Культура
Что содержит национальный код казахов
Национальный код казахского народа содержит в себе толерантность и уважение к другим религиям. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев, сообщает МИА "Казинформ".

"В основе национального кода любой страны лежат язык этого народа, его культура, традиции и религия. Уникальная комбинация этих элементов создает неповторимый национальный код любого народа. Эти факторы также влияли на формирование национального кода нашей страны. Даже при поверхностном анализе, мы можем говорить о том, что наш национальный код не включает радикализм, религиозный экстремизм. Напротив, наш национальный код включает такие элементы, как религиозная толерантность, гибкость, уважение других этносов и других религий, а также открытое сознание", – сказал он на VII Форуме религиоведов Казахстана.

По мнению Ашимбаева, именно сейчас в казахстанском обществе созрела потребность в изменении сознания в целом, что и отражено в программной статье Президента РК Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания".

"От результатов деятельности по модернизации сознания во многом зависит достижение Казахстаном всех поставленных стратегических целей. Сегодня мы видим, что те задачи, которые поставлены Главой государства в духовной сфере, те большие установки, которые были изложены в статье Главы государства, они находят широкую поддержку среди населения. Мы можем с полным основанием говорить, что программная статья "Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания" появилась вовремя, именно когда в обществе назрела определенная потребность на изменения в духовной сфере", – отметил он.

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