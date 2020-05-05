Общество
Что сейчас происходит в Мактааральском районе Туркестанской области
Для ликвидации последствий ЧС в Мактааральский район Туркестанской области прибыли дополнительные силы и средства КЧС МВД РК. 21 990 жителей, которых ранее эвакуировали, вернулись в свои дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.   

"Днем 5 мая для ликвидации последствий ЧС на территорию Туркестанской области прибыли дополнительные силы и средства Департаментов по ЧС города Шымкент (21 чел., 10 ед. техники, мотопомп), Жамбылской (50 чел., 27 ед. техники, плавсредств, мотопомп) и Кызылординской областей (45 чел., 21 ед. техники, плавсредств и мотопомп) в составе 116 человек личного состава и 58 единиц техники", – говорится в сообщении.

Отмечается, что силы и средства воинской части Национальной гвардии из г.Алматы (160 человек, 15 ед. техники) находятся в пути следования.

Спасателями будут проводиться аварийно-спасательные работы по откачке воды, возведению временных дамб, оказанию помощи населению.

5 мая в связи со снятием угрозы подтопления 21 990 жителей сел Мырзакент (14 532 чел.), Акжол (2 453 чел.), Т.Жайлыбаев (2 819 чел.), Нурлытан (1 081 чел.), Шугыла (1 105 чел.) возвратились домой.

"Ведутся укрепительные работы вдоль автомобильной дороги близ с. Когалы Жетысайского района. Длина временной дамбы составляет более 660 метров, уложено более 25 тыс. ед. мешкотары. На территории сел Нурлы жол, Фердоуси, Оргебас, Ырысты и Жантаксай проведены работы по возведению временных дамб. Общая протяженность составила 3,36 км. Также установлено 3 коллектора", – отметили в ведомстве.





Сообщается, что в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано 986 человек, 180 ед. техники и 4 плавсредства Министерств внутренних дел и обороны, а также местных исполнительных органов. В работах по ликвидации последствий ЧС участвуют спасатели, полицейские, военнослужащие, сотрудники местных исполнительных органов, волонтеры.





Напомним, 2 мая произошло подтопление пяти населенных пунктов (с.Жанатурмыс, с.Женис, с.Фердоуси, с.Оргебас, с.Достык), численностью населения 6 128 человек. Остаются подтопленными 845 жилой дом. Затоплены пастбища и посевные площади, общей площадью 7 411 га.

С 1 по 3 мая т.г. из 14 населенных пунктов (с.Жанатурмыс, с.Женис, .Фердоуси, с.Оргебас, с.Достык, с.Мырзакент, с.Нурлыжол, с.Жантаксай, с.Т.Жайлыбаева, с.Нурлытан, с.Шугыла, с.Арайлы, с.Акжол, с.Когалы) заблаговременно эвакуировано 31 606 человек (из них 11 533 детей). Размещено в 19 эвакуационных пунктов в п.Атакент, Махтаарал и Жамбул Мактааральского района 3 061 человек, остальные находятся у родственников.

По предварительным данным в безопасные места отогнано 15 046 голов скота и птицы.

Размыты мост в с.Женис (длина 10 м, ширина 6 м), а также 4 автомобильные дороги (республиканского-1 «Жибек жолы-Жетисай», областного-2 «Женис-Фердоуси» и въезд к с.Оргебас, районный-1 к с.Жанатурмыс) протяженностью 54,7 км.

Для обеспечения общественного порядка выставлено 8 блокпостов (в с. Жанатурмыс, Фердоуси, Т.Жайлыбаева (2), Нурлыжол, Ииржар, Оргебас, Шугыла). Охрана общественного порядка осуществляется сотрудниками полиции и военнослужащими Национальной гвардии.

В ДЧС Туркестанской области работает телефон горячей линий ДЧС (8(72533) 4-06-50, 8(72541) 2-22-25).




Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. По информации акимата Туркестанской области, 2 мая в 04:30 часов на границе Мактааральского района произошел разлив воды из коллектора, из-за чего были подтоплены некоторые населенные пункты. В районе объявлена чрезвычайная ситуация.

Популярное

Все
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Долго ждали, быстро разобрали
Защититься от биоугроз
Птичку жалко...
Незаконные схемы проведения госзакупок выявили в Кызылординской области
О чем расскажет орнамент
Обводнение – дело рук человеческих
В интересах народа
От еврокубков до топ-чемпионатов: обзор главных событий европейского футбола
По пути перемен
Проверка готовности
Подвиг пулеметчицы
Энергию солнца – школе
Отвечая на вызовы времени
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
Юные таланты: традиции и новации
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Общество
Пограничник спас жизнь иностранке в поезде
Общество
VIP-номера для авто покупали по поддельным квитанциям в Аты…
Общество , Технологии , Цифровизация
Кто и зачем разослал "Президентское оповещение", объяснили …
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 мая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]