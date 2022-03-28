Стабильность валютного рынка – основа устойчивости казахстанской экономики в условиях геополитической турбулентности, считают эксперты. А весь мир действительно прилично «трясет». Как отметил в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан тоже столкнулся с беспрецедентными в современной истории финансово-экономическими трудностями.

Что происходит на отечественном валютном рынке и как себя вести обычным гражданам, мы поинтересовались у участников

сегодняшнего «Эксперт-совета».

Ажиотажный спрос

В первые недели марта казахстанцы, у которых есть хоть какие-то сбережения, испытали настоящий стресс, когда доллар начал стремительно расти, а купить его стало практически невозможно. Президент Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев рассказал, как это было:

– В предыдущие дни, когда курс российского рубля превысил отметку в 130 за доллар, у нас на рынке появились девальвационные ожидания: мол, тенге может оказаться выше 550–600 за доллар. И как раз так совпало, что в банках второго уровня образовался дефицит иностранной валюты.

Как говорят сами банкиры, это было связано с тем, что многие казахстанцы начали снимать ее со своих депозитов. Поэтому БВУ перестали котировать обменным пунктам иностранную валюту.

Обычно обменный пункт подавал заявку в банк на определенный объем средств в долларах, евро, рублях и прочих зарубежных дензнаках, финансовый институт ее выполнял, и обменник подкреплял свою кассу наличной валютой. Так как в самих банках возник валютный дефицит, они перестали снабжать и обменные кассы.

В итоге многие обменники и практически все банки второго уровня (БВУ) прекратили продажу иностранной валюты. Это еще больше усугубило ситуацию: возник ажиотажный спрос, который ни финструктуры, ни обменные пункты не смогли покрыть по причине отсутствия валютной наличности.

Такая ситуация продолжалась чуть ли не неделю. Только после того, как иностранная валюта поступила в банки, она появилась и в кассах обменных пунк­тов. Никаких ограничений по ее продаже у нас нет, от Нацбанка не поступало никаких указаний установить, к примеру, лимит по ее отпуску в одни руки.

Очень своевременно Президент поручил установить ограничения на вывоз иностранной валюты. Потому что, я так думаю, наши гости из Российской Федерации стали приезжать и скупать доллары, евро, и это нужно было как-то остановить. В целом назвать последние события большим потрясением для валютного рынка Казахстана сложно. Как показала практика предыдущих 30 лет, все эти ситуации временны.

Хотелось бы добавить, что при подобном раскладе ни в коем случае не следует обращаться к помощи сомнительных лиц, которые появляются у офисов банков и обменников, предлагая валюту по завышенному курсу. Обращаясь к ним, вы покупаете дензнаки по спекулятивным курсам и подвергаете себя опас­ности, ведь нередко мошенники продают клиентам поддельные банкноты, а также пытаются теми или иными способами завладеть их деньгами.

Приняты своевременные меры

Президент в Послании заверил, что у нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса. Мы попросили Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана аргументировать это высказывание.

– В условиях геополитической напряженности «подушкой безопасности» для любой страны выступают золотовалютные резервы и активы суверенных фондов. На 1 марта 2022 года резервные активы Казахстана составляли 33,5 миллиарда долларов, а валютные активы Нацфонда – 53,9 миллиарда долларов, – пояснили нам. – При отсутствии притока внешнего капитала этого объема хватит на оплату импорта товаров и услуг в течение 10 месяцев и на бесперебойное погашение внешнего долга в течение года.

Что касается инструментов, то в настоящее время введен в действие антикризисный план Правительства и Нацбанка, который включает меры поддержки как реальной экономики, так и финансовой стабильности.

Снижение инфляции и достижение стабильности на валютном рынке осуществляются с помощью повышения базовой ставки (на текущий момент 13,5%) и сохранения привлекательности тенговых депозитов.

Поддержку тенге оказывает конвертация трансфертов из Нацфонда и валютной выручки квазигоссектора, а также интервенции, осуществляемые за счет резервных активов. Помимо этого, план содержит меры по поддержке занятости и созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательства и так далее.

После обострения ситуации в Украине и введения санкций против России на валютном рынке Казахстана отмечен повышенный спрос на инвалюту. Это заметно по объему торгов с долларом на бирже, который в среднем за март составляет 207,4 миллиона долларов, что в 1,6 раза превышает средние февральские уровни.

В связи с избыточным спросом в первой половине марта наблюдался дефицит наличной инвалюты, связанный с логистическими затруднениями.

Эффективными и своевременными были меры Нацбанка по повышению базовой ставки, запус­ку совместно с Правительством программы защиты тенговых вкладов, проведению торгов в формате франкфуртского аукциона для недопущения влияния на курс негативных событий выходных и праздничных дней, а также интервенции для сглаживания экстраординарных колебаний и обеспечения предложения на валютном рынке.

Единственное, чего не хватало в эти дни со стороны властей, – своевременных и открытых коммуникаций. На фоне мировой неопределенности и непредсказуемости развития событий в стране стало возрастать эмоциональное напряжение, способное привести к нерациональным действиям. Тогда как даже имеющиеся проблемы могут быть решены более эффективно на спокойном внутреннем фоне, которому способствует осведомленность граждан о текущей ситуации.

Своевременной мерой, направленной на защиту внутреннего валютного рынка, стало также введение ограничений на вывоз иностранной валюты.

Учитывая широкое развитие безналичных операций как за рубежом, так и внутри Казахстана, объективная необходимость в использовании больших массивов наличной валюты, особенно иностранной, в настоящее время практически отсутствует. Соответственно, вывоз крупных сумм наличной инвалюты с территории нашей страны может с большой вероятностью быть классифицирован как спекулятивная операция.

Ограничения, скорее всего, временная мера, которая может быть упразднена после стабилизации ситуации.

Президент в Послании поручил проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государст­венным участием, а возможно, и частными недропользователями. Что это значит?

Казахстанские недропользователи, продающие нефть, газ, уран и другие товары за рубеж, а также организации, оказывающие услуги иностранным компаниям, относятся к компаниям-экспортерам. Оплата за их товары и услуги осуществляется иностранными партнерами в основном в инвалюте. Соответственно, компании-экспортеры, независимо от гео­политической обстановки и⁄или сложностей внутри страны, располагают выручкой в иностранной валюте.

В случае необходимости поддержки курса нацвалюты власти вправе обязать экспортеров продавать на валютном рынке часть своей выручки, обеспечивая тем самым необходимое предложение валюты и поддерживая курс. Эта мера была введена казахстанскими властями применительно к компаниям с государственным участием (например, «КазМунайГазу», «Каз­атомпрому», «КазТрансОйлу») в марте 2020 года после падения цен на нефть и начала пандемии и наравне с конвертацией валюты из Нацфонда оказывала поддержку тенге.

Учитывая нынешнее геополитическое давление на курс нацвалюты, Глава государства предложил увеличить процент продаж от валютной выручки компаний с госучастием (на текущий момент 50%). Эта мера, помимо позитивного влияния на обменный курс, также способствует деоффшоризации и дедолларизации экономики, препятствуя оттоку капитала и стимулируя экономический рост внутри страны.

Что можно порекомендовать гражданам? Сейчас слишком высока неопределенность как на мировых, так и на казахстанском рынках. Курс нацвалюты остро реагирует на любые изменения в геополитике, испытывая давление со стороны большого количества желающих купить инвалюту внутри Казахстана.

За неделю курс менялся с 512 до 506 тенге за доллар. Укреп­ление происходит на фоне снижения повышенного спроса на инвалюту. В подобных условиях, до определения дальнейшей траектории развития событий, совершать без необходимости валютные операции гражданам просто нет смысла.

Учитывая снижение негативных настроений участников локального рынка, курс тенге начал формироваться под влия­нием внешних и внутренних фундаментальных факторов. Соответственно, поддержку тенге вновь оказывает дорожающая нефть, надежды на прогресс в российско-украинских переговорах, укрепляющийся рубль, а также принятые казахстанскими властями меры по стабилизации валютного рынка.

Как сохранить сбережения

Свое мнение высказал и экс­перт Института мировой экономики и политики

Магбат Спанов.

– Мировая экономика, в том числе и казахстанская, будет приспосабливаться к новым влияниям кризиса, и, естественно, валютный рынок ожидает большая волатильность, – считает он. – Хоть многие эксперты и говорят, что в России в связи с санкциями большого спроса на доллары не будет, я думаю, это от лукавого.

Рубль и тенге подверглись еще большей инфляции. Поэтому, для того чтобы сохранить накопления, население старается перевести их в валюту. Спрос на доллары вырос, соответственно, подорожал и сам доллар. Произошло даже возвращение «черного рынка», когда валюту продавали на сайтах по завышенному курсу.

Экономика Казахстана будет адаптироваться к этой ситуации. Мы остались одним из немногих мест, через которые можно поставлять в Россию санкционные товары. Например, полагаю, Китай будет направлять товары именно через посредников, таких как Армения, Казахстан, респуб­лики Закавказья.

Еще 2–3 года назад я говорил, и повторю сейчас, что курс тенге завышен по отношению к доллару. Учитывая политическую, экономическую стабилизацию, в данный момент реальный курс, на мой взгляд, находится в коридоре 465–485 тенге за доллар. Но отсутствие долларов в свободной продаже давит на рынок, наличности не хватает. И тот курс, который сложился сейчас, я бы назвал «налогом на испуг».

Понятно, что те, кто покупал валюту по завышенной цене, теперь заинтересованы вернуть эти деньги с превышением номинала покупки.

К сожалению, в Казахстане очень мало инструментов для того, чтобы сохранить свои сбережения и накопления. У большей части населения таких сбережений, чтобы можно было играть на валютном курсе, нет. Основная часть казахстанцев настроена на то, чтобы сохранить хотя бы то, что есть.

Политические решения руководителей развитых стран показали, что теперь иметь средства на счетах в зарубежных банках не всегда надежно. Поэтому экономика Казахстана, который является членом ЕАЭС, находится под большим давлением.

Не надо забывать, что у Казах­стана самый большой товарооборот с Россией, у нас работают три больших российских банка, которые находятся под санкционным давлением, – это Сбербанк, ВТБ и Альфа банк. Они самые первые вынуждены были разбираться с валютными счетами и депозитами в Казахстане. К тому же они финансировали и бизнес, соответственно, у компаний, которые кредитовались там, теперь тоже возникают большие проблемы.

Пытаться сохранить сбережения, приобретая недвижимость, тоже палка о двух концах. Пока спрос огромный и, учитывая, что стройматериалы у нас в основном импортные, цены пойдут вверх. Но на каком-то этапе спрос уменьшится, ведь покупательская способность населения имеет свои ограничения.

Не стоит также забывать, что с 1 апреля текущего года меняется система изъятия пенсионных вкладов для улучшения жилищных условий.

Можно приобретать акции, но большинство населения не имеет об этом никакого представления, нужно нанимать брокера, а у них – свои требования. Пока самым надежным остается только чис­тое золото. Но опять же хранить слитки дома вы не сможете, так что риски есть и здесь. Держать деньги на депозитах в казах­станских банках население тоже побаивается.

Люди, конечно, стараются что-то приобрести. Раньше чаще покупали технику, но после пандемии стало ясно: во время кризисов самый большой спрос сохраняется на продукты питания и товары первой необходимости.

Мы сейчас видим, что Россия сильно зависима от импорта в плане товаров первой необходимости, у нас ситуация еще хуже. Да, государством принимается много программ, но они требуют огромного финансирования, а налогооблагаемая доходная часть сильно уменьшается.

Правильным я считаю решение о начислении 10-процентной премии государства на депозиты, открытые до всего этого скачка. Ведь если все начнут забирать деньги с депозитов, то инфляция выйдет за привычный коридор, не буду называть цифры, чтобы не пугать.

Запрет на вывоз из страны более 10 тысяч долларов введен, скорее, для того, чтобы ограничить теневой рынок. Нужно принимать меры, связанные с производством товаров. Мы можем использовать эту ситуацию, для того чтобы открывать совместные с российскими предприятия на территории Казахстана. Есть определенные возможности и для нашего банковского сектора, учитывая, что наши экономики достаточно близки.

Но Правительству совместно с Нацбанком предстоит очень много работать. Надо принять определенные законы, чтобы обезопасить себя от санкций, обеспечить национальную продовольственную безопасность. Пока, к сожалению, такой системной работы не видно.

Нет причин для паники

– Глава государства в Послании отметил, с одной стороны, беспрецедентный характер проблем глобальной экономики, возникших в связи с геополитической турбулентностью, а с другой – подчеркнул, что причин для паники нет, так как у Казахстана есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса, – считает главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК

Вячеслав Додонов.

Первоочередной задачей в настоящее время Президент назвал обеспечение устойчивости нацио­нальной валюты, которая подверглась сильнейшему давлению вследствие таких факторов, как панические настроения участников рынка, вывод капитала, а также резко возросшие трансграничные денежные потоки, которые в значительной мере формировали резко возросший спрос на валюту.

Стабильность национальной валюты в кризисные периоды всегда оказывается под угрозой, и текущий кризис не исключение. Однако надо отметить, что в настоящее время ситуация на валютном рынке является уникальной, в ходе предыдущих кризисов он никогда не подвергался воздействию столь непредсказуемых и разнонаправленных факторов.

Помимо панических и спекулятивных действий, в последние дни на внутренний валютный рынок влиял фактор резко возросшего трансграничного спроса, чем в значительной мере было обусловлено снижение курса тенге при крайне благоприятных традиционных факторах внешнеэкономического характера.

Как известно, в первые месяцы 2022 года наблюдалось значительное повышение цен на большинстве сегментов мирового товарного рынка, включая цены на нефть, промышленные и драгоценные металлы, продовольствие, то есть те товары, которые экспортирует Казахстан.

Эта ситуация оказывает положительное влияние и на внешнеэкономическую деятельность, и на состояние платежного баланса, которым определяется ситуация на валютном рынке. В январе объем экспорта из Казахстана вырос почти в два раза относительно того же месяца прошлого года, превысив 6 миллиардов долларов, при том что цены на мировых товарных рынках в январе были ниже февральских и мартовских, то есть показатели данных месяцев будут еще выше.

Положительно все это сказывается и на доходах компаний сырьевого сектора и на их налоговых отчислениях. Так, по словам председателя Национального банка, поступления в Нацфонд с начала текущего года превысили объем аналогичного прошлогоднего периода в 4,5 раза.

Таким образом, внешнеэкономическая конъюнктура благоприятна для курса тенге, и текущая ситуация с его снижением не обусловлена базовыми экономическими факторами. Факторы паники и трансграничного спроса являются кратковременными и уже нейтрализуются.

Как отметил в своем Послании Глава государства, им подписан указ, которым введены ограничения на вывоз валюты за рубеж, что снизит спрос на наличные доллары и евро, подогревавший ажиотаж последних дней. Ряд мер реализуется Национальным банком.

Но ключевыми методами нормализации ситуации на казахстанском валютном рынке должны стать озвученные Президентом системные действия в части балансирования спроса и предложения. К ним относятся увеличение продажи экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием, аналогичные действия со стороны частных компаний-экспортеров (которые, возможно, в текущей ситуации ограничивают продажу валюты на внутреннем рынке), а также снижение спроса на валюту со стороны крупных ее покупателей, которые смогут совершать крупные сделки только в рамках исполнения своих договорных обязательств.

Реализация данных мер в совокупности с наличием значительных золотовалютных резервов (их общий размер составляет около 88 миллиардов долларов) и с учетом благоприятной ситуации на мировых товарных рынках, которая обеспечивает повышенные объемы экспортной выручки, позволит в короткие сроки обеспечить стабилизацию курса тенге и, вероятно, его укрепление. Это послужит основой для осуществления всего комплекса антикризисных мероприятий.

Подготовила

Асель Муканова