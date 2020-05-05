Что сейчас происходит в Мактааральском районе Туркестанской области
Для ликвидации последствий ЧС в Мактааральский район Туркестанской области прибыли дополнительные силы и средства КЧС МВД РК. 21 990 жителей, которых ранее эвакуировали, вернулись в свои дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Днем 5 мая для ликвидации последствий ЧС на территорию Туркестанской области прибыли дополнительные силы и средства Департаментов по ЧС города Шымкент (21 чел., 10 ед. техники, мотопомп), Жамбылской (50 чел., 27 ед. техники, плавсредств, мотопомп) и Кызылординской областей (45 чел., 21 ед. техники, плавсредств и мотопомп) в составе 116 человек личного состава и 58 единиц техники", – говорится в сообщении.
Отмечается, что силы и средства воинской части Национальной гвардии из г.Алматы (160 человек, 15 ед. техники) находятся в пути следования.
Спасателями будут проводиться аварийно-спасательные работы по откачке воды, возведению временных дамб, оказанию помощи населению.
5 мая в связи со снятием угрозы подтопления 21 990 жителей сел Мырзакент (14 532 чел.), Акжол (2 453 чел.), Т.Жайлыбаев (2 819 чел.), Нурлытан (1 081 чел.), Шугыла (1 105 чел.) возвратились домой.
"Ведутся укрепительные работы вдоль автомобильной дороги близ с. Когалы Жетысайского района. Длина временной дамбы составляет более 660 метров, уложено более 25 тыс. ед. мешкотары. На территории сел Нурлы жол, Фердоуси, Оргебас, Ырысты и Жантаксай проведены работы по возведению временных дамб. Общая протяженность составила 3,36 км. Также установлено 3 коллектора", – отметили в ведомстве.
Сообщается, что в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано 986 человек, 180 ед. техники и 4 плавсредства Министерств внутренних дел и обороны, а также местных исполнительных органов. В работах по ликвидации последствий ЧС участвуют спасатели, полицейские, военнослужащие, сотрудники местных исполнительных органов, волонтеры.
Напомним, 2 мая произошло подтопление пяти населенных пунктов (с.Жанатурмыс, с.Женис, с.Фердоуси, с.Оргебас, с.Достык), численностью населения 6 128 человек. Остаются подтопленными 845 жилой дом. Затоплены пастбища и посевные площади, общей площадью 7 411 га.
С 1 по 3 мая т.г. из 14 населенных пунктов (с.Жанатурмыс, с.Женис, .Фердоуси, с.Оргебас, с.Достык, с.Мырзакент, с.Нурлыжол, с.Жантаксай, с.Т.Жайлыбаева, с.Нурлытан, с.Шугыла, с.Арайлы, с.Акжол, с.Когалы) заблаговременно эвакуировано 31 606 человек (из них 11 533 детей). Размещено в 19 эвакуационных пунктов в п.Атакент, Махтаарал и Жамбул Мактааральского района 3 061 человек, остальные находятся у родственников.
По предварительным данным в безопасные места отогнано 15 046 голов скота и птицы.
Размыты мост в с.Женис (длина 10 м, ширина 6 м), а также 4 автомобильные дороги (республиканского-1 «Жибек жолы-Жетисай», областного-2 «Женис-Фердоуси» и въезд к с.Оргебас, районный-1 к с.Жанатурмыс) протяженностью 54,7 км.
Для обеспечения общественного порядка выставлено 8 блокпостов (в с. Жанатурмыс, Фердоуси, Т.Жайлыбаева (2), Нурлыжол, Ииржар, Оргебас, Шугыла). Охрана общественного порядка осуществляется сотрудниками полиции и военнослужащими Национальной гвардии.
В ДЧС Туркестанской области работает телефон горячей линий ДЧС (8(72533) 4-06-50, 8(72541) 2-22-25).
Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. По информации акимата Туркестанской области, 2 мая в 04:30 часов на границе Мактааральского района произошел разлив воды из коллектора, из-за чего были подтоплены некоторые населенные пункты. В районе объявлена чрезвычайная ситуация.