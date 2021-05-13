Экономика

Что происходит с ценами на нефть, рассказали в Нацбанке РК

О текущей динамике цен на нефть эталонных марок рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.   

"Рынок нефти характеризовался волатильностью. За апрель цены на нефть марки Brent выросли на 5,8% – с 63,54 до 67,25 долларов США за баррель, вернувшись к пиковым значениям, достигнутым в середине марта. Котировки нефти, как и прежде, сильно зависят от спроса и предложения на рынке на фоне борьбы мирового сообщества против коронавирусной инфекции и темпов восстановления мировой экономики", – сообщила Молдабекова.

По ее словам, увеличение числа вакцинированных в некоторых крупнейших странах внушает оптимизм касательно продолжения увеличения потребления энергоносителей. 

"Отдельные штаты США переходят к смягчению карантинных ограничений, поскольку более 40% населения вакцинировалось. Согласно целям, озвученным президентом США Дж. Байденом, к 4 июля планируется вакцинировать 70% взрослого населения. Также Европейская комиссия предложила разрешить въезд в ЕС людям из стран с "хорошей эпидемиологической ситуацией" и полностью вакцинированных от COVID-19. Рост числа вакцинированных, а также ослабление карантинных ограничений могут позволить реализовать отложенный туристический спрос на поездки и путешествия.

По данным Информационного агентства энергетики США (EIA), которое на еженедельной основе публикует данные по изменениям запасов коммерческой нефти, нетто-снижение запасов нефти в США в апреле составило порядка 8,7 млн баррелей, а за прошедшую неделю – еще на 8 млн баррелей, что было лучше ожиданий аналитиков и свидетельствует о восстановлении спроса на топливо. С начала мая цена на нефть выросла на 2,3%, до 68,8 доллара за баррель.

Тем не менее факторы риска снижения цен на нефть остаются. В конце апреля на ежемесячном заседании страны ОПЕК+ сохранили принятое в начале месяца решение по постепенному увеличению добычи в мае-июле. Текущая эпидемиологическая ситуация в Индии – третьем крупнейшем импортере сырой нефти в мире – вызывает серьезные опасения. Дополнительное давление на рынок также оказывает потенциальное увеличение экспорта со стороны Ирана по мере продвижения сделки между США и Ираном по ядерной программе", – заключила Алия Молдабекова.

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