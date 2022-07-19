Что посеешь?

Глава государства отметил, что урожайность растениеводства в Казахстане значительно отстает от мировой. Для решения этой проблемы нужно закрыть и другую: обеспеченность собственными семенами, которая пока в среднем составляет лишь 51%. А по таким позициям, как картофель и сахарная свекла, этот показатель и вовсе не превышает 10%.

Директор Павлодарской областной сельскохозяйственной опытной станции Байжан Уалханов считает, что работы по этому направлению предстоит немало. По его мнению, семеноводческие хозяйства должны иметь полноценный доступ к земле и работать при поддержке и по запросу местных властей.

– К сожалению, на сегодня нам хвалиться пока особо нечем, – признает эксперт. – Проблему Президент обозначил очень правильную. Например, в Павлодарской области действует только одно семеноводческое хозяйство из квазигосударственного сектора – наша опытная станция, а также, насколько я помню из данных семеноводческой инспекции за 2019 год, 11 семеноводческих хозяйств плюс продавцы семян с лицензией. Но отечественными семенами занимаются три-четыре из них – закупают у нас, также у Карабалыкской станции и в Научно-производственном центре зернового хозяйства имени Бараева. А вот алматинские семена у нас не особо приживаются, потому что наш регион с суровым климатом: зимой – морозы, летом – засуха, обеспеченность водой, кроме поливных земель, достаточно низкая. В итоге Павлодарская область по снабжению собственными семенами не достигает даже уровня в 51%, о чем сказал Касым-Жомарт Токаев. Вопрос обостряет еще и приграничный вектор. Казалось бы, это хорошо, что легко привезти семена из России, – альтернатива всегда приветствуется, только вот из-за границы зачастую приходит контрафакт.

– Из России поставляются дешевые семена, порой даже мусор под видом семян, а фермеры покупают из-за низкой цены. Бывает, что у всего этого казахстанские паспорта появляются каким-то образом, а потом идут нарекания в том, что у отечественных семян нет хорошего урожая, – говорит глава опытной станции.

По словам Байжана Уалханова, те аграрии, которые пришли в сельскохозяйственный бизнес не на один день, давно работают с учеными опытной станции. Они понимают, что дешевле закупать отечественные семена, что дешевле самим в партнерском сообществе производить их. Вложения от этих хозяйств не превышают 6–7 млн в год, зато они получают полное сопровождение и линейку выбора – «подушку безопасности». В качестве примеров называет он ТОО «БИК», «Победа», «Галицкое», «Актогай агро», КХ «Замандас» и других, сотрудничающих как по обеспечению семенами, так и по выведению сортов. В основном речь идет о зерновых, реже – о кормовых культурах и картофеле.

Но с другой стороны, сейчас появляется немало новых хозяйств, которые, скажем так, не являются резидентами Павлодарской области. То есть приезжие люди открывают здесь дело, берут на 5–10 лет землю в аренду, хотят за это время «поднять урожаи» и быстро заработать, выжимают из земли все, оставляя после себя наделы, непригодные для рекультивации. И вот им наука не нужна. Так что вопрос грамотного распределения земель сельскохозяйственного назначения очень даже многогранный.

Можно сказать, что он перво­очередной и для решения проблем развития семеноводства непосредственно на базе опытных хозяйств. Сельскохозяйственным станциям нужно обеспечить доступ к земле.

– Поскольку мы являемся семеноводческим хозяйством, у нас четырехпольный севооборот, и для этого нужны угодья. Наша станция несколько раз участвовала в конкурсах на землю, но практичес­ки безрезультатно, – продолжает Байжан Уалханов. – Сейчас у нас для размножения семян высших репродукций всего около 1 000 гектаров в Иртышском районе, а это 300 километров от самой станции, и такая же площадь на первичном семеноводстве именно для селекции в Павлодарском районе. При этом в 2019 году нам выделили 800 миллионов тенге на приобретение техники и поставили задачу к 2025 году закрыть около 6% потребности региона в семенах яровых зерновых культур. Конечно, эти 6%, пусть и с натяжкой, мы закроем. Но для этого, а также чтобы выдвинуться сверх норматива на дальнейший рост с ежегодным добавлением хотя бы в 1,5%, нам нужно дополнительно 4 тысячи гектаров.

К слову, так исторически сложилось, что Павлодарская опытная станция находится в месте буквально стрессового, экстремального земледелия. Создавали ее в советское время в Красноармейке (сейчас село называется Кеменгер) для научных работ по защите от почвенной эрозии, поэтому и разместили в самом неблагоприятном месте региона – здесь сходятся три розы ветров, зимой температура достигает минус 40 градусов, а летом – 40 тепла, да и бонитет почвы – не более 12. И когда научный коллектив сумел в 2019 году получить земли в Иртышском районе (а это зерновая житница Прииртышья), туда сразу же перебросили тиражирование, хотя расстояние в 300 км между двумя отделениями не облегчает работу, ведь это как минимум постоянная переброска техники.

Второй профиль, который должен быть отработан системно для научного развития семеноводства, – взаимо­действие с местными властями. К сожалению, зачастую это зависит от конкретных людей на долж­ностях в акиматах и профильных управлениях. Между тем опытная станция главный акцент в своей работе делает именно на обеспечении семенами того региона, в котором она находится. Но вот министерское подчинение на местах воспринимают как «клеймо» – вы не наши.

– Лет пять назад в области практиковали 019-ю программу по распространению инновационного опыта. Деньги на нее выделялись из регионального бюджета, и наша станция решала конкретно региональные проблемы, – приводит пример эксперт. – Как раз по этой программе мы начинали в 2019 году, когда впервые так остро встала сахарная тема, опытные посевы сахарной свеклы. И достаточно хорошо наша станция поработала: приглашали иностранных специалистов, закладывали опыты вместе с крупными хозяйствами и получили нужный урожай, начали свою селекционную линию сахарной свеклы.

Руководство области сменилось. Сейчас нет ни этой программы, ни свекольного проекта, и сахарный завод, который обещали построить в 2022 году, не готов еще даже в проекте, хотя курирует его государственная структура СПК «Павлодар». Впрочем, ученые опытной станции свою работу продолжают – испытывают до 40 сортовых линий сахарной свеклы, но, как говорится, без всякой поддержки, а из любви к науке. Потому что уверены: для Павлодарской области, да и страны в целом, эти исследования еще пригодятся.