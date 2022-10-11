Что сделать для повышения эффективности специальных экономических зон?

Релокация и СЭЗ

Для повышения эффективности специальных экономических зон Министерством индустрии и инфраструктурного развития разрабатываются новые подходы.

– В прошлом году по поручению Главы государства министерство проанализировало эффективность деятельности всех спе­циальных экономических зон (СЭЗ). В ходе анализа были выявлены проблемы как системного, так и точечного характера, – отмечает председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов.

Основная проблема по-прежнему связана с возможностью обеспечения СЭЗ качественной инфраструктурой, поскольку их успешное функционирование напрямую зависит от готовности систем электро-, водо- и теплоснабжения. Пока средний показатель в данном направлении составляет 70%. Полностью обеспечены необходимыми коммуникациями только СЭЗ «Оңтүстік», «Парк инновационных технологий» и «Хоргос – восточные ворота». Три из 13 специальных экономических зон!

Не менее важной проблемой, по отзывам потенциальных инвес­торов, остается ограничение прио­ритетных видов деятельности (ПВД) на территориях СЭЗ.

Как отмечает Ильяс Оспанов, для участников СЭЗ действует специальный правовой режим, предусматривающий освобождение от налоговых обязательств (КПН, налога на имущество, со­циального налога, налога и платы за землю, НДС на сбыт продукции на территории СЭЗ) и таможенных пошлин.

В некоторых СЭЗ предоставляются готовые производственные площадки с подведенной инженерно-коммуникационной инфраструктурой. У инвесторов также есть возможность привлекать иностранную рабочую силу вне квот и ограничений.

Тем не менее, как отметил Глава государства в Послании народу 1 сентября 2022 года, необходимо перейти к принципиально иной политике по развитию СЭЗ. Особую значимость этот вопрос приобретает в связи с релокацией в Казахстан зарубежных предприятий. Для улучшения ситуации и повышения инвести­ционной привлекательности индустриального сектора отраслевое ведомство предлагает новые подходы.

Так, к примеру, рассматривается порядок введения дифференцированного предоставления льгот в зависимости от со­циально-экономического эффекта и технологической сложности проекта. Иными словами, размер льготы будет устанавливаться в зависимости от вложенных капиталов по принципу «чем больше инвестиций, тем больше льгот». У бизнеса появится возможность выкупа земельного участка СЭЗ после введения в эксплуатацию всех объектов инфра­структуры и выхода объек­та на плановую мощность.

– В рамках новых подходов одним из новшеств может стать внедрение механизма комбинированного режима для лиц, осуществляющих деятельность вне перечня утвержденного ПВД (непрофильные виды деятельности). То есть проектам по приоритетным видам деятельности СЭЗ будут предоставляться льготы в режиме СЭЗ, а тем участникам, которые планируют осуществлять проекты вне приоритетов, – только земля с инфраструктурой, как в индустриальных зонах, без таможенных и налоговых льгот, – поясняет Ильяс Оспанов.

В то же время ведомство предлагает усилить контроль и ответственность субъектов СЭЗ и индустриальных зон (ИЗ).

Как отмечает глава комитета, потребуются и законодательные поправки по улучшению инвести­ционного климата путем совершенствования деятельности СЭЗ, а также упрощения законодательства и процедур для привлечения инвестиций в разработку недр. Эта работа в настоящее время продолжается. К примеру, предлагается упрос­тить порядок рассмотрения заявок на расширение приоритетных видов деятельности на территориях экономических зон.

– Для повышения их инвестиционной привлекательности проведена работа по расширению перечня видов деятельности зон на 74 позиции под конкретные инвестиционные проекты. Помимо этого до 100 тысяч наименований расширен перечень товаров, закупаемых участниками СЭЗ, которые не будут облагаться НДС, – говорит Ильяс Оспанов.

Деятельность по привлечению инвестиций будет акцентирована по трем приоритетным направлениям обрабатывающей промышленности: расширение производства и номенклатуры товаров действующих предприятий, запуск производства для выпуска новых товаров и создание условий для появления новых «точек» роста. Логика такого решения заключалась в том, чтобы на первом этапе сосредоточить все ресурсы на развитии действующих производств, что, как следствие, вызовет рост в смежных отраслях и придаст импульс выпуску новых товаров.

Например, Казахстан имеет развитую металлургическую отрасль, имеются компетенции и необходимый капитал для дальнейшего развития и производства более сложной продукции: металлических бочек, труб, железных брикетов и электролитического марганца, алюминиевых профилей, но, с другой стороны, имеются барьеры для осуществления данных проектов (отсутствие необходимой инфраструктуры, малый объем рынка и другие).

В этой связи министерством планируются мероприятия, направленные на преодоление таких барьеров. Это позволит расширить действующее производство и как мультипликатор даст возможность создать новые виды продукции (алюминиевый профиль – пищевые банки, оконные пакеты, плиты и листы, радиаторы, катанка).

– Кроме того, для преодоления зависимости от импортных комп­лектующих необходимо создать условия для локализации данных производств на территории Казахстана. Во-первых, это окажет положительное влияние на нацио­нальную экономическую безо­пасность, во-вторых, позволит сократить издержки и снизить давление на курс национальной валюты. Предложенный нами механизм позволит планомерно и эффективно развивать промышленность страны, – считает Ильяс Оспанов.

Предлагается также уделить особое внимание кадровому составу управляющих компаний СЭЗ. Для этого, к примеру, рассматривается возможность включения в состав совета директоров независимых директоров, имеющих опыт осуществления инвестиционных проектов. Для повышения квалификации также планируется организовать стажировку работников в зарубежных СЭЗ.

По словам Ильяса Оспанова, в соответствии с «дорожной картой» по повышению эффектив­ности специальных экономических зон и укреплению кадрового состава управляющих компаний, утвержденной первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром, на создание новых СЭЗ временно наложен мораторий, за исключением тех зон, которые создаются по поручению Главы государства.

На территории Казахстана, как уже было сказано выше, действуют 13 зон, причем каждая из них имеет свою отраслевую направленность. К примеру, СЭЗ «Оңтүстік» является зоной развития производства продукции легкой промышленности, СЭЗ «НИНТ» развивается как нефтехимический, СЭЗ «Павлодар» – как алюминиевый кластер.

На строительство объектов инфраструктуры действующих СЭЗ из бюджета затрачено 398,7 млрд тенге, при этом есть дополнительная потребность, по предварительным данным, в 374,9 млрд тенге.

– Только на СЭЗ «НИНТ» затрачено чуть больше 43% от выделенных средств. Вместе с тем, как показывает мировая практика, готовая инфраструктура – это основа для развития бизнеса, основной показатель привлекательности, – продолжает представитель МИИР.

Да, неоднократно на разных уровнях упоминалось, что соз­дание специальных экономических зон слишком затратно. Годы идут, из бюджета направляются средства, а СЭЗ свое предназначение так и не выполняют. Однако не стоит забывать, что выделенные средства возвращаются в виде налоговых отчислений. По итогам первого полугодия 2022 года участниками СЭЗ отчислено 305,1 млрд тенге, то есть примерно 76% от выделенных средств на строительство инфра­структуры.

Правительством планомерно проводится работа по размещению в РК иностранных компаний. Так, сформирован перечень из 311 крупных структур из 35 стран мира (США – 48, Германия – 44, Швейцария – 38, Япония – 20, Италия – 18).

В целях их таргетирования подготовлены именные письма-приглашения на имя руководителей компаний, а также пакет презентационных материалов, включаю­щий страновую и отрас­левую информацию, инвестиционный постер, видеоролик и другие материалы. Сформированный пакет направлен в адрес соответствующих загранучреждений РК, чтобы довести сведения до головных офисов компаний и провести очные переговоры.