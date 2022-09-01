Что произошло с ценами на дизельное топливо?

Такие вот «непонятки»

Возникший в стране дефицит дизельного топлива вызвал острую реакцию Правительства с объявлением выговоров и увольнением ответственных чиновников. И теперь специальная комиссия разбирается: а что вообще произошло?

Триггером для очередного кризиса с ГСМ послужил приказ Министерства энергетики, по которому с 22 августа на приграничных с другими государствами территориях Казахстана были введены предельные цены на розничную продажу дизельного топлива. Первыми всю прелесть такого нововведения почувствовали дальнобойщики, заезжающие в нашу страну с товарами со стороны Узбекистана. Для них сей поворот событий стал громом среди ясного неба.

Впрочем, заправить бак даже по установленной цене можно было далеко не везде. Например, некоторые мелкие АЗС Южного Казахстана всю неделю сидели без горючего, вынужденно прекратив работу.

На частичную остановку производства пошли промышленные предприятия Шымкента. Например, крупнейший в городе завод по выпуску товарного бетона отправил часть персонала в вынужденные отпуска. Причина – отсутствие солярки.

Директор ТОО «Dala-construction» Майя Кожахметова объяснила ситуацию тем, что гарантированный лимит в 250 литров – мизер для транспорта, который круглосуточно доставляет товарный бетон на стройки города. Заправлять же топливо по 450 тенге за литр, значит, ввергнуть завод в убытки. К тому же стоять по несколько часов в километровой очереди для производственного транспорта – не вариант. Тут либо работать надо, либо закрыть машину на ключ и отдыхать.

Водители автомобилей, работающих на дизеле, стали дружно снимать на видео и рассылать, в том числе и журналистам, кад­ры, в полной мере отражающие хаос, а временами и откровенный беспредел, творящийся на АЗС.

Вот казахстанский автомобилист – владелец карточки одного крупного ТОО, занимающегося закупом и переработкой нефти, торговлей и распределением углеводородов и продуктов их переработки, пытается узнать, по какой цене ему от­пустят литр солярки, если у него есть карточка этого субъек­та предпринимательства. Процесс закупа мужчина записывает на видео. Оператор АЗС выбивает кассовый чек на литр солярки, стоимость которой 450 тенге за литр.

На некоторых АЗС пошли еще дальше, установив свои правила игры. Они предлагали казахстанским автовладельцам оплатить стоимость топлива, так сказать, двумя траншами: 230 тенге за литр солярки официально через кассу плюс сверху еще 220 тенге за этот же объем наличкой.

– Все это создало условия для коррупции, вот почему я против такого подхода, – возмущается руководитель Ассоциации АЗС Шымкента Кайыпбек Камбаров. – Изначально на АЗС не хотели вообще отпускать горючее местным водителям по 230 тенге за литр. Им выгоднее иностранцам по 450 тенге продать.

Последние пару дней ситуация на рынке ГСМ стабилизировалась. Вчера Правительство за­явило о принятии мер и наказании ответственных за возникновение ажиотажа и нарушений при реализации дизельного топ­лива. По поручению Премьер-министра создана комиссия с включением в нее представителей государственных органов и национальных компаний для бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны. Ее возглавляет первый вице-премьер Роман Скляр.

Одной из основных причин возникшего дефицита назван существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Вторая причина – переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене. В Правительстве даже сравнили цены в сопредельных государствах. Так, например, стоимость дизельнего топлива в Казах­стане составляет 230–260 тенге за литр, тогда как на заправках Узбеки­стана, Кыргызстана и России цена доходит до 440 тенге.

Комиссии известны факты, когда отечественные нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объемов его реализации в регио­нах, так как покупка становилась нерентабельной для АЗС. Сообщается также о выявленных системных упущениях и недостатках в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний «КазМунайГаз», Petrosun, а также на нефтеперерабатывающих заводах.

Для нормализации ситуации и полного обеспечения внутреннего рынка ГСМ принят ряд оперативных и долгосрочных мер. В частности, увеличен объем производства дизельного топлива до 5,2 млн тонн в этом году, что на 340 тыс. тонн больше, чем в прошлом. Одновременно увеличены объемы отгрузки дизеля с нефтеперерабатывающих заводов.

Между фондом «Самрук-Ка­зына» и АО «НК «КазМунайГаз» достигнута договоренность о поставках дополнительных объе­мов дизтоплива. Запланировано расширение производственных мощностей Шымкентского нефте­перерабатывающего завода.

С 2023 года планируется по­этапный переход на новую схему работы нефтеперерабатывающих заводов страны, в рамках которой нефть на заводы будет поставляться непосредственно недропользователями либо путем прямого закупа.

В Минэнерго и крупных сетях АЗС открыты колл-центры, куда казахстанцы могут сообщать о фактах необоснованного завышения цен и отказов в реализации горючего.

Персональную ответственность за сложившуюся ситуа­цию понесли председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев и вице-министр энергетики Асет Магауов, которым объявлены строгие выговоры. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ.

– Солярка сейчас есть, ажиотаж спал, топливо постепенно поступает, – прокомментировал вчера ситуацию Кайыпбек Камбаров. – Жизнь налаживается. Мы создали чат совместно с департаментом экономических расследований, смотрим, сколько вагонов приходит, кому и как распределяется горючее. Взяли ситуацию под контроль. Проблемы возникают, когда нет прозрачности. Поэтому я в чате пишу, что приходит, допустим, 9 вагонов и тут же прошу железную дорогу указать, кто получатель этих вагонов с соляркой. В ответ никто не отзывается.

Нам хотелось бы знать, кто из оптовиков и сколько получает вагонов. К примеру, в минувший понедельник в Шымкент было отгружено 25 вагонов, во вторник – десять. Но при этом нам не сообщают, кто получатель топлива. Это важно, ведь мы постоянно слышим, что кто-то там якобы у себя держит объемы, а нам доступа к этой информации нет. Когда нет контроля и нет обратной связи, может быть все что угодно, включая очередной всплеск дефицита.