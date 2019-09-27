Что происходит в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС

Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly, передает Ria.ru.
Как отмечает RT, руины этой части электростанции до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму.
На сотрудников СМИ надели специальные защитные костюмы, у пульта управления они находились не более пяти минут.
В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятии запрета на фото- и видеосъемку. По мнению главы государства, данный шаг устранит возможность мелкой коррупции и станет "одной из точек роста новой Украины".
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Общая площадь радиационного загрязнения в России составила почти 60 тысяч километров территории с населением в 2,6 миллиона человек, в Белоруссии — 46,5 тысячи квадратных километров.
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