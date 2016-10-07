​Что согреет россиян

С ткацких станков ТОО «Caspiy Lana Atyrau» выходят теплые одеяла, шерстяные пледы и покрывала. В год предприятие способно выпускать до 400 тыс. погонных метров суконной и стеганой ткани. В планах – наладить производство трикотажных изделий.

Текстильная фабрика представляет собой производственный комплекс – от первичной обработки верблюжьей и овечьей шерсти до выпуска готовой продукции из шерстяных изделий.

Комплекс вошел в регио­нальную программу индустриализации. Здесь перерабатывается 100 тонн верблюжьей и 350 тонн овечьей шерсти в год. Сырье закупается в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областях, а также у местных атырауских фермеров.

– Уникальность в том, что фабрика выпускает исключительно натуральную и экологически чис­тую продукцию, на 100% состоящую из овечьей и верблюжьей шерсти, без добавления искусственных волокон, – рассказывает директор ТОО «Caspiy Lana Atyrau» Назгуль Есмаханова.

С 20 по 23 сентяб­ря предприятие приняло участие в российской федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром».

– Россияне очень заинтересовались нашей продукцией как в виде мытой шерсти и пряжи, так и в виде конечных товаров. Сейчас мы готовим коммерческое предложение. Кроме того, наше предприятие намерено сотрудничать со всеми областями Казахстана, – сообщила Н. Есмаханова.

Проект реализован совмест­но с АО «НК «СПК «Атырау». По программе «Дорожная карта бизнеса» предприятию оказана государственная поддержка в виде подведения инфраструктуры на сумму в 37 млн тенге, выделенных из местного бюджета.