стали резервом для взрослого криминала?

Сотрудники ювенальной полиции во многом согласны с врачевателями душ.

– Социальное неравенство – лишь одна из многих причин, побуждающих несовершеннолетнего к противоправным действиям, – говорит Жанна Шонжанова, начальник отдела ювенальной полиции Управления МПС ДП города Алматы. – У подростков это чаще спонтанные действия от непонимания ответственности. Детьми постарше двигают иные мотивы. Это может быть и желание выделиться, стать неформальным лидером. При любом раскладе каждый отдельный случай мы изучаем, ищем причины. Наша первостепенная задача – защита прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних от любых форм посягательства. Есть одна такая профессиональная поговорка – «если ребенок пошел на преступление, значит, это кому-нибудь нужно». И мы выявляем, кому же это понадобилось – самому ребенку или же он связался с плохой компанией. Бывает, нерадивые родители толкают на преступления или же у подростка вымогают деньги или материальные ценности, и он идет на нарушение закона.

Лучшее преступление это то, которое удалось предотвратить. Следуя этому принципу, сотрудники ювенальной полиции проводят огромную профилактическую работу. Выявляют родителей, не занимающихся воспитанием детей, взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в совершение противоправных антиобщественных действий. Также проводится работа по раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, бродяжничест­ву, злостно уклоняющихся от получения образования, детей с девиантным поведением. Профилактическая и разъяснительная работа ведется в школах и колледжах. Сотрудники ювенальной полиции проводят лекции, беседы, родительские собрания, где разъясняются права, обязанности и нормы законодательства. И главное – какие по каж­дому пункту предусмотрены санкции. Когда ребенок узнает, что ему грозит, он начинает более осознанно подходить к своим действиям.

Одними беседами и увещеваниями «ювеналы» не обходятся. Наглядный пример – лучшая мотивация. Для детей, однажды запятнавших себя мелким хулиганством, проводят экскурсии в специальные учреждения исправительного характера. Вероятно, благодаря этим комплексным мерам по городу Алматы наметилась тенденция к спаду подростковой преступности.

С начала года несовершеннолетними совершено 56 преступлений. Это 1,6% от общего количества по городу. И что интересно, из 56 преступлений 14 совершено одним подростком, вовлеченным взрослыми мошенниками в свою преступную схему. Ее, к счастью, удалось выявить и ликвидировать. Взрос­лые преступники идут на такое очень часто. Зная, что подростка наказывают мягче, они вербуют детей и так или иначе вовлекают их в свои противоправные действия. Механизмы вербовки различны. Преступники действуют, как хорошие психологи: кого-то увлекают перспективой безбедного существования, кого-то шантажируют.

За совершение административного правонарушения привлекают к ответственности с 16 лет. С этого возраста в отношении подростка уже можно составить протокол об административном правонарушении. Уголовная ответственность возникает тоже с 16, но с оговоркой – за совершение особо тяжких преступлений привлекают с 14 лет. Уголовным кодексом предусмот­рено наказание за особо тяжкие преступления не свыше 10 лет, с оговоркой, если это убийство или акт терроризма, то до 12 лет. Но это очень крайние случаи. В Казахстане такого не было.

– Диапазон подростковых преступлений – это преимущест­венно мелкие кражи, хулиганства, нарушение общественного порядка, – рассказывает Жанна Турсынхановна. – Причины детских преступлений не всегда в асоциальных корнях. Часто противоправные действия совершают очень благополучные с виду дети из полных обеспеченных семей. Положительные со всех сторон родители «забывают» объяснить ребенку элементарные вещи, что такое хорошо, а что такое плохо, ну или на это не хватает времени. Работаю с детьми почти пятнадцать лет. И все эти годы одно и то же. Когда случается непоправимое, у всех родителей шок. Начинаются старые песни о главном: мой не такой, он никогда бы так не поступил, он не курит, не матерится. Никто не хочет слышать и понимать, что дома ребенок один, в обществе – другой, с друзьями – третий. Родители предпочитают все видеть в розовых очках. Конечно, бывает, дети не видят грани между преступлением и шалостью. Кто-то просто хочет показать, что он смелее, но бывают и факты, когда целенаправленно идут на преступление.

По статистике лишь 10% детей, ступивших однажды на скольз­кую дорожку, придерживаются выбранного пути. Остальные девяносто возвращаются к нормальной законопослушной жизни. И в этом им значительную помощь оказывает государство. При совершении любого преступления работа проводится не только с детьми.

– Бывают семьи, в которых родители ведут аморальный образ жизни, мы ставим таких на учет в полицию, привлекаем по статье 127 Административного кодекса, в которой предусмотрен штраф за невыполнение обязанностей, связанных с воспитанием ребенка, – говорит Жанна Шонжанова. – Ежемесячно проверяем и по месту жительства, и по месту учебы. Но бывают родители, которые допускают повторные нарушения. Мы вынуждены направлять материалы в комиссию по делам несовершеннолетних уже с ходатайством об ограничении или о лишении родительских прав. Но, честно говоря, в Казах­стане это происходит редко. Чаще у нас применяется длительная профилактическая работа, потому как многие понимают всю серьезность происходящего далеко не сразу. Кто-то встает на путь исправления лишь тогда, когда от лишения родительских прав отделяет один шаг. Но бывает, что родителям их асоциальный образ жизни дороже, чем собственные дети, и их уже не исправить. Мы помещаем ребенка в специальную организацию – центр поддержки детей, а дальше уже в детское учреждение. За четыре месяца по всему городу мы привлекли свыше 60 родителей за невыполнение своих обязанностей.

В первую очередь преступления совершаются из-за отсутствия контроля и внимания со стороны родителей. Сыт, одет, обут, учится – и достаточно. А с кем он общается, во что его вовлекают? По сути, после выявления преступления государство берет на себя функцию родителя. Начинает следить тщательнее за жизнью ребенка, его интересами, кругом общения. Определяет провинившегося отпрыс­ка в секции, кружки, приучает к полезным занятиям, следит за успеваемостью. Отсутствие свободного времени, конечно, не является гарантией того, что подросток не совершит преступление, но вероятность этого снижается в разы.

Просто услышать ребенка

К сожалению, Казахстан который год бьет сомнительные рекорды по подростковым суицидам. Каждое такое происшествие – это трагедия, которой можно было избежать. Причиной суицидов в 80% случаев становятся сложные взаимоотношения в семье.

– Суицидальные наклоннос­ти – один из основных запросов к психологам, работающим с несовершеннолетними, – комментирует Ирина Падалко, детский и подростковый психолог. – Статистика печальна и потому, что в нашем обществе только формируется тренд обращения за психологической помощью к специалисту. На прием приходят уже в запущенных случаях, когда понимают, что происходит что-то страшное. Сегодня в терапию идут дети 13–14 лет с явными признаками клинической депрессии, их ведем совместно с психиатрами, которые назначают медикаментозное лечение. Причин этому много. Конечно же, не остались в стороне злополучный карантин и дистанционное обучение. Но все сваливать на это несправедливо. Основная причина – отсутствие эмоциональной близости с родителями или опекунами. Если ребенок недополучает внимания и любви в семье, он найдет их в другом месте. И дай бог, чтобы это было хорошее место, но так бывает не всегда. Плохая компания, взрос­лые товарищи, которые управляют неокрепшим ребенком. Или вторая, более радикальная сторона – суициды. Среда определяет действие и поведение ребенка. Конечно, полностью родитель не в состоянии оградить подростка от общения с асоциальными людьми, но если у ребенка доверительные отношения дома и он может обговорить любые интересующие вопросы, это лучшая профилактика трагических происшествий.

Соглашусь с представителями ювенальной полиции. Во всем важны мера и баланс. Опасность представляет как гиперопека, так и недостаток внимания. Настораживать должно не только девиантное поведение, большую тревогу вызывают удобные дети. Здесь сразу же надо работать с родителями, в основном с матерями. Чаще всего портрет матери удобного ребенка – властная, подавляю­щая, тревожная женщина. Но, к сожалению, такие матери, вроде как действующие из лучших побуждений, почти никогда не принимают факт своей вины, считают, что они безгрешны и виноваты только дети или окружение.

Спусковым механизмом или триггером становится обычно семейный скандал, агрессивные шутки, наказание без выяснения доподлинных причин совершения поступка. Также огромное место занимает родительский и педагогический перфекционизм. Завышаются требования, идет какая-то круглосуточная гонка, ребенка попросту гнобят за отсутствие достижений, вызывают в нем чувство вины. Требуют ответственности, которую сами же и не взрастили в нем. Эмоциональная перегрузка ребенка колоссальная. Старшеклассники встают в 6 утра, и у них начинается настоящий рабочий день – школа, репетиторы, секции, уроки. Они даже спать не успевают нормально. У детей сплошные страхи – не оправдать доверие, не подвести родителей: «Ах, ты бессовестный, неблагодарный, мать до чего довел, не оправдал надежд, мы в тебя столько вложили, а ты...» И у ребенка ломается все внутри, умирает. Дети, пытаясь снять нагрузку, уходят в асоциальное поведение, а далее – в преступность. Сдача экзаменов – вообще словно завершающий этап, способный перемолоть психику даже эмоционально зрелого подростка. Ломать сис­тему сложно, гораз­до проще услышать своего ребенка.

Однозначно, из семьи, в которой ребенка принимают таким, какой он есть, любят, уважают и всегда готовы прийти на помощь, дети не уходят ни в криминальный мир, ни в окно.