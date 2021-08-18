Общество
Что происходит с тарифами на электроэнергию в Карагандинской области?
Елена Ульянкина
В первый раз за этот год электроэнергия для потребителей подорожала с 1 апреля. Тогда тарифы подняли сразу пять компаний, которые обслуживают почти все города и районы Карагандинской области.

Основной причиной стал рост цен у электростанций. Электро­энергию угольный регион покупает не только у своих ТЭЦ и ГРЭС, но и «гонит» ее из Усть-Каменогорска и Экибастуза. С 1 апреля, в частности, в Караганде тарифы для бизнеса выросли на 10%, а для бюджетных организаций – на 25%. А вот населения это повышение не коснулось.

Второй скачок произошел 1 июня. Причина та же – рост отпускной цены электричества со станций – Карагандинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, Усть-Каменогорской ТЭЦ и Экибастузской ГРЭС-1. Это, надо отметить, произошло по приказу Министерства энергетики РК. И здесь бытовых потребителей не пронесло. К примеру, для жителей областного центра электроэнергия подорожала на 10%. На 10% вырос тариф и для объектов бизнеса. А для школ, больниц, музеев, театров, спортивных объектов, то есть всех, кого финансируют из госбюджета, цена на электричество взлетела на 37%. Сейчас она составляет 56,51 тенге за кВт⁄час без НДС.

Но и это еще не предел! С 1 сентября промышленный регион ждет новое повышение тарифов на электроэнергию. Большинство услугодателей уже провело пуб­личные слушания. Сделала это и энергоснабжающая компания «ҚарағандыЖылуСбыт». Запрос, правда, скромный – поднять тарифы всего на 4,7%, причем и для населения, и для бизнеса, и для бюджетных организаций. В денежном выражении это чуть меньше 1 тенге.

Главная причина повышения – рост отпускной цены на электроэнергию у ее производителей. Это произошло 1 июля, когда Министерство энергетики РК разделило единый тариф электростанций, вычленив из него надбавку на поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ), то есть ветряных и солнечных электростанций.

– Получается, что, когда эта надбавка находилась в структуре тарифа электростанций, она составляла 1,14 тенге за кВт⁄час, – объяснил гендиректор энергоснабжающей организации «ҚарағандыЖылуСбыт» Андрей Ляпунов. – Потом ее пересчитали и распределили на две зоны. Мы вошли во вторую зону, где тариф на поддержку возобновляемых источников энергии увеличился до 1,57 тенге. То есть произошло не просто разделение на два тарифа, а еще и рост.

В Карагандинской области сейчас действуют четыре солнечные электростанции – в поселках Гульшат, Агадырь и Кенгир, а также в Сарани. Последняя – самая крупная, ее мощность составляет 100 МВт. В строительство «зеленых» объектов инвесторы вложили более 60 млрд тенге. Теперь эти деньги нужно возвращать, поэтому экологически чистая электроэнергия в республике пока очень дорогая. Один «зеленый» кВт⁄час обходится всем потребителям Казахстана примерно в 34 тенге. С каждым годом в стране растет количество ветряных и солнечных электростанций – и тариф на поддержку ВИЭ вслед за ним. Кому это выгодно?

– Честно сказать, никто – ни электростанции, ни энергопередающие организации, ни сбытовые компании – ничего с этого тарифа не имеет, – высказывает свое мнение гендиректор ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» Андрей Ляпунов. – Просто-напросто Министерство энергетики обязало нас собирать деньги в поддержку ВИЭ и передавать их в Расчетно-финансовый центр. Эта организация соз­дана для того, чтобы развивать в Казахстане «зеленую» энергетику.
Потребителей можно понять: они не хотят переплачивать, пусть даже за чистую электро­энергию. Но за ней будущее. Нам необходимо постепенно отказываться от угля и мазута, снижая тем самым уровень загряз­нения и объем парниковых газов. Сейчас, по данным Мин­энерго, доля альтернативных и возоб­новляемых видов энергии в энерго­балансе страны составляет всего 3%. А соглас­но Концепции перехода Казах­стана к «зеленой» экономике, в 2030 году она должна достигнуть 30% и в 2050-м – 50%.

Популярное

Все
Перепил, убил – в тюрьму
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Пилотный проект по профилактике преступлений в отношении детей запустили в Казахстане
Закон Республики Казахстан
300 млн тенге на ремонт новой девятиэтажки удалось "выбить" через суд в Усть-Каменогорске
Поле жизни Жаната
Новая разработка поможет противостоять хакерским атакам в Казахстане
С опорой на мнение горожан – интервью с секретарем маслихата Алматы
Закон Республики Казахстан
Семь лет без «солдата любви»
Готовь трамплины летом
Семье потерявшего руки от удара током мальчика подарят квартиру
HELP станет подспорьем
Лето казахстанских конькобежцев больше не напоминает грустную историю
Парадоксальная ситуация сложилась на рынке электроэнергии Карагандинской области
Из самого сердца
Проекты и перспективы
Творчество в шаговой доступности
С дипломом из колонии
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
Качество жизни зависит от качества мышления
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Общество
Салюта ко Дню столицы в Нур-Султане не будет
Общество
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании…
Правительство , Общество
Новый нацстандарт для поддержки лиц с инвалидностью разрабо…
Недвижимость , Общество
Субсидировать ставку по рыночной ипотеке предлагают в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]