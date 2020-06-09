Экономика
Что повлияло на укрепление тенге, рассказал Досаев
Айдана Демесинова
В ходе заседания Правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев назвал причины укрепления тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Рост цены на нефть благоприятно отразился на валютах стран – торговых партнеров Казахстана. Российский рубль за май текущего года укрепился на 5,7% до 70,14 рублей за доллар США, евро - на 1,3% до 1,11 доллара США за евро. Дополнительную поддержку национальной валюте оказали запланированные продажи валюты из Национального фонда с целью выделения гарантированного трансферта в республиканский бюджет. В истекшем месяце продолжали действовать принятые меры по обязательной продаже части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора", - сказал Досаев.

Он отметил, что в мае объем продаж субъектами квазигосударственного сектора составил 156 млн долларов США за месяц.

"Рост мировых цен на нефть вкупе с благоприятными внутренними факторами способствовал укреплению обменного курса тенге за май на 3,1% с 424,57 до 411,55 тенге за долларов США.  По итогам торгов 8 июня  средний курс сложился на уровне 397,27 тенге за долларов США", - добавил спикер.

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