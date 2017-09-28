​Что портило воздух?

Первые возмущенные отзывы горожан начались примерно месяц назад – люди жаловались на головную боль, тошноту, головокружение и на общее недомогание. Затем стали поступать десятки заявлений в акимат, а именно – в областной департамент экологии и в прокуратуру. Обращений было много, некоторые из них – коллективные.
Как рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель департамента экологии Кабижан Капанов, на основании жалоб граждан и представления природоохранной прокуратуры в городе начались тематические, то есть внеплановые проверки.
Проверялся ряд организаций, чья деятельность так или иначе связана с нефтепродуктами, и среди них самым крупным предприятием был Атырауский НПЗ. Хотя сам завод с 18 августа по 24 сентября впервые в своей истории был полностью остановлен на капремонт. Проверка предприятия длилась с 25 августа по 26 сентября, в ходе нее экологи выявили на заводе два нарушения. Во-первых, оказалось, что при проведении плановых ремонтных работ завод не получил заключение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). За это нарушение экологи наложили на предприятие штраф в размере 500 МРП (больше миллиона тенге).
Второе нарушение касалось неисполнения приказа министра экологии от 2012 года, где было четко прописано, что такое крупное предприятие, как НПЗ, расположенное в населенном пункте, в обязательном порядке должно было разработать план действий при неблагоприятных метеоусловиях. Иными словами, завод должен был заключить договор с Казгидрометом, который бы заранее предупреждал о неблагоприятных погодных условиях. Предприятие, в свою очередь, на такие случаи обязано иметь разработанный план, который бы регулировал производство в таких обстоятельствах. Как оказалось, АНПЗ это требование проигнорировал.
– По закону за это штраф не налагается, и мы выписали заводу предупреждение. Если второй раз не будет соблюдено это условие, то мы вынуждены будем обратиться в суд, – уточнил Кабижан Капанов.
При этом на вопрос журналистов, можно ли утверждать, что источником неприятного запаха, который на протяжении целого месяца временами накрывал город, является Атырауский нефтеперерабатывающий завод, руководитель областного департамента экологии твердо ответил: «Да!»