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​Что портило воздух?
Рахим Койлыбаев, Атырау

Первые возмущенные отзывы горожан начались примерно месяц назад – люди жаловались на головную боль, тошноту, головокружение и на общее недомогание. Затем стали поступать десятки заявлений в акимат, а именно – в областной департамент экологии и в прокуратуру. Обращений было много, некоторые из них – коллективные.

Как рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель департамента экологии Кабижан Капанов, на основании жалоб граждан и представления природоохранной прокуратуры в городе начались тематические, то есть внеплановые проверки.

Проверялся ряд организаций, чья деятельность так или иначе связана с нефтепродуктами, и среди них самым крупным предприятием был Атырауский НПЗ. Хотя сам завод с 18 августа по 24 сентября впервые в своей истории был полностью остановлен на капремонт. Проверка предприятия длилась с 25 ав­густа по 26 сентября, в ходе нее экологи выявили на заводе два нарушения. Во-первых, оказалось, что при проведении плановых ремонтных работ завод не получил заключение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). За это нарушение экологи наложили на предприя­тие штраф в размере 500 МРП (больше миллиона тенге).

Второе нарушение касалось неисполнения приказа минист­ра экологии от 2012 года, где было четко прописано, что такое крупное предприятие, как НПЗ, расположенное в населенном пункте, в обязательном порядке должно было разработать план действий при неблагоприятных мете­оусловиях. Иными словами, завод должен был заключить договор с Казгидрометом, который бы заранее предупреждал о неблагоприятных погодных условиях. Предприятие, в свою очередь, на такие случаи обязано иметь разработанный план, который бы регулировал производство в таких обстоятельствах. Как оказалось, АНПЗ это требование проигнорировал.

– По закону за это штраф не налагается, и мы выписали заводу предупреждение. Если второй раз не будет соблюдено это условие, то мы вынуждены будем обратиться в суд, – уточнил Кабижан Капанов.

При этом на вопрос журналис­тов, можно ли утверждать, что источником неприятного запаха, который на протяжении целого месяца временами накрывал город, является Атырауский нефтеперерабатывающий завод, руководитель областного департамента экологии твердо ответил: «Да!» 

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