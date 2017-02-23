​Что показывает дневник

Главная цель внедрения электронных школьных журналов и дневников «Kүнделік» – это переход к безбумажной отчетности в школах, обеспечение мониторинга образовательного процесса в целом по стране и прозрачности учебного процесса для школьников и их родителей. В системе уже работают все областные управления образования, практически все городские и районные отделы.

– За время действия пилота мы получили много отзывов от педагогов, – отметила на брифинге в Службе центральных коммуникаций директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Жаныл Жонтаева. – К примеру, учителя Костанайской области называют ряд преимуществ в работе с программой – это возможность формирования отчетов по учебным предметам, редактирования данных на любом этапе, экономия времени при работе с электронными журналами, удобный и понятный интерфейс. Для родителей – это возможность отслеживать успеваемость детей. В то же время указывается на недостаточное количество компьютеров в школах, на устаревшую материально-техническую базу, поэтому в первую очередь сельские, затем городские школы мы обеспечим оборудованием. В этих целях на ближайшие три года выделено 12 миллиардов тенге, позаботятся и о качественном широкополосном Интернете для всех более чем семи тысяч школ.

Директор департамента информационных технологий МОН РК Алмат Ищанов подчеркнул, что на платформу «Kүнделік», созданную в рамках государственно-частного партнерства, ее программное обеспечение, сопровождение и эксплуатацию министерство не тратит ничего. Доступ родителей к системе электронного дневника, то есть базовый функционал, бесплатный. Дополнительный сервис – составление рейтинга учащихся и прочая аналитика, предполагавшийся платным, вызвал негативный резонанс и потому был отключен.

Проекту электронных журналов и дневников еще предстоит пройти ряд правовых и прочих процедур, доработок с учетом предложений, и ориентировочно в сентябре – ноябре «Kүнделік» станет эксплуатироваться на постоянной основе, став частью Национальной образовательной базы данных.