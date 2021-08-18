Что происходит с тарифами на электроэнергию в Карагандинской области?

В первый раз за этот год электроэнергия для потребителей подорожала с 1 апреля. Тогда тарифы подняли сразу пять компаний, которые обслуживают почти все города и районы Карагандинской области.



Основной причиной стал рост цен у электростанций. Электро­энергию угольный регион покупает не только у своих ТЭЦ и ГРЭС, но и «гонит» ее из Усть-Каменогорска и Экибастуза. С 1 апреля, в частности, в Караганде тарифы для бизнеса выросли на 10%, а для бюджетных организаций – на 25%. А вот населения это повышение не коснулось.



Второй скачок произошел 1 июня. Причина та же – рост отпускной цены электричества со станций – Карагандинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, Усть-Каменогорской ТЭЦ и Экибастузской ГРЭС-1. Это, надо отметить, произошло по приказу Министерства энергетики РК. И здесь бытовых потребителей не пронесло. К примеру, для жителей областного центра электроэнергия подорожала на 10%. На 10% вырос тариф и для объектов бизнеса. А для школ, больниц, музеев, театров, спортивных объектов, то есть всех, кого финансируют из госбюджета, цена на электричество взлетела на 37%. Сейчас она составляет 56,51 тенге за кВт⁄час без НДС.



Но и это еще не предел! С 1 сентября промышленный регион ждет новое повышение тарифов на электроэнергию. Большинство услугодателей уже провело пуб­личные слушания. Сделала это и энергоснабжающая компания «ҚарағандыЖылуСбыт». Запрос, правда, скромный – поднять тарифы всего на 4,7%, причем и для населения, и для бизнеса, и для бюджетных организаций. В денежном выражении это чуть меньше 1 тенге.



Главная причина повышения – рост отпускной цены на электроэнергию у ее производителей. Это произошло 1 июля, когда Министерство энергетики РК разделило единый тариф электростанций, вычленив из него надбавку на поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ), то есть ветряных и солнечных электростанций.



– Получается, что, когда эта надбавка находилась в структуре тарифа электростанций, она составляла 1,14 тенге за кВт⁄час, – объяснил гендиректор энергоснабжающей организации «ҚарағандыЖылуСбыт» Андрей Ляпунов. – Потом ее пересчитали и распределили на две зоны. Мы вошли во вторую зону, где тариф на поддержку возобновляемых источников энергии увеличился до 1,57 тенге. То есть произошло не просто разделение на два тарифа, а еще и рост.



В Карагандинской области сейчас действуют четыре солнечные электростанции – в поселках Гульшат, Агадырь и Кенгир, а также в Сарани. Последняя – самая крупная, ее мощность составляет 100 МВт. В строительство «зеленых» объектов инвесторы вложили более 60 млрд тенге. Теперь эти деньги нужно возвращать, поэтому экологически чистая электроэнергия в республике пока очень дорогая. Один «зеленый» кВт⁄час обходится всем потребителям Казахстана примерно в 34 тенге. С каждым годом в стране растет количество ветряных и солнечных электростанций – и тариф на поддержку ВИЭ вслед за ним. Кому это выгодно?



– Честно сказать, никто – ни электростанции, ни энергопередающие организации, ни сбытовые компании – ничего с этого тарифа не имеет, – высказывает свое мнение гендиректор ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» Андрей Ляпунов. – Просто-напросто Министерство энергетики обязало нас собирать деньги в поддержку ВИЭ и передавать их в Расчетно-финансовый центр. Эта организация соз­дана для того, чтобы развивать в Казахстане «зеленую» энергетику.

Потребителей можно понять: они не хотят переплачивать, пусть даже за чистую электро­энергию. Но за ней будущее. Нам необходимо постепенно отказываться от угля и мазута, снижая тем самым уровень загряз­нения и объем парниковых газов. Сейчас, по данным Мин­энерго, доля альтернативных и возоб­новляемых видов энергии в энерго­балансе страны составляет всего 3%. А соглас­но Концепции перехода Казах­стана к «зеленой» экономике, в 2030 году она должна достигнуть 30% и в 2050-м – 50%.

