​Что согреет россиян

С ткацких станков ТОО «Caspiy Lana Atyrau» выходят теплые одеяла, шерстяные пледы и покрывала. В год предприятие способно выпускать до 400 тыс. погонных метров суконной и стеганой ткани. В планах – наладить производство трикотажных изделий.
Текстильная фабрика представляет собой производственный комплекс – от первичной обработки верблюжьей и овечьей шерсти до выпуска готовой продукции из шерстяных изделий.
Комплекс вошел в региональную программу индустриализации. Здесь перерабатывается 100 тонн верблюжьей и 350 тонн овечьей шерсти в год. Сырье закупается в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областях, а также у местных атырауских фермеров.
– Уникальность в том, что фабрика выпускает исключительно натуральную и экологически чистую продукцию, на 100% состоящую из овечьей и верблюжьей шерсти, без добавления искусственных волокон, – рассказывает директор ТОО «Caspiy Lana Atyrau» Назгуль Есмаханова.
С 20 по 23 сентября предприятие приняло участие в российской федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром».
– Россияне очень заинтересовались нашей продукцией как в виде мытой шерсти и пряжи, так и в виде конечных товаров. Сейчас мы готовим коммерческое предложение. Кроме того, наше предприятие намерено сотрудничать со всеми областями Казахстана, – сообщила Н. Есмаханова.
Проект реализован совместно с АО «НК «СПК «Атырау». По программе «Дорожная карта бизнеса» предприятию оказана государственная поддержка в виде подведения инфраструктуры на сумму в 37 млн тенге, выделенных из местного бюджета.