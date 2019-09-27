Что происходит в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Общая площадь радиационного загрязнения в России составила почти 60 тысяч километров территории с населением в 2,6 миллиона человек, в Белоруссии — 46,5 тысячи квадратных километров.





В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятии запрета на фото- и видеосъемку. По мнению главы государства, данный шаг устранит возможность мелкой коррупции и станет "одной из точек роста новой Украины".